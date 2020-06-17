Украина по-прежнему поставляет западные журналистам горячие новости. Запад смотрит на эту страну с некоторым изумлением – ведь украинские власти утверждают, что они идут курсом европеизации. Вряд ли Запад готов узнать себя в украинском зеркале

Деньги считали 12 часов

Американское издание The Washington Post продолжает увлекательный сериал о предвыборной борьбе Трампа и Байдена. В последнее время действие сериала развивалось довольно вяло, и вдруг удача — Украина утверждает, что перехватила взятку в шесть миллионов долларов, предлагавшуюся за закрытие дела в отношении основателя Burisma. Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Две сумки с купюрами по 100 долларов новыми банкнотами, перевязанными розовыми и желтыми резинками, предназначались для руководителей антикоррупционных ведомств Украины. Чтобы пересчитать эти деньги, потребовалось 12 часов. Это рекордная сумма взятки на Украине.

На Украине так привыкли к тотальной коррупции, отмечает издание, что сами украинцы были чрезвычайно удивлены произошедшим. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий с гордостью продемонстрировали эти деньги в прозрачных пластиковых пакетах.

Как сообщают власти, взятку получил некий чиновник антикоррупционного бюро за прекращение дела в отношении основателя компании Burisma Николая Злочевского, бывшего министра экологии и природных ресурсов. По подозрению в причастности к попытке дачи взятки были задержаны первый заместитель начальника Государственной налоговой службы в городе Киеве Николай Ильяшенко, бывший юрист компании Burisma и бывший сотрудник украинской налоговой службы Андрей Кича и еще одна бывшая чиновница налоговой службы Елена Мазурова.

Сама газовая компания Burisma категорически отрицает причастность к попытке дачи взятки.

«Компания Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях», — говорится в заявлении компании от 13 июня.

Злочевского обвиняют в незаконном присвоении заемных средств, выданных Национальным банком Украины украинскому "Реал Банку" в 2013 году. Прекращение этого дела должно было стать подарком на день рождения Злочевского, которому в воскресенье исполнилось 54 года. Это позволило бы ему вернуться на Украину, не рискуя оказаться под арестом.

«Давайте поставим точку в этом раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном производстве не фигурируют», — заявил Холодницкий.

По словам Сытника, у этого дела нет политического подтекста. Бой антикоррупционеров с тенью: борьба с коррупцией на Украине стала сверхприбыльным бизнесом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Младенцы навынос

Украина продолжает изумлять Запад своим странным представлением о европейских ценностях, которые она якобы разделяет. Американское издание Time посвятило статью свежей украинской новости — иностранцев после отмены карантина пустили-таки на Украину, чтобы те смогли забрать своих детей, рожденных от суррогатных матерей.

В общей сложности 125 новорожденных застряли на Украине после того, как страна закрыла границы для предотвращения эпидемии.

«Новорожденные привлекли внимание общественности после того, как крупнейшая в стране компания по суррогатному материнству опубликовала видео, в котором показывала десятки младенцев в колыбелях, выстроенных в тесные ряды в двух больших комнатах отеля, где клиника обслуживает клиентов, — пишет издание. — Компания пыталась убедить родителей из 12 стран — Китая, Соединенных Штатов, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Германии, Болгарии, Румынии, Австрии, Мексики и Португалии — в том, что их дети получают хороший уход, и показывала, как медсестры их купают и гладят».

В среду уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что 31 пара прибыла в страну и воссоединилась со своими детьми.

«Это особенный день. Все государственные органы оперативно отреагировали и оказали помощь… Я уже встречалась с родителями из Испании, чья дочь родилась пять недель назад», — написала Денисова на своей странице в Facebook. Украина — страна-донор. О чём говорит история с плачущими младенцами © REUTERS, Gleb Garanich

Еще 88 семей приедут за детьми в ближайшие недели.

«На Украине процветает индустрия суррогатных родов; это одна из немногих стран, где услуги по рождению ребенка могут быть оказаны иностранцам, — пишет издание, — услуги предлагают около 50 клиник по всей стране; экономические трудности вынуждают многих украинских женщин становиться суррогатными матерями».

Двойные стандарты

Немецкое Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказало о том, как Берлин реагирует на планы Америки ввести санкции против «Северного потока — 2».

«Северный поток-2»: в Великобритании обвинили Германию в предательстве, а Берлин и Париж не хотят отдаляться от Москвы © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Как пишет издание, в министерстве иностранных дел ФРГ возможные штрафные меры рассматривают как «жесткое вторжение в энергетическую безопасность и суверенитет ЕС».

Представитель СДПГ по вопросам оборонной политики Фритц Фельгентрой заявил, что Вашингтон ведет «политику гегемона». Глава ХДС/ХСС во внешнеполитическом комитете бундестага Родерих Кизеветтер обвинил США в «двойной морали», поскольку они сами импортируют много нефти из России: «Тем самым они намного больше финансируют Путина, чем это делает газопровод „Северный поток — 2"».

Заместитель председателя фракции зеленых Оливер Кришер считает, что санкционный план Америки определенно зашёл «слишком далеко».