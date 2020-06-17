Во вторник, 16 июня, во Франции прошла общенациональная забастовка медиков. Принять участие в манифестациях они пригласили не только своих коллег, но и пациентов. Акции были омрачены инцидентами с участием экстремистов

В понедельник, 15 июня, Европейская комиссия запустила веб-платформу Re-open EU для поддержки безопасного восстановления путешествий и туризма по Европе. Сайт будет предоставлять информацию в режиме реального времени о границах и доступных транспортных и туристических услугах в государствах-членах ЕС. Также постоянно будет предоставляться практическая информация об ограничениях поездок, мерах по охране здоровья и безопасности, таких как физическое дистанцирование или ношение масок, а также другая полезная информация о туристических предложениях ЕС и стран-членов.

«Это позволит европейцам принимать ответственные и хорошо осведомленные решения по управлению постоянными рисками, связанными с коронавирусом, планируя свои отпуска и путешествия в течение этого лета», — пояснили в Еврокомиссии. Правда, информация на сайте пока доступна только на английском, хотя обычно на подобных ресурсах она дублируется на всех официальных языках стран-членов ЕС. Это прекрасная иллюстрацией того, что пресловутое «европейское единство» в ходе пандемии регулярно даёт сбои: к примеру, даже рекомендацию Еврокомиссии открыть с 15 июня внутренние границы Евросоюза его члены выполнили далеко не полностью. Коронавирус на Украине: смягчение карантина и «рекорды по заболеваемости» © REUTERS, Gleb Garanich

Хватает в ЕС разногласий и по конкретным вопросам борьбы с пандемией. Так, в понедельник министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок раскритиковала страны ЕС, договорившихся о покупке миллионов доз вакцины против COVID-19 вне инициативы по совместным закупкам, инициированной Европейской комиссией. Как известно, 13 июня Германия, Франция, Нидерланды и Италия подписали соглашение, гарантирующее поставку в ЕС от 300 до 400 миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и британской компанией AstraZeneca, как только она будет готова.

Мэгги де Блок уверена, что действия четырех стран ослабят усилия ЕС по стимулированию исследований других разработчиков вакцин. «Делая это, вы ослабляете всех: и общую инициативу Еврокомиссии, и вашу собственную позицию», — сказала министр. По её словам, эти усилия вряд ли будут успешными, если четыре основные экономики ЕС перейдут в другой проект. Она добавила, что совместные усилия ЕС будут и в дальнейшем пользоваться поддержкой Бельгии, «поскольку мы считаем, что это лучший способ добиться максимальных результатов для наших граждан». «Именно поэтому Бельгия всегда выступала за совместную инициативу Европейской комиссии и не вела переговоров с несколькими странами», — сказала она.

Бельгия занимает шестое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом — более 60 тысяч человек, от его последствий тут умерли более 9,6 тысяч человек. В относительных показателях смертность от COVID-19 в этой стране составляет 834 случая на миллион населения — для сравнения, в Великобритании этот показатель составляет 615.

Великобритания же по-прежнему занимает первую позицию среди европейских стран по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — почти 297 тысяч, умерли от COVID-19 в Соединённом Королевстве почти 42 тысячи человек. В понедельник директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге предостерёг британские власти от дальнейшего ослабления ограничений, вызванных пандемией. Новые шаги по снятию локдауна не следует предпринимать до тех пор, пока система обнаружения контактов инфицированных не подтвердит свою эффективность, заявил эксперт ВОЗ в интервью The Guardian. Соединенное Королевство по-прежнему находится в «активной фазе пандемии», добавил он.

Несмотря на это, 15 июня британские магазины смогли возобновить работу после почти трехмесячного перерыва — при условии, что в них будут соблюдаться строгие меры социального дистанцирования. Новые правила подразумевают, что кассир должен быть огражден пластиковым экраном, а отметки на полу будут предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию в два метра. В Узбекистане начнут лечить коронавирус отечественным препаратом © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Практически сразу после открытия магазинов одежды и обуви в Британии в них выстроились огромные очереди. Больше всего народу было в понедельник возле магазинов на центральных улицах Лондона, в частности, на Оксфорд-стрит, которая пустовала последние три месяца. В большинстве магазинов одежды примерочные закрыты, а книжные магазины пообещали отправлять в карантин книги, которые покупатели брали в руки, но не купили. В ювелирных магазинах появятся устройства с ультрафиолетом для дезинфекции продукции. При этом британские власти по просьбе бизнес-сектора начали пересмотр правила о необходимости соблюдения двухметровой дистанции для предотвращения заражения коронавирусом. В июле, как ожидается, откроются рестораны, бары, кафе, и их владельцы уверяют, что выполнение «правила 2-х метров» приведет к убыткам и банкротствам.

