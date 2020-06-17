Взрослые привыкли гордиться количеством детей. Как только у кого-то из знакомых рождается ребёнок, все тут же интересуются полом, именем, ростом и весом. Но есть ещё один показатель, которым обладает новорождённый, и важен он не менее, чем рост и вес. Это баллы по таинственной шкале Апгар

7 июня 1890 года родилась женщина, чьё имя увековечено в обменных картах новорождённых по всему миру, — Вирджиния Апгар. В 1952 году на 27-м ежегодном конгрессе анестезиологов врач-анестезиолог Вирджиния Апгар официально представила разработанную ею систему оценки состояния новорождённого в течение первых пяти (иногда десяти) минут жизни. Вскоре эта шкала была включена в медицинские учебники и программу обучения врачей.

Это простой метод выявления необходимой реанимационной помощи. Баллы по шкале Апгар сообщают маме вместе с ростом и весом малыша. Кажется, малыш ещё совсем ничего не умеет, но свою первую оценку он получает уже на первой минуте жизни. В новый мир с новым человеком. Будущая мать Анна Ревякина о том, каково рожать во время пандемии © Анна Ревякина

Для лёгкости запоминания в качестве критериев оценки состояния новорождённого используются пять букв фамилии Вирджинии Апгар. Appearance — внешний вид. Pulse — пульс ребёнка, учитывается частота сердечных сокращений. Grimace — гримаса, возникающая в ответ на раздражение, рефлекторная возбудимость. Activity — активность движений, мышечный тонус. Respiration — дыхательные движения. За каждый показатель ребёнок получает от 0 до 2 баллов.

Ребёнка оценивает врач-неонатолог на первой и пятой минуте жизни. При низких показателях оценка может выставляться и на десятой минуте жизни. Менее трёх баллов оцениваются как критическое состояние, более семи баллов считаются нормой. В случае, если ребёнок на первой минуте получил пять-шесть баллов, а на пятой минуте улучшил свои показатель до 7-10 баллов, такого ребёнка относят к категории детей, за которыми не требуется пристального наблюдения.

Мой первый ребёнок, родившийся в 2003 году, относится как раз к этой категории. Ему донецкие неонатологи поставили 6/7 баллов по шкале Апгар. Дочь, родившаяся в апреле 2020 года, от московских неонатологов получила блестящие 8/9 баллов. И это при сломанной ключице, которую, к сожалению, специалисты не увидели ни на первую-пятую минуты жизни, ни на шестые сутки. Вопреки всему. Третья история: Первый день дома © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Дарья Перелетова, врач-неонатолог из Морозовской больницы, дала объяснение моей ситуации. Если бы сломанную ключицу новорождённой обнаружили через полчаса после родов на обходе, а не на девятые сутки жизни, когда она поступила в неонатальное отделение Морозовской больницы, баллы всё равно никто менять не стал бы. Шкала Апгар не учитывает ключицы. Она про другое.

Как выставляются баллы? Команда неонатологов совещается и ставит, учитывается окраска кожи, сердечный ритм, рефлексы, мышечный тонус и дыхание.

Так как я себя отношу к тревожным родителям-ипохондрикам, я поинтересовалась, часто ли дети получают десять баллов по шкале Апгар. Идеальные десять баллов встречаются редко. У большинства младенцев 7/8, 8/9 баллов. Вторая оценка, которую ставят на шестой минуте жизни, обычно на один или два балла больше первой, хотя может оставаться и такой же.

Важно понимать, что шкала Апгар — это не оценка здоровья, а всего-то оценка самочувствия на момент рождения. Оценка эта нужна для определения тактики дальнейших действий неонатолога. Ни в коем случае нельзя воспринимать эту шкалу как прогноз того, каким будет здоровье ребёнка по жизни.

Что же обозначают эти загадочные цифры? Полученные младенцами пять или шесть баллов при рождении можно оценить как лёгкую степень кислородного голодания (гипоксии), три или четыре балла — средняя степень гипоксии, а от нуля до двух баллов —тяжелая гипоксия, асфиксия (удушье). Чем тяжелее состояние малыша, тем ниже цифры. Вопреки всему. Пятая история: о сломанной ключице и ключах от материнского сердца © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Со мною в палате Морозовской больницы лежала женщина с недоношенным ребёнком. Многие недоношенные дети получают не более пяти баллов по шкале Апгар на пятой минуте, но уже к детскому саду догоняют, а иногда и перегоняют своих сверстников по всем параметрам. Также нередки случаи, когда дети при рождении имели высокие баллы, но в какой-то момент серьёзно заболевали или получали травму.

Великий художник Пабло Пикассо при своём рождении, если бы его оценивали по шкале Апгар, скорее всего, получил бы ноль баллов. Новорождённый не кричал, не дышал, был синим, и его сердце практически не билось, поэтому акушерка даже приняла его за мёртвого. У матери были очень тяжёлые роды. Акушерка уже пошла сообщить матери ребёнка печальную новость о том, что младенец родился мертвым. Однако дядя Пикассо любил курить и вошел в комнату, где лежал «мёртвый» племянник, держа во рту дымящуюся сигару. Недолго думая, дядя выпустил струю дыма в лицо младенца, а тот отреагировал плачем. Естественно, после этого его перестали считать мёртвым. Пикассо прожил долгую жизнь, умер на девяносто втором году жизни.

И напоследок хочу сказать, что 2950 г, 49 см, 6/7 по Апгар и 3400 г, 49 см, 8/9 по Апгар я буду помнить всю жизнь до самой смерти. А вы, дорогие читатели, помните, с какими баллами по шкале Апгар родились ваши дети?