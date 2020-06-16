В середине июня 2020 года выяснилось, что McDonald’s – это не только не самая полезная еда и сеть бесплатных туалетов, но еще и русофобская структура. В электронных меню украинских заведений внезапно пропала функция выбора русского языка

Остались только украинский и английский. Однако в десятой статье украинской Конституции упоминаются два языка: украинский и русский, а вот про английский там нет ни слова.

Сотрудники заведений также отказываются обслуживать на русском языке клиентов. В связи с этим многие украинские пользователи соцсетей призвали к бойкоту этих заведений. Украинцы предлагают бойкотировать «Макдоналдс» из-за отказа обслуживать на русском языке © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«McDonald's Украина решили вмешаться в Зыковой вопрос. Штош… неправильный выбор. Бойкот?» — пишет киевская журналистка Олеся Медведева.

«Если клоунам из McDonald's плевать на большинство граждан Украины (а русские и русскозяычные именно большинство граждан в стране), то и нам плевать на их «рога и копыта». Да и не жалко совсем. Игнор. Здоровее будем», — пишет Михаил Павлив.

«Это решение в очередной раз подчеркивает отношение к половине населения Украины, разговаривающей по-русски. Все русскоязычные украинцы по-украински поймут, конечно. Но сам факт отношения — налицо», — считает блогер Анатолий Шарий.

«McDonald's оказался в эпицентре языкового скандала. Правда, на этот раз возмутились русскоязычные граждане Украины, что бывает редко. Но «МакДоналдс» озвучит свою официальную позицию: русского языка в заведении не будет. Будут ли там русскоязычные посетители — каждый уже будет решать для себя», — пишет журналист и экономист Денис Гороховский.

Такая позиция коммерческой структуры кажется несколько нелогичной, ведь ее основной целью является увеличение количества клиентов и максимизация прибыли. Любой хозяин отеля знает, что чем больше языков знают его сотрудники, тем лучше для его бизнеса.

Практически во всех украинских коммерческих структурах функцию русского языка сохранили. Украинские банки и мобильные операторы при обслуживании предлагают клиенту сначала выбрать язык. Обслуживающий персонал в кафе тоже обычно легко переходит с украинского на русский, в зависимости от языка, на котором говорит клиент.

Следует отметить, что McDonald's в Москве предоставляет клиентам возможность выбирать в меню английский, русский, китайский, узбекский, таджикский и даже киргизский языки. «Макдональдс»: Детская радость, пристрастие Зеленского и надежда украинского Нацбанка © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Для крупной международной корпорации нет ничего технически сложного в том, чтобы в электронном меню прописать хоть баскский, хоть кхмерский язык. Стало быть, исчезновение функции выбора русского языка говорит о сознательном выборе, продиктованном политической позицией руководства корпорации.

На этот же момент обращает внимание и издание «Клименко-тайм»: «Коллеги пишут об ущемлении прав русскоязычных, некоторые вообще предлагают бойкотировать фастфуд. Мы же скажем, что даже с точки зрения бизнеса отсутствие возможности для русскоговорящих купить продукцию фастфуда — однозначно неверный шаг. Это именно политическое, а не бизнес-решение».

Дело в том, что ни одна крупная американская корпорация не может эффективно действовать, не согласовывая свою деятельность с политикой правительства США, получая за это определенные преференции в бизнесе и помощь в продвижении за границей.

В случае с McDonald's это еще и продвижение данного бренда в качестве своеобразного символа «американского образа жизни». И в данном случае языковой вопрос, а вернее изгнание русского языка из Украины полностью соответствует политике США. Хотя такая языковая дискриминация скажется на уровне прибыли украинских заведений McDonald's, она с лихвой окупится преференциями в других странах. В первую очередь в США. В «Слуге народа» хотят пересмотреть закон о тотальной украинизации © Украина.ру

По причине неразрывной связи McDonald's и международной политики США противники глобализации регулярно и целенаправленно громили заведения именно этой сети. Попадало заведениям и на многочисленных антивоенных демонстрациях против войны, так как европейские демонстранты-пацифисты считали корпорацию сопричастной войнам в Ираке и Афганистане.

По этой же причине на Евромайдане в Киеве даже в период самых жестких столкновений в феврале 2014 года никто и пальцем не тронул McDonald's на Майдане, откуда волонтёры приносили еду для протестующих.

Максимальное отторжение Украины от России, в языковом, религиозном и культурном плане, — долгосрочная стратегия США. И корпорация McDonald's проводит эту политику даже в таких мелочах, как выбор языка в электронном меню.

Русскоязычным посетителям же остаётся либо смириться с этим фактом, как и с многими другими фактами ущемления своих языковых прав, либо выбрать иное место, чтобы перекусить. Благо выбор есть большой.