Воспользоваться общественным транспортом в Англии теперь можно только при наличии маски для лица. На станциях метро и железнодорожного транспорта будут дежурить полицейские, которые будут следить за выполнением правила. За нарушение пассажиров могут не пропустить или выписать штраф на 100 фунтов. Исключение сделано для людей с ограниченными возможностями, тех, кому ношение маски противопоказано по состоянию здоровья, и детей до 11 лет. Обязательными маски отныне станут и в больницах.

А британские врачи и учёные, по словам премьера Бориса Джонсона, сделали «наибольший прорыв» в лечении коронавируса препаратом, который, по его словам, «доказал свою способность снижать риск смерти». При испытании препарата дексаметазон снизилась смертность среди тех, кто находился на искусственной вентиляции лёгких, — примерно на треть по сравнению с группой, которая получала стандартную медицинскую помощь. Борис Джонсон сказал, что «шансы умереть от COVID-19 были значительно снижены этим лечением».

Он также заявил, что гордится командой британских ученых, которая провела «первое надёжное клиническое испытание» по использованию дексаметазона для лечения коронавируса, и поблагодарил тысячи пациентов в Британии, которые добровольно приняли участие в испытаниях. Патрик Валанс, главный научный советник правительства, подчеркнул, что препарат дешевый, а это значит, что он может иметь эффект во всем мире.

Испания, которая занимает второе место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (более 291 тысячи человек, из которых более 27 тысяч умерло), рассматривает возможность введения карантина для британских туристов после открытия границ королевства на следующей неделе — в ответ на аналогичную политику Лондона. Об этом заявила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая. Министр выразила надежду, что Великобритания отменит свои ограничения, сделав взаимные меры Испании ненужными.

«Мы будем вести диалог с Британией, чтобы понять, следует ли нам действовать по принципу взаимности, поскольку у них действуют другие меры, чем в странах Европейского Союза», — сказала она. Министр туризма Испании Рейес Марото высказал надежду, что обе страны примут решение на основе своих взаимных интересов в ближайшие дни. Британцы составляют более пятой части из примерно 80 миллионов туристов, которых Испания принимает ежегодно. Яков Кедми: Пандемия показала неадекватность властей США и Западной Европы © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

Испания откроет свои границы 22 июня — на следующий день после того, как в этой стране закончится режим чрезвычайного положения. Большинство стран ЕС такое положение уже отменили, а во вторник, 16 июня, подобное решение принял и парламент Венгрии. Закон о чрезвычайном положении, принятый 30 марта, на время пандемии наделял правительство Венгрии правом управлять страной напрямую посредством указов, без утверждения их в парламенте. Решение, с какого дня отменить чрезвычайное положение, примет правительство. Министр юстиции Юдит Варга ранее говорила, что ЧП может быть отменено с 20 июня. Сейчас пик эпидемии в Венгрии прошел, и там постепенно снимаются все введенные в связи с ней ограничения. В понедельник в 10-миллионной стране был обнаружен лишь один новый носитель коронавируса, а всего в Венгрии зарегистрировано немногим больше 4 тысяч заражений коронавирусом и 565 смертей от COVID-19.

А правительство Финляндии приняло решение отменить чрезвычайное положение в стране уже с понедельника, 15 июня. «На основе оценки эпидемиологических и юридических обстоятельств, можно заявлять о том, что условия для полномочий правительства, предусмотренных Актом готовности к чрезвычайным ситуациям, больше не достаточно», — отметила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она также добавила, что завершение чрезвычайного положения не означает, что угроза эпидемии миновала. «Важно, чтобы каждый в повседневной жизни придерживался мер безопасности», — отметила Санна Марин.

Ранее правительство Финляндии объявило, что с 15 июня снимет ограничения на поездки для граждан соседних стран — кроме Швеции и России. Несмотря на предыдущие ослабление карантина, прирост новых заражений и количество «активных» случаев в стране продолжает снижаться. За последние сутки тут зарегистрировали четыре новых случая коронавируса и ни одной смерти, госпитализированы сейчас менее 20 больных. С начала эпидемии в Финляндии с 5,5 миллионами населения зарегистрировали 7108 подтвержденных заражений коронавирусом и 326 смертей от COVID-19.

