Президент США Дональд Трамп использует сокращение численности американских войск в Германии как наказание за продолжающееся строительство газопровода из России

В угрозах Германии американский лидер перешёл от слов к делу. Как сообщили агентству Reuters и газете The Wall Street Journal высокопоставленные чиновники, Дональд Трамп отдал приказ о сокращении численности военного контингента США.

15 июня Трамп объяснял своё намерение тем, что Берлин просрочил платёж НАТО, и подчеркнул, что немецкие власти платят в бюджет альянса не 2% ВВП страны, а только 1%. Однако позже своими заявлениями дал понять, что причины далеко не в финансировании военно-политического блока.

«Почему Германия платит России миллиарды долларов за газ, а мы должны защищать Германию от России? Как это должно работать? Это не работает, потому что Германия не выполняет свои обещания годами — они должны НАТО миллиарды долларов и должны их заплатить. Мы защищаем Германию, а они не выполняют свои обещания, поэтому мы снизим наш контингент до 25 тысяч солдат», — сказал Трамп 16 июня в Белом доме.

Иными словами, сокращение военного присутствия — это наказание за отказ Германии свернуть совместный с «Газпромом» энергетической проект «Северный поток — 2».

Быть американским войскам в Германии или не быть — вот в чём вопрос

Сейчас на территории ФРГ находятся 34 500 американских солдат. Немецкую территорию они используют как центр радиоэлектронной разведки, склад для хранения ядерного оружия, базу управления ударными беспилотниками и перевалочный пункт для военных грузов. Всё это явно отвечает интересам самих США. Новость о том, что иностранные солдаты защищают Германию от России, очень удивила немцев.

«Американские войска присутствуют в Германии не для защиты Германии, а для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке и Азии», — объяснила посол ФРГ в США Эмили Хабер.

Её поддержала и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. На круглом столе Фонда Конрада Аденауэра она подчеркнула, что американские солдаты находятся в Германии и Европе для гарантии безопасности для всех в НАТО, для всего союза и для гарантий безопасности самих США. Эксперт сказал, чем закончится идея Трампа о выводе войск из Германии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Многих политиков в ФРГ перспектива частичного вывода войск США очень обрадовала. Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт считает, что это станет хорошим стимулом для того, чтобы подумать о собственных концепциях и стратегиях безопасности, а не полагаться исключительно на «большого брата» по ту сторону Атлантики. При этом политик назвал очень прискорбным тот факт, что Вашингтон не уведомил Берлин заранее о своих намерениях.

Заместитель руководителя фракции ХДС в Бундестаге Йоханн Вадепул тоже говорит, что с партнёрами так не поступают. Ему хотелось бы, чтобы главный союзник Германии вёл себя образцово, сбалансированно, а не оказывал давление.

В свою очередь, официальный представитель фракции «Левые» по Восточной Европе Александер Ной и вовсе призывает США забрать свои атомные бомбы с немецкой авиабазы Бюхель, а также закрыть все командные пункты (USAREUR в Висбадене, EUCOM и AFRICOM в Штутгарте), военно-воздушную базу и командный пункт управления БПЛА в Рамштайне, казармы, бюро американских спецслужб в Германии. Берлину он предлагает выйти из военных структур НАТО, расторгнуть соглашения о размещении войск и все связанные с ними контракты.

«Берлин больше не может делать вид, что не слышит угроз и шантажа из Вашингтона, это не в интересах Германии, которую американцы в случае вооружённого конфликта, не колеблясь, сделают полем ядерной битвы. Берлин должен освободиться от Вашингтона в области политики безопасности и отказаться от всех мировых политических и военных авантюр, которые представляют собой не что иное, как неоколониальные войны», — заявил Ной в комментарии РИА Новости.

Однако радоваться или огорчаться по поводу присутствия американских солдат пока рано. Как сообщили источники газеты The Washington Post в Пентагоне, генералы намеренно затягивают процесс планирования вывода войск на фоне ухудшения отношений с главнокомандующим и фактически игнорируют указания Трампа. Точно так же командование ведёт себя и с Афганистаном, откуда власти планируют вернуть к президентским выборам если не всех, то большинство солдат.

«Что бы вы ни думали о конкретных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в том, чтобы сознательно игнорировать выраженные намерения президента. Если они (глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. — Ред.) действительно находят желание президента передислоцировать наши силы настолько отталкивающим, что не могут этого пережить, то должны поступить достойно и уйти в отставку», — сказал источник издания в Белом доме.

Впрочем, как отметил в комментарии РИА Новости бывший начальник Генштаба Вооружённых сил России Юрий Балуевский, если вся американская техника останется на территории Германии — а он уверен, что так и будет при любом развитии событий, — то перебросить и развернуть на этом направлении любое количество войск можно всего за несколько часов.

