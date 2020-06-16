За год, проведённый на посту президента Украины, Владимир Зеленский так и не смог подступиться к решению главных проблем, стоящих перед страной и обществом. Эти проблемы перечислил в адресованном президенту открытом письме глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук

Глава Политсовета ОПЗЖ отметил, что Зеленский занял пост президента «благодаря уникальному уровню поддержки со стороны украинских граждан», но при этом пришёл в политику, «не имея политического и государственного опыта».

«Думаю, сегодня Вы согласитесь с тем, что для граждан Украины и, надеюсь, для Вас ни первое, ни второе не является основанием, чтобы снять ответственность за происходящее в стране», — написал Медведчук.

По его словам, огромная ответственность легла на плечи Зеленского не в самый простой момент как украинской, так и мировой истории — «но история не принимает во внимание сложностей и оговорок».

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Но справляется ли Зеленский со стоящими перед ним и перед страной вызовами? По мнению Медведчука, не справляется. Какие это вызовы?

Первый вызов — это прекращение вооружённого конфликта в Донбассе. Ответа на этот вызов не нашёл в своё время и Порошенко, хотя «украинский народ избрал его Президентом именно для этого».

А что при Зеленском?

«Сегодня на Донбассе продолжают гибнуть и получать ранения военнослужащие и мирные граждане. Этот вооруженный конфликт сдерживает развитие нашей страны, и 70% украинцев называют его ключевой проблемой», — отметил Медведчук.

По его словам, Минские соглашения являются единственным реальным инструментом для установления мира, и их надо выполнять.

«Разумеется, это трудно. И национал-радикалы выступают категорически против этого. Но я надеюсь и искренне верю, что Вы не Президент национал-радикалов, как прежний глава государства», — подчеркнул политик.

Он добавил, что для решения этой задачи Зеленскому потребуются «и сила, и поддержка, и помощь». Помощь президент обязательно получит, если будет действовать в интересах украинских граждан, отметил сопредседатель ОПЗЖ. От Зеленского требуется только «готовность действовать и решимость, которую надо продемонстрировать». Рабинович: Прикрываясь коронавирусом, власть Украины готовит переворот © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"

Отметим, пока представители официального Киева (а значит, и Зеленского) демонстрируют совсем другое. Так, по словам полпреда РФ в контактной группе Бориса Грызлова, со стороны украинских представителей уже звучат заявления о том, что Минский «комплекс мер» носит рекомендательный характер и не налагает на Украину никаких обязательств. Но как тогда прийти к миру?

Второй вызов, который обозначил Медведчук в своём письме — тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые «сегодня просто неподъемные для украинцев».

«Тарифы раздуты, а цифры взяты с потолка. Для отдельных дельцов тарифы стали источником обогащения, а вот для миллионов наших сограждан ‒ причиной нищеты, банальным грабежом народа», — считает политик.

По его мнению, «многочисленные инициативы МВФ, направленные на затягивание тарифной удавки, лишь убеждают людей в этом».

Медведчук подчеркнул, что изменить эту ситуацию непросто. Но — «именно Президент, думающий о своем народе, обязан дать бой многочисленной банде жуликов и мародеров, олигархов, коррумпированных чиновников и международных ростовщиков, которые продолжают наживаться за счет растущей нищеты украинцев».

«Нельзя бояться тех, кто грабил страну при Порошенко и продолжает делать это сегодня, ведь они грабят и Вас в том числе, даже если Вы этого пока не замечаете», — написал политик.

Наконец, третий вызов ‒ необходимость прекратить принудительную украинизацию.

«Вы же русскоязычный человек ‒ не делайте над собой усилий, выдавая себя за другого», — призвал Медведчук, посоветовав Зеленскому не идти на поводу у «профессиональных патриотов», не умеющих «ничего другого, кроме как кричать о якобы любви к Украине».

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По словам Медведчука, президент «должен принять реальность, в которой он существует», то есть, принять реальную Украину со всеми её проблемами, желаниями и ожиданиями.

«Если Вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для Президента не значит идти по пути концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко», — отметил Медведчук, добавив, что успех главы государства «в первую очередь зависит от создания сильной и профессиональной команды».

«И рассчитывать Вы можете только на тех, кто умеет работать, профессионально подготовлен для этого и хочет добиваться нужного для страны результата», — написал в завершение Медведчук.

Из этого открытого письма следует, что, хотя Зеленский и не продемонстрировал пока способности отвечать на основные вызовы, стоящие перед страной, надежда на это у украинской оппозиции окончательно не потеряна. Насколько эта надежда оправдана, покажет время.

Возможно, не до конца потеряна эта надежда и у избирателей, голосовавших «не за Зеленского, а против Порошенко». Они всё же рассчитывали, что это будет действительно «не Порошенко». Может быть, рассчитывают и до сих пор. Но с каждым днём оснований сохранять надежды для тех, у кого они ещё остались, становится всё меньше.