В Италии, которая находится на третьем месте в Европе по числу зараженных коронавирусом (более 237 тысяч случаев), чрезвычайное положение отменили ещё в начале июня, тогда же открыли и границы страны. По данным на вечер вторника, 16 июня, в Италии умерли 34 405 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 34 (днём ранее — на 26), сообщили в национальной службе гражданской обороны. Последний раз приблизительно такой уровень смертности зафиксировали 28 февраля, когда в Италии от COVID-19 умер 21 человек. 29 февраля жертв было уже 29, после этого темпы роста суточной смертности в стране только увеличивались.

Министерство здравоохранения Италии 15 июня раскрыло стоимость вакцины, о покупке которой эта страна договорилась совместно с Германией, Францией и Нидерландами. Эти четыре страны заплатят компании AstraZeneca за 300 миллионов доз вакцины 750 миллионов евро. Таким образом, стоимость одной дозы разработанной в Оксфорде вакцины, получившей название AZD1222, составит 2,5 евро. При этом сама Италия, пояснил представитель министерства, выплатит за 75 миллионов доз вакцины 185 миллионов евро, то есть примерно по €2,47 за дозу. Минздрав Италии также заверил, что вакцина от COVID-19 будет распространяться бесплатно, а первыми её получат люди, относящиеся к группам риска.

Четвёртое место среди европейских стран по числу заражений коронавирусом занимает Германия — чуть больше 188 тысяч случаев, но от COVID-91 тут умерло всего 8 885 человек (106 смертей на миллион населения). В этой стране постоянно ослабляются карантинные ограничения, однако в связи с новыми заражениями коронавирусом в районе Нойкёльн на юге Берлина двухнедельный режим самоизоляции введен для 369 домохозяйств в семи жилых домах. По словам главы района Мартина Хикеля, в некоторых из подпавших под карантин квартирах проживают до 10 человек. До сих пор коронавирус выявлен у 57 жильцов района, тестирование продолжается. Среди зараженных также дети, в связи с чем на карантин отправлены также учащиеся 12 классов в восьми местных школах. 15 % населения района Нойкёльн имеют турецкие корни и 10 % — арабские.

Хотя ограничительные меры, в том числе масочный режим, в Германии постепенно отменяются, ведущие немецкие вирусологи продолжают спорить о целесообразности тех или иных мер борьбы с эпидемией. Использование защитных масок для борьбы с распространением вируса было одной из самых спорных тем с самого начала пандемии, их эффективность по-прежнему оценивается неоднозначно. То, как сейчас используются маски, критикует, к примеру, глава Института вирусологии и исследований ВИЧ медицинского факультета Боннского университета профессор Хендрик Штрек. «Люди сминают свои маски и кладут их в карманы брюк, постоянно их трогают и по две недели носят их, вероятно, не стирая. Это прекрасная питательная среда для бактерий и грибка», — заявил он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung. Штрек напомнил также, что в начале пандемии рекомендовалось даже, напротив, не носить маски — и из-за зачастую неправильного их ношения, и из-за ложного ощущения защищенности.

Хендрик Штрек подверг критике и то, насколько жёстко в Германии был введен локдаун. Учёный подчеркнул, что число новых заражений снизилось уже после первых принятых мер — отмены в марте массовых мероприятий. «Дальнейшие меры вроде ограничения контактов я бы вводил в зависимости от фактического развития ситуации, в том числе, чтобы посмотреть, как действуют отдельные ограничения и действительно ли нужны дополнительные шаги», — объяснил вирусолог. Он убежден, что в случае новой вспышки эпидемии власти воздержатся от столь жёстких мер. Штрек также призвал «не умалять, но и не драматизировать» опасность COVID-19.

Германия находится на первом месте в Евросоюзе по числу койко-мест — 500 тысяч, что составляет 8,3 на 1000 человек. А вот в соседней Франции этот показатель составляет 6 койко-мест на 1000 человек. Кроме того, врачи государственных больниц Германии зарабатывают в 3,3 раза больше, чем среднестатистический немец, а во Франции — лишь в 2,2 раза больше средней зарплаты. Потому как только во Франции разрешили акции протеста, по всей стране прошли манифестации медицинских работников. Их участники потребовали создать новые рабочие места в больницах и повысить заработную плату на 300-400 евро.