«Численность американской группировки в Германии не играет стратегической роли. Совершенно не важно, сколько там войск — 100, или 50, или 25 тысяч, это не играет критической роли, как раньше. Пентагон в любой момент может нарастить эту группировку и развернуть на этом направлении столько войск, сколько потребуется. Фактически немецкая группировка является дивизией «двойного базирования», для которой заскладированы тяжёлое оружие и военная техника, что позволяет максимально сократить сроки их переброски с континентальной части США на европейский театр», — заявил генерал.

А что дальше?

Возникает логичный вопрос — куда отправятся 9500 американских солдат, которых Трамп приказал вывести из Германии?

Если их вернут в США, то доверие европейцев к американцам как к партнёрам будет ещё больше подорвано, и они получат все основания, чтобы укреплять собственные военные контингенты, возможно, даже в отрыве от НАТО, указав на ненадёжность Вашингтона. И тогда те страны ЕС, которые давно и публично говорят о вреде антироссийских санкций и необходимости сотрудничать с Москвой, получат шанс сблизиться, например, по линии обороны и безопасности. Впервые в истории ядерного оружия Россия никого не догоняет — Путин © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Если же солдат передислоцируют в другую страну НАТО, то ситуация может быть прямо противоположной первому сценарию.

Газета Politico опубликовала письмо помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена группе законодателей-республиканцев, выступающих против вывода войск из Германии, дабы это не принесло пользы России, в котором он пишет, что некоторые военнослужащие вернутся домой, а большинство перекинут в другие европейские государства и Азию. Первой на ум приходит Польша, где Трамп собирается увеличить присутствие американских войск.

Та же Politico сообщила, что уже в ближайшие дни польский президент Анджей Дуда может посетить Вашингтон, и в числе тем переговоров с Трампом будут размещение войск США в Польше и двустороннее оборонное соглашение «Форт Трамп». Однако ни Белый дом, ни глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик информацию не подтвердили, но и не опровергли. При этом Дворчик призвал не искать связи между намерениями Трампа сократить военное присутствие в Германии и увеличить его в Польше.

«Это, конечно, решение Соединённых Штатов — где и какой численности размещён военный контингент. Польское правительство и господин президент придерживаются позиции, что чем больше солдат в Европе — тем лучше. Мы, конечно, успешно прикладываем старания для того, чтобы американское военное присутствие в Польше было как можно большее», — сказал Дворчик.

Увенчаются ли успехом усилия Варшавы, пока неизвестно. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Штаты избегают размещения на постоянной основе войск в Польше в связи с тем, по мнению их европейских союзников, данный шаг нарушит Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и НАТО. Кроме того, добавил отставной офицер, Польша, вероятно, не имеет достаточной инфраструктуры и ресурсов, чтобы принять почти 10 тысяч военнослужащих и членов их семей на постоянной основе.

Сейчас западные политики отрицают, что когда-то обещали Москве не продвигать НАТО на восток, тем не менее так и было. 31 января 1990 года глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер во время выступления в баварском городе Тутцинге заявил, что НАТО должна отказаться от продвижения в восточном направлении, то есть к границам Советского Союза. 9 февраля госсекретарь США Джеймс Бейкер сказал президенту СССР Михаилу Горбачёву при личной встрече, что если Германия останется в рядах Североатлантического альянса, то его юрисдикция не распространится ни на один дюйм на восток. Спустя год премьер-министр Великобритании Джон Мейджор заверял министра обороны СССР Дмитрия Язова в том, что восточноевропейские государства на вступят в НАТО. Эксперт пояснил, как РФ заставит Европу не размещать у себя оружие из США © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Если рассматривать передислокацию американских войск через призму противостояния «Северному потоку — 2», то Польша подходит для этого как нельзя лучше, поскольку это один из самых верных союзников Вашингтона: она и американский сжиженный газ закупает, несмотря на более высокую стоимость, и отстаивает сохранение транзита через Украину, и активно выступает против строительства газопровода в обход её территории. Только вот усиление военного присутствия НАТО у границ России (а Польша имеет с ней границу протяжённостью 232 км) грозит усилением гонки вооружений в Европе, а этого явно никому не хочется.

К тому же президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал, что на все действия НАТО Россия даст адекватный ответ; и она имеет на это все возможности, учитывая совершённый за последние годы прорыв в разработках разных видов вооружения.

Что-что, а планы Трампа по рокировке военных явно никак не повлияют на строительство газопровода из России в Германию. На пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем 16 июня Хайко Маас заявил: «То, что там размышляют о санкциях или, возможно, инициируют новые, не меняет ничего в нашей позиции по «Северному потоку — 2». Мы их отвергаем».

Сокращение американского контингента даже на руку Берлину — он демонстрирует, что у него есть своя собственная позиция по вопросам, отвечающим национальным интересам, и под дудку из Вашингтона он плясать не будет. Жаль только, что позицию Германии в Европе никто не поддерживает.