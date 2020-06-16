По состоянию на 12:00 вторника, 16 июня, в мире официально зарегистрировано свыше 8 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 437,1 тыс. человек, более 3,8 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Лидером рейтинга заболеваемости остаются США: здесь коронавирус был выявлен у 2,1 млн человек. Болезнь забрала жизни 116,1 тыс. граждан, 576,3 тыс. выздоровели.

На второй позиции с 888,2 тыс. заболевших разместилась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 43,9 тыс. человек, выздоровели 477,7 тыс.

Третье место занимает Россия, где, по официальным данным, выявлено 545,4 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни 7,2 тыс. человек, 294,3 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (343 тыс.), Великобритания (298,3 тыс.) и Испания (244,1 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине с начала пандемии официально зафиксировано 32 476 случаев заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 912 человек, 14 528 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 666 украинцев.

Лидерами по числу случаев заражения стали Черновицкая область (4013), Киев (3985) и Львовская область (3072).

На Украине госпитализировали заболевшую коронавирусом жену президента Владимира Зеленского Елену. У первой леди диагностировали двустороннюю пневмонию, ее состояние стабильное. ПЦР-тесты детей и главы государства показали отрицательный результат, при этом Зеленский ограничил встречи и находится в частичном карантине.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 15 июня

Министерство иностранных дел Украины посоветовало жителям страны не выезжать за границу без крайней необходимости из-за увеличения числа зараженных коронавирусом.

«При принятии решения просим также ориентироваться на актуальные официальные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по распространению коронавирусной инфекции в мире и наиболее пораженных регионов», — подчеркнули в ведомстве.

В Министерстве образования и науки не исключили возможного переноса Внешнего независимого оценивания (ВНО) или перевода его в онлайн-формат из-за пандемии. Пока в ведомстве работают над тем, чтобы провести экзамены в срок (с 25 июня по 17 июля), однако если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться — ВНО придется отложить до августа.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что рост заболеваемости на Украине не связан с расширением тестирования — причина в нарушении норм карантина и локальных вспышках в отдельных населенных пунктах.

«Около 10 000 тестирований методом ПЦР мы уже делаем порядка двух недель. А значительный рост новых подтвержденных случаев COVID-19 начался на прошлой неделе, когда мы четко перешли порог и начали ставить антирекорды: более 600 и 753 случая было. Мы связываем это, в том числе, с тем, что все мы перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений», — сказал министр.

Степанов также отметил, что все больше граждан обращаются к медикам с симптомами COVID-19, а число госпитализаций увеличивается.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России с начала пандемии официально зарегистрировано 545 458 случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 7284 человека, 294 306 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8248 россиян.

Только 20% россиян полностью соблюдали запрет на выход из дома во время режима самоизоляции, сообщает ВЦИОМ. Также отмечается, что 16% граждан полностью проигнорировали требования властей.

Власти 13 российских регионов отказались от Парада Победы, запланированного на 24 июня, из-за сложной эпидемиологической ситуации. Так, парада в этот день не будет в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле. В некоторых городах планируют ограничиться более скромными мероприятиями.

НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева начнет доклинические испытания вакцины от кронавируса уже в июле. В предстоящих испытаниях можно участвовать в качестве добровольца.

«Сегодня действительно мы приглашаем всех желающих пока, по крайней мере, записаться, заявить о своей готовности стать добровольцем», — заявили в институте.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Анатолий Альштейн заявил о 100% вероятности второй волны коронавируса в России. По его словам, это произойдет осенью 2020, при этом вирус «вообще никуда не денется», разве что начнет ослабевать. Вирусолог также отметил, что пока что необходимо помнить о первой волне, которая еще не прошла.

В России из-за режима самоизоляции и пандемии предложили сократить количество нерабочих дней в новогодние праздники. Соответствующий законопроект глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил в Министерство труда. По его мнению, законопроект позволит сохранить экономику компаний, в особенности тех, кто только начал восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса. Согласно документу, новогодние каникулы в 2021 году будут длиться с 1 по 3 января, а 4, 5, 6 и 8 января будут рабочими. 7 января — Рождество Христово — останется праздничным нерабочим днем.

Ситуация в мире

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (Food and Drug Administration, FDA) исключило гидроксихлорохин из списка препаратов, рекомендованных для лечения коронавируса. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что принимает противомалярийный препарат гидроксихлорохин в качестве профилактики коронавируса, а также критиковал исследования, которые не подтвердили его эффективность в борьбе с COVID-19.

Американская киноакадемия перенесла ежегодную церемонию вручения премии «Оскар» с 28 февраля на 25 апреля 2021 года. Это связано с тем, что из-за пандемии в Штата не работали кинотеатры и была ограничена возможность показа конкурсных фильмов.

Также стало известно, когда и где состоится отмененный из-за пандемии конкурс «Евровидение».

«Мы рады объявить даты "Евровидения 2021", который пройдет в Роттердаме. 18 мая — первый полуфинал, 20 мая — второй полуфинал, 22 мая — большой финал конкурса», — говорится в сообщении, опубликованном организаторами в соцсетях.

Яков Кедми: Пандемия показала неадекватность властей США и Западной Европы © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

Новый коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке в Пекине, может быть заразнее, чем COVID-19, считает профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю. Новая вспышка инфекции уже привела к тому, что в Пекине и близлежащих городах ввели военное положение.