Одна из главных проблем французского здравоохранения — сокращение койко-мест в больницах. В министерстве здравоохранения объясняют, что это связано с научным прогрессом в области медицины, когда перенесшие операцию пациенты могут сразу выписываться домой, переходя на амбулаторное лечение. Благодаря этому с 2013 года в государственных больницах Франции было сокращено 17,5 тысяч мест. Однако сокращение мест во французских больницах связано не только с переходом на более дешевое амбулаторное лечение. В Италии врачи заявили о существенном спаде распространения коронавируса, но власти с ними несогласны © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Следуя всё той же логике экономии бюджета, по всей стране закрываются мелкие медицинские учреждения, происходит так называемое «укрупнение». Кроме того, низкие зарплаты и растущая нагрузка на медперсонал в государственных клиниках Франции всё чаще приводит к тому, что работники сами увольняются и уходят работать в частные кабинеты или больницы. Как заявил генеральный директор управления больниц Парижа и столичного региона Иль-де-Франс Мартен Ирш, в октябре 2019 года из 20 тысяч существующих койко-мест около 900 были закрыты из-за нехватки персонала. Сотни должностей в государственных больницах остаются вакантными, потому что никто не хочет там работать из-за низких зарплат.

Согласно публикации профессионального издания Le Quotidien du médecin, в 2017 году французские больницы насчитывали менее 400 тысяч койко-мест — на 69 тысяч меньше, чем в 2003-м. Несмотря на ежегодный прирост населения, за последние 20 лет Франция «потеряла» около 100 тысяч мест в больницах. Закрываются и родильные дома: согласно последней доступной статистике, с 2016 по 2017 год во Франции было закрыто 502 родильных отделения. Сокращается количество мест и в отделениях скорой помощи при больницах, при том, что количество обращений в «неотложку» неуклонно растёт в последние 20 лет.

Эпидемия коронавируса выявила все недостатки французской системы здравоохранения. Она показала, что больницы Франции не готовы на случай другой возможной эпидемии. Президент Эмманюэль Макрон торжественно пообещал медикам провести серьезную реформу. Однако, как показывает практика, после двух месяцев ожесточенной борьбы с вирусом жизнь медиков постепенно возвращается в прежнее русло, а вместе с нею — и прежние проблемы. Во время пика эпидемии коронавируса правительство решило выплатить специальную премию всем медработникам, которая составит от 500 до 1500 евро. Но медики не удовлетворены этими мерами, они требуют «настоящего» повышения зарплат.

В связи с этим 16 июня во Франции прошла общенациональная забастовка медиков. О ней объявили сразу пять основных профсоюзов медицинских работников страны, а также недавно возникшие объединения: интернов, реаниматологов, работников скорой помощи, медсестер, акушерок и так далее. Принять участие в манифестациях медики пригласили не только своих коллег, но и пациентов. Среди лозунгов — «Больница умерла», «У нас больше нет сил», «Мы не волшебники» и «Чёрный гнев белых халатов».

В Париже, по данным полиции, 18 тысяч медиков приняли участие в манифестации от министерства здравоохранения до эспланады Инвалидов. Акцию омрачили беспорядки, вспыхнувшие в самом конце шествия. По данным полиции, к рядам медиков примкнули 250-300 радикалов-погромщиков, вступивших в стычки со стражами порядка. Полиция применила слезоточивый газ. Задержано более 30 человек, сообщила префектура Парижа. Инцидентами с участием экстремистов были омрачены также манифестации медработников в Лилле, Нанте и Тулузе. Всего во Франции в этот вторник прошло порядка 250 демонстраций медработников. Многотысячными были шествия в Тулузе, Лионе, Нанте, Бордо и Страсбурге, Гренобле и Марселе. Как отмечают СМИ, акции были более массовыми по сравнению с теми, которые прошли в последний перед карантином общенациональный день протеста французских медиков 14 февраля.

А жители польского города Цешин протестовали против решения властей Чехии не открывать границу с Силезским воеводством Польши с 15 июня, как это было объявлено ранее. К молчаливому протесту присоединились также жители чешского Тешина, находящегося на другом берегу реки Олжи (во времена Австро-Венгрии это был один город). Люди с обеих сторон границы собрались на мосту через эту реку, и заявили журналистам, что не согласны с решением чешских властей, так как большое количество случаев коронавируса в Силезском воеводстве локализованы на шахтах. Эти ячейки и контактные лица больных уже изолированы, поэтому, говорят жители Цешина и Тешина, и угроза заражения не больше, чем в любом другом регионе.

Также люди недовольны, что о продолжении закрытия границы объявили за три дня до того, как она должна была открыться. Многие ездят на работу через границу ежедневно. После начала карантина для многих встал вопрос или на длительное время арендовать жилье на территории страны, где они работают, или потерять работу. Ожидая открытия границы с определенной даты, люди договаривались со своими арендодателями.

16 июня в Польше было зарегистрировано 407 новых случаев заражения коронавирусом, из них 216 — в Силезском воеводстве. Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 30 тысяч, 1272 человека умерло от COVID-19. В Польше со среды, 17 июня, будет возобновлено международное авиасообщение, в том числе анонсированы рейсы на Украину.