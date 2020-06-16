По состоянию на 19:00 16 июня в мире зафиксировано более 2 млн 223 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 444 тыс. человек скончались, свыше 4,2 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Франция со 189,2 тыс. заболевших, следом идет Иран (192,4 тыс.).

На восьмом месте Перу (232,9 тыс.), потом Италия (237,5 тыс.) , затем Испания (291,1 тыс.), Великобритания (298,1 тыс.), Индия (350,7 тыс.), Россия (546 тыс.) и Бразилия (904,7 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 2 млн 194 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 118,6 тыс. человек, смертность 5,41%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,56%, более 29,34 тыс. человек.

В Великобритании — 41,9 тыс. (14,08%), В Бразилии — 44,6 тыс. (4,94%), в Италии — 344 тыс. умерших (14,49%), в Испании — 28,7 тыс. (9,88%).

Россия

В России по состоянию на 16 июня зафиксировано 546 078 случаев заболевания, 7327 заразившихся умерли, 294 579 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,35%, что примерно в 12 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 4 раза ниже, чем в США или Бразилии.

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Коронавирус пока не сильно меняется, он достаточно стабилен, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Вариативность, изменчивость этого вируса не велика в целом, но идет мониторинг по всему миру, мы знаем в том числе особенности COVID-19, и, конечно же, система мер, которая касается профилактики и лечения, будет строиться по единым принципам, пока достаточно мы видим, что вирус стабилен», — приводит слова Мурашко РИА Новости 16 июня.

Чиновник также рассказал, что премьер-министр России Михаил Мишустин неплохо разбирается в общих вопросах медицины и даже мечтал стать врачом.

«Он действительно неплохо разбирается в общих вопросах медицины, и у него много близких друзей, коллег, которые в том числе ему могут донести эту информацию. Насколько я знаю, он даже в свое время мечтал стать врачом», — сказал Мурашко.

В свою очередь директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург рассказал, что испытание на людях вакцины от COVID-19, которую разрабатывает, займут полтора месяца.

«Они займут около 1,5 месяцев. Фактически в течение 28 дней будет находиться испытуемый в стационаре», — цитирует Гинцбурга агентство.

Исследователь уточнил, что вакцина будет вводиться два раза в нулевой день испытаний и на 21-й день исследования, за это время будет оценена ее безопасность и способность защищать от коронавируса.

«После этого документы поступают обратно в Минздрав и соответствующие эксперты Минздрава оценивают пользу по отношению к риску, и только после этого препарат может рассчитывать, что он увидит свет, то есть поступит в гражданский оборот», — пояснил Гинцбург.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 16 июня зафиксировано 32 476 случая заболевания, 912 заразившихся умерли (смертность 2.81%), 14 528 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 507 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

На Украине зафиксировали рекорд по количеству больных коронавирусом. За сутки госпитализировали 172 человека с COVID-19, рассказали в Минздраве.

Всего же по официальным данным за указанный период выявлено 666 зараженных. Да уж, ситуация внушает серьезные, даже апокалиптические опасения.

Вирус пробрался даже в высшие эшелоны украинской власти. Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у работника Ситуационного центра СНБО обнаружили коронавирус.

По его словам, состояние сотрудника удовлетворительное.

Данилов отметил, что все, кто контактировал с больным коллегой, сдали тесты и ждут результат.

«Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим», — добавил секретарь СНБО.

Судя по всему, рост числа зараженных связан с распространением нового штамма вируса. По крайней мере, так считают львовские медики.

Во Львовской области количество тяжелобольных пациентов с COVID-19 резко выросло по сравнению с первыми месяцами пандемии, в областной инфекционной больнице заканчиваются места.

«С начала эпидемии вирус очень изменился. Теперь пневмония может развиться за считанные дни и совершенно бессимптомно. Ранее людям говорили, что скорую необходимо вызывать при таких симптомах, как одышка и затрудненное дыхание, а сейчас же они отсутствуют», — рассказал заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник.

Из-за опасности бессимптомного течения COVID-19 врач призвал переводить таких больных на стационарное лечение.

«Имея температуру даже ниже 38 и общую слабость, уже на второй день может развиться пневмония. На 7-10 день — тяжелые поражения легких, требующие длительного и интенсивного лечения», — отметил Берник.

По словам врача, лечение тяжелобольных пациентов длится примерно один месяц, а пребывание в реанимации может затянуться до двух месяцев.

В мире

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что ученые страны сделали «наибольший прорыв» в лечении коронавирус препаратом, который, по его словам, «доказал свою способность снижать риск смерти».

При испытании препарата дексаметазон снизилась смертность среди тех, кто находился на ИВЛ, — примерно на треть по сравнению с группой, которая получала стандартную медицинскую помощь.

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Он заявил, что гордится командой британских ученых, которая провела «первое надежное клиническое испытание» по использованию дексаметазона для лечения коронавируса и поблагодарил тысячи пациентов в Британии, которые добровольно приняли участие в испытаниях.

Патрик Валанс, главный научный советник правительства, сказал, что препарат дешевый, а это значит, что он может иметь эффект во всем мире.

«Дексаметазон недорогой, широко доступный, и действительно захватывающая вещь в этом исследовании заключается не только в том, что он работает, но и в том, что он может работать во всем мире», — сказал он на прессконференции.

«Мы предприняли шаги, чтобы обеспечить достаточное количество поставок, даже в случае второго пика» — заявил Джонсон.

А вот руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус заявил, что коронавирус в мире снова будет распространяться, поэтому страны должны быть готовыми к новой вспышке COVID-19.

«Даже страны, которые продемонстрировали способность преодолеть распространение коронавирусной инфекции, должны быть и далее готовы к новой волне. На протяжении последних двух недель почти ежедневно в мире фиксируется по 100 тысяч новых заражений», — заявил он.

Представители ВОЗ привели в пример Китай, который с 16 июня Китай усилил карантин в части Пекина после того, как мегаполис более 50 дней продержался без единого зафиксированного случая инфицирования COVID-19.