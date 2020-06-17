Юлия Владимировна — политик опытный и хитрый, способный чувствовать общественные тенденции и настроения, чтобы в нужное время превратить их в политический капитал.
Тем не менее, как показали президентские выборы, на Западе к ней относятся настороженно, предпочитают продвигать слабых и подконтрольных политических деятелей.
В партии «Батькивщина» сейчас полным ходом идёт подготовительная работа, распределенная между областными штабами, которые уже возглавили народные депутаты от партии. В штабе Тимошенко работают те же люди, что и на президентских и парламентских выборах 2019-го. Это народный депутат и политтехнолог Александр Абдулин, вице-спикер парламента Елена Кондратюк, медиаконсультант Екатерина Лебедева, личный пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.
Приоритеты этой кампании сама Юлия Владимировна назвала в начале июня в одном из своих интервью.
«Мы понимаем, что на кону сейчас стоит собственность Украины на сельскохозяйственную землю. На кону — самостоятельность общин и вообще способность Украины дальше продолжать иметь свой суверенитет», — заявила Тимошенко.
В ходе избирательной кампании «Батькивщина» собирается также говорить о социальной несправедливости и критиковать социальной политику власти.
Падение рейтинга президентской политсилы «Слуга народа», рост недовольства нерешительностью президента и неолиберальными реформами открывает новые возможности перед конкурентами, в том числе перед «Батькивщиной» и её ставленниками. Весной этого года она активно выступала против открытия рынка земли, а в июне — против Меморандума с МВФ, называя его продолжением политики Порошенко и «сдачей суверенитета страны».
«Все действия Петра Порошенко за пять лет: ужасная для страны медицинская реформа, ужасная образовательная реформа, которые приводят к уничтожению системы образования и здравоохранения, — все это продолжается. Продолжается коррупция, продолжается передача государственных предприятий во внешнее управление, готовится распродажа земли», — заявила Тимошенко, призвав надеяться только на внутренние силы и «не отдавать отечественные финансы международным спекулянтам».
Такая позиция говорит, прежде всего, о том, что за ней стоят преимущественно украинские олигархи, стремящиеся сохранить своё добро от цепких лап западных партнеров. Одним из них является Игорь Коломойский.
Как известно, одним из условий получения нового кредита от МВФ было принятие так называемого «антиколомойского закона» о банках. На днях в Конституционный суд поступило заявление от депутатов, оспаривающих его законность. И первая подпись в депутатском обращении — Юлии Тимошенко, а вслед за ней подписались депутаты «Батькивщины» и некоторые «Слуги народа».
Жесткое противодействие Тимошенко открытию рынка земли обусловлено, в первую очередь, защитой интересов украинских агрохолдингов, арендующих сельскохозяйственные земли. Одним из таковых является олигарх Алексей Вадатурский, владелец агрохолдинга «Нибулон».
Традиционно поддерживает Юлию Тимошенко и армянская диаспора Украины, пожертвовавшая немалые суммы не её кампанию в прошлом году.
Юлия Тимошенко ввела в большую политику множество фигур, от Арсения Яценюка и Александра Турчинова до Надежды Савченко. Сейчас лидер «Батькивщины» решила подхватить оставшегося без депутатского кресла скандального политика, еще одного своего питомца Олега Ляшко, поддержав его на выборах в Верховную Раду по 208-му избирательному округу в Черниговской области.
При этом ранее Ляшко резко критиковал Юлию Владимировну, не скупясь на оскорбления, называя ее «московской кукушкой», «профурсеткой», «драной лисой», хотя и сам вошел в политику в 2006 году в рядах ее партии. Тимошенко не оставалась в долгу, называя Ляшко «собачкой чихуахуа» и «бобиком».
Сейчас, видимо, старые обиды позабыты: Тимошенко и Ляшко на днях мило беседовали в одном из киевских ресторанов.
Параллельно Тимошенко, похоже, решила взять под своё крыло и националиста-убийцу Сергея Стерненко, как ранее Надежду Савченко. 16 июня в парламенте Юлия Тимошенко заявила о поддержке Стерненко, а дело против него назвала «террором против патриотов».
Как считает одесский журналист Юрий Ткачёв, Тимошенко в данном случае прекрасно чувствует, за кем стоит реальная сила.
«У Юлии Владимировны — превосходное политическое чутьё, и она в любой ситуации безошибочно выбирает того, на чьей стороне сила. Сейчас сила на стороне Стерненко. За него — спецслужбы Украины, посольство США, целая толпа грантоедов в парламенте и органах исполнительной власти. Против — всего лишь законодательство Украины и 75 % граждан, год назад проголосовавших за то, чтобы активисты перестали быть превыше закона. Итог противостояния немного предсказуем, и позиция Тимошено — отличное тому подтверждение», — пишет Ткачёв.
Судя по недавним социологическим опросам, рейтинг партии Тимошенко и её лично колеблется на уровне от 8 до 10%, уступая даже экс-президенту Петру Порошенко. Однако реформа децентрализации может предоставить ей возможность существенно усилить свои политические позиции в регионах.
Традиционной вотчиной Юлии Владимировны считаются центральные регионы, где у нее наибольший уровень поддержки, преимущественно в сельской местности. Недавний конфликт между президентом Зеленским и мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, представителем «Батькивщины», показал, что при неспособности взять власть в центре партия будет стремиться к максимальному обособлению «своих» регионов от центра.
На предстоящих местных выборах мы, скорее всего, увидим, как опальные украинские олигархи, отступая из Киева под нажимом западных партнеров, попытаются дать бой в регионах.