В июне 2020 года в украинской политике заметно активизировалась Юлия Тимошенко и её партия «Батькивщина». Среди очевидных причин - ослабление карантина и приближение выборов в местные советы. Однако не всё так просто

Юлия Владимировна — политик опытный и хитрый, способный чувствовать общественные тенденции и настроения, чтобы в нужное время превратить их в политический капитал.

Тем не менее, как показали президентские выборы, на Западе к ней относятся настороженно, предпочитают продвигать слабых и подконтрольных политических деятелей.

В партии «Батькивщина» сейчас полным ходом идёт подготовительная работа, распределенная между областными штабами, которые уже возглавили народные депутаты от партии. В штабе Тимошенко работают те же люди, что и на президентских и парламентских выборах 2019-го. Это народный депутат и политтехнолог Александр Абдулин, вице-спикер парламента Елена Кондратюк, медиаконсультант Екатерина Лебедева, личный пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.

Тимошенко и Ляшко передали «киевский привет» Зеленскому © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Мы понимаем, что на кону сейчас стоит собственность Украины на сельскохозяйственную землю. На кону — самостоятельность общин и вообще способность Украины дальше продолжать иметь свой суверенитет», — заявила Тимошенко.

В ходе избирательной кампании «Батькивщина» собирается также говорить о социальной несправедливости и критиковать социальной политику власти.

Падение рейтинга президентской политсилы «Слуга народа», рост недовольства нерешительностью президента и неолиберальными реформами открывает новые возможности перед конкурентами, в том числе перед «Батькивщиной» и её ставленниками. Весной этого года она активно выступала против открытия рынка земли, а в июне — против Меморандума с МВФ, называя его продолжением политики Порошенко и «сдачей суверенитета страны».

«Все действия Петра Порошенко за пять лет: ужасная для страны медицинская реформа, ужасная образовательная реформа, которые приводят к уничтожению системы образования и здравоохранения, — все это продолжается. Продолжается коррупция, продолжается передача государственных предприятий во внешнее управление, готовится распродажа земли», — заявила Тимошенко, призвав надеяться только на внутренние силы и «не отдавать отечественные финансы международным спекулянтам».

Такая позиция говорит, прежде всего, о том, что за ней стоят преимущественно украинские олигархи, стремящиеся сохранить своё добро от цепких лап западных партнеров. Одним из них является Игорь Коломойский.

Царев рассказал, когда Коломойского могут объявить в международный розыск © РИА Новости, Нина Зотина

Жесткое противодействие Тимошенко открытию рынка земли обусловлено, в первую очередь, защитой интересов украинских агрохолдингов, арендующих сельскохозяйственные земли. Одним из таковых является олигарх Алексей Вадатурский, владелец агрохолдинга «Нибулон».

Традиционно поддерживает Юлию Тимошенко и армянская диаспора Украины, пожертвовавшая немалые суммы не её кампанию в прошлом году.

Юлия Тимошенко ввела в большую политику множество фигур, от Арсения Яценюка и Александра Турчинова до Надежды Савченко. Сейчас лидер «Батькивщины» решила подхватить оставшегося без депутатского кресла скандального политика, еще одного своего питомца Олега Ляшко, поддержав его на выборах в Верховную Раду по 208-му избирательному округу в Черниговской области.

При этом ранее Ляшко резко критиковал Юлию Владимировну, не скупясь на оскорбления, называя ее «московской кукушкой», «профурсеткой», «драной лисой», хотя и сам вошел в политику в 2006 году в рядах ее партии. Тимошенко не оставалась в долгу, называя Ляшко «собачкой чихуахуа» и «бобиком».

Сейчас, видимо, старые обиды позабыты: Тимошенко и Ляшко на днях мило беседовали в одном из киевских ресторанов.

Параллельно Тимошенко, похоже, решила взять под своё крыло и националиста-убийцу Сергея Стерненко, как ранее Надежду Савченко. 16 июня в парламенте Юлия Тимошенко заявила о поддержке Стерненко, а дело против него назвала «террором против патриотов». Тимошенко назвала дело Стерненко террором против патриота Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Как считает одесский журналист Юрий Ткачёв, Тимошенко в данном случае прекрасно чувствует, за кем стоит реальная сила.

«У Юлии Владимировны — превосходное политическое чутьё, и она в любой ситуации безошибочно выбирает того, на чьей стороне сила. Сейчас сила на стороне Стерненко. За него — спецслужбы Украины, посольство США, целая толпа грантоедов в парламенте и органах исполнительной власти. Против — всего лишь законодательство Украины и 75 % граждан, год назад проголосовавших за то, чтобы активисты перестали быть превыше закона. Итог противостояния немного предсказуем, и позиция Тимошено — отличное тому подтверждение», — пишет Ткачёв.

Судя по недавним социологическим опросам, рейтинг партии Тимошенко и её лично колеблется на уровне от 8 до 10%, уступая даже экс-президенту Петру Порошенко. Однако реформа децентрализации может предоставить ей возможность существенно усилить свои политические позиции в регионах.

Традиционной вотчиной Юлии Владимировны считаются центральные регионы, где у нее наибольший уровень поддержки, преимущественно в сельской местности. Недавний конфликт между президентом Зеленским и мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, представителем «Батькивщины», показал, что при неспособности взять власть в центре партия будет стремиться к максимальному обособлению «своих» регионов от центра.

На предстоящих местных выборах мы, скорее всего, увидим, как опальные украинские олигархи, отступая из Киева под нажимом западных партнеров, попытаются дать бой в регионах.