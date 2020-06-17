По состоянию на 12:00 17 июня в мире официально зарегистрировано более 8,1 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 443,7 тыс. человек, свыше 3,9 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Соединённые Штаты, где коронавирус выявили у более чем 2,1 млн человек. Болезнь забрала жизни 116,9 тыс. человек, 583,5 тыс. выздоровели.

Вторую позицию с 923,1 тыс. зараженных занимает Бразилия. Здесь 45,2 тыс. человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 490 тыс. выздоровели.

На третьем месте Россия, где, по официальным данным, выявлено 553,3 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни 7,4 тыс. человек, 304,3 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (354 тыс.), Великобритания (299,6 тыс.) и Испания (244,3 тыс.).

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 553,3 тыс. (7843 за сутки, минимальный показатель с конца апреля).

Всего в стране от COVID-19 умерли 7478 человека (194 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии 304,3 тыс. человек.

С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае. Для них будет отменен обязательный карантин.

Минздрав дал разрешение на испытания двух вакцин от COVID на добровольцах. Клинические испытания вакцин на добровольцах пройдут в Главном госпитале Минобороны имени Бурденко и в Сеченовском университете Минздрава.

Оставшиеся ограничения, введенные в Москве в рамках борьбы с коронавирусом, сохранятся как минимум до середины июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин. В то же время, по его словам, ситуация с коронавирусом в Москве позволяет в начале следующей недели подтвердить ранее принятое решение по открытию ресторанов и кафе. Он посоветовал хозяевам заведений готовиться к открытию. В Москве уже заработали летние веранды, соблюдение социальной дистанции на них будут контролировать с помощью квадрокоптеров.

Минздрав дает иные сроки сохранения ограничений. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что введенные для борьбы с коронавирусной инфекцией ограничения могут сохраняться до февраля 2021 года. По словам Мурашко, условием для снятия станет создание лекарств, которые сделают ситуацию «фармацевтически управляемой».

Росздравнадзор обнаружил в больницах Ингушетии нехватку оборудования и нарушения в распределении лекарств для лечения коронавируса. Территориальному органу Росздравнадзора поручено провести проверку местного Минздрава.

В резиденции президента в Ново-Огарёво поставили туннель для дезинфекции, в котором на посетителей распыляется специальный раствор. В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин из-за угрозы коронавируса сократил количество очных встреч и соблюдает социальную дистанцию при общении с помощниками и посетителями.

Главной причиной низкой смертности в России является социальная ориентированность медицины, заявил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его словам, общедоступность медицины стала залогом того, что удалось избежать большого количества жертв.

Ветераны Великой Отечественной войны 24 июня смогут наблюдать за парадом Победы на Красной площади без медицинских масок. Для них будут созданы особые условия: сопровождающие родственники пройдут тест, а также будут в масках и перчатках.

Особые условия будут созданы и для заболевших россиян в день всенародного голосования по поправкам в Конституцию. Отмечается, что для них на участках выделят отдельные помещения.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что россияне смогут попасть на море без карантина уже со следующей недели. Власти региона решили ослабить контроль за туристами с 21 июня. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что некоторые санатории смогут принять граждан при наличии трех справок.

За время пандемии коронавируса Россия поднялась в индексе наиболее влиятельных паспортов от консалтинговой компании Arton Capital с 87-го на 58-е место. Рейтинг учитывает количество стран, доступных для въезда гражданам той или иной страны без визы или по облегченной процедуре. Несмотря на все действующие сегодня ограничения, россияне имеют возможность отправиться в 72 государства без предварительного оформления визы, а в 38 из них и вовсе в безвизовом режиме. Правда, четыре месяца назад соотечественники могли свободно посещать 121 страну, но, как отмечается в пресс-релизе компании, за время действия карантинных мероприятий ни одно из межправительственных соглашений по порядку въезда российских граждан не было изменено или отменено. Видимо, это и позволило подняться в рейтинге.

Коронавирус и Украина

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 758 человек, зафиксирован 31 летальный случай, 415 пациентов выздоровели.

Больше всего новых больных выявили во Львовской и Закарпатской областях.

Cуточный прирост новых больных и количество жертв за сутки — новые антирекорды для Украины.

Всего за все время пандемии в стране заболели 33 тысячи 234 человека, из них выздоровели 14 тысяч 943, летальных исходов — 943.

Тем временем Кабмин составил рейтинг регионов, в которых лучше других противодействуют эпидемии. Лидером в противодействии коронавирусу оказалась Луганская область.

Коронавирус на Украине: смягчение карантина и «рекорды по заболеваемости» © REUTERS, Gleb Garanich

«Для нас важно, чтобы в Украине в одной из первых использовали вакцину от COVID-19, которая пройдет все клинические исследования», — отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Запрет на въезд в некоторые страны для украинцев временный и связан с пандемией коронавируса, никаких угроз для безвизового режима с Европейским союзом нет, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министерство иностранных дел Украины на этой неделе запустит интерактивную карту, отражающую ситуацию и правила въезда в страны мира во время пандемии коронавируса.

Почти 13 тыс. протоколов о нарушении правил карантина поступило в суды Украины с начала его введения. По данным судебной статистики, больше всего протоколов поступило в суды Днепропетровской области (2 306), города Киева (1 450) и Харьковской области (1 366).

Один из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны заболел коронавирусом, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, речь идёт о работнике ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болобачана, а не в офисе президента на Банковой.

«Мы все, кто имел контакт с больным коллегой, сдали тесты и ждем результат. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим», — заверил Данилов.

В Вооруженных силах Украины зафиксировали 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Всего в ВСУ коронавирусом болеют 142 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 531 человек.

Ситуация в мире

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в США превысило потери американской армии во время Первой мировой войны. По официальным данным, потери США во время Первой мировой составили 116 516 человек, а от коронавируса умерли 116,9 тыс.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США до конца года будут располагать вакциной и эффективным лекарством. При этом точных дат он не назвал.

Официальный представитель Белого дома Кейли Макинани заявила, что вторая волна заболевания в настоящее время не угрожает США, так как результаты исследований говорят о низком проценте заболевших в стране.

В ВОЗ рассказали, что результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса британскими врачами являются настоящим «научным прорывом». Это первое лекарство, которое помогло снизить уровень смертности среди пациентов с COVID-19, которым было необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких.

«Появились новые проекты». Эксперт рассказал, как коронавирус изменил строительство жилья в Израиле © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Пекина не рекомендуется покидать город, но в случае особой необходимости нужно предоставить сертификат об отсутствии инфекции. Накануне власти Пекина повысили уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию с третьего до второго.

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил, что заразился коронавирусом. Он будет соблюдать самоизоляцию и продолжит выполнять свои обязанности удаленно.

Мировые авиаперевозки восстановились на 65% от докризисного уровня — по всему миру компании выполняют 118 тыс. из 181 тыс. рейсов в сутки.

Правительство Финляндии отменило режим ЧП в стране, введенный 16 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Премьер-министр Санна Марин сообщила, что «больше нет достаточных оснований для закона о режиме чрезвычайного положения».

Решение правительств в европейских странах, в том числе России, снять введенные для борьбы с COVID-19 ограничения, скорее всего, приведет к новой волне заражений, заявил научный советник правительства Новой Зеландии профессор Майкл Бейкер.