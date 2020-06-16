В ночь на 16 июня в центре Киева радикалы устроили несанкционированное шествие, во время которого призвали повесить министра внутренних дел Арсена Авакова, оскорбляли генпрокурора Ирину Венедиктову и президента Владимира Зеленского. Причина — избрание меры пресечения Сергею Стерненко, подозреваемому в убийстве человека

Ночь с 15 на 16 июня выдалась в украинской столице неспокойной. Именно тогда закончили избирать меру пресечения Сергею Стерненко. Радикала, подозреваемого в совершенном в 2018 году в Одессе умышленном убийстве, отправили под домашний арест на два месяца.

Адрес домашнего ареста Стерненко не порадовал — это Одесса, что для Стерненко означает выпадение из столичной повестки дня и скатывание на региональный уровень. Поэтому его реакция на решение судьи не была удивительной: он вышел к толпе под зданием суда и начал ее «заводить». Стерненко отказался идти в суд на пересмотр решения о домашнем аресте © Twitter, Сергій Стерненко

«Абсурду нет предела. Мое место прописки в Одессе — военный объект, режимный, куда меня не пустят. Там находятся пограничники. С правовой точки это означает: если я не выполню это судебное решение, то прокурор придет и скажет, что Стерненко не выполнил решение суда. А следующее — арест. Знаете, что я на это скажу?» — заявил Стерненко и разорвал решение суда.

После этого Стерненко с соратниками выдвинулся на Круглоуниверситетскую улицу, что в нескольких шагах от Офиса президента. Именно на этой улице и живет генпрокурор Ирина Венедиктова.

По пути толпа скандировала «Киев, вставай», «Аваков — чёрт», «Венедиктова — курва». После того как к ним никто не вышел, а на звонки Стерненко Венедиктова не ответила, радикалы направились к Офису президента, а оттуда — к Верховной Раде.

По пути они скандировали всё те же кричалки и новую: «Авакова-собаку повесим на гилляку (ветку по-украински. — Ред.)».

Под конец акции Стерненко призвал своих сторонников прийти во вторник, 16 июня, на суд, где ему будут менять адрес домашнего ареста.

То, что происходило в Киев, засвидетельствовало полную импотенцию властей Украины, хотя у них есть все способы совладать со Стерненко и его группой поддержки.

По пути борьбы с Аль Капоне

Во время судебного процесса по-хамски вела себя не только группа поддержки Стерненко, но и его адвокаты. У радикала целых пять защитников, и довольно недешевых. Среди них — брат инициатора Майдана Мустафы Найема Маси Найем. Как заявил Стерненко во время судебного заседания 12 июня, они оказывают ему помощь по дружбе. Мол, он — юрист (в 2019 году Стерненко поступил на контракт в Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко — аналог российского МГИМО). «Киев, вставай»: Стерненко со сторонниками ночью протестовал под домами Венедиктовой и Зеленского © Facebook, Іван Вербицький

Но эти слова не выдерживают никакой критики. Задействованные в процессе адвокаты — тот же Найем — представители весьма именитых юридических контор. И позволить себе тратить многие дни на защиту «по дружбе» они не могут. Тем более адвокаты сознательно затягивали процесс над Стерненко: в понедельник, 15 июня, они декламировали стихи, рассуждали на досужие темы, просили перерыв, во время которого в зале суда демонстративно ели пиццу и пили кока-колу и соки.

И тут большое пространство для маневра налоговиков. В свое время именно из-за несоответствия трат и официального заработка за решетку отправился знаменитый гангстер Аль Капоне, которого обвинили в неуплате налогов. И тут можно рассмотреть, на чьи деньги Стерненко получил дорогостоящее образование и так ли бесплатно защищают его адвокаты. Возможно, ответы на эти вопросы охладят пыл группы поддержки Стерненко, многие члены которой не могут позволить себе таких трат.

«В постели с врагом»

Одним из активных участников процесса над Стерненко стала его девушка — Наталья Усатенко. Она вела себя премерзко: выбивала телефон из рук журналистки одного из изданий, препятствовала деятельности других журналистов и устраивала стычки с полицией, в результате чего ее даже задержали 15 июня.

При этом у Усатенко были и другие проблемы с законом.

В марте 2019 года на выезде из Одессы полицейские задержали автомобиль Toyota, принадлежащий одному из благотворительных фондов и находящийся в розыске. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области. За его рулем и находилась Усатенко.

Но позже о скандале позабыли. Возможно, свою роль сыграло и то, что Усатенко была помощницей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Кроме того, она работала на канале, который связывают с «теневым мэром» Одессы — Владимиром Галантерником. Активисты пригрозили взять штурмом суд после вынесения решения о домашнем аресте для Стерненко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Впрочем, и это еще не все. Тогда же в прессе появилась фотография прав девушки, откуда все узнали, что родилась она в Донецкой области. Впрочем, как утверждает одесский активист Стас Домбровский, Усатенко регулярно наведывается к своим родителям в Донецк.

«Ее родители живут в Донецке, в ДНР, и они каждые полгода мотаются туда в ДНР с Сережей. Я не могу понять, почему его не убили ДНРовцы, или они не знают, кто такой Стерненко? Или они не к родителям мотаются?» — заявил он.

Возможно, по поводу Стерненко это преувеличение, но если окажется, что Устатенко действительно в ДНР (а для этого нужно запросить данные у тех, кто организовывает пересечение КПВВ), это будет весьма неприятным для националистов, которые поддерживают радикала.

Кстати о последних. Именно запись Усатенко в соцсетях по поводу лидера «Нацкорпуса» Андрея Билецкого и послужила причиной конфликта между ним, а также бывшими однополченцами Сергеем Филимоновым, Назаром Кравченко и Игорем «Маляром», которые сейчас обеспечивают силовую поддержку Стерненко на судах. К ним тоже накопились вопросы.

Black Lives Matter и один случай на Украине

В августе 2018 года журналистский проект Belligncat опубликовал расследование «Крупная европейская военная фирма тренировала украинских ультраправых и расистов».

«Среди прошедших тренинги ESA по обращению с оружием и тактике также оказались действующие активисты украинских ультраправых организаций, связанных с травлей и нападениями на украинских ромов, ЛГБТ-людей и правозащитников: «Традиции и Порядка», «Национального Корпуса» и «Национальных Дружин», — говорилось в нем.

Среди прочих были упомянуты имена Филимонова, Кравченко и Маляра. Их в материале называли расистами.

При этом еще раньше — в марте 2016 года — блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал видео под названием «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», в котором рассказал в том числе и об этой троице. Среди прочего он привел видео шокирующего нападения Маляра на человека.

«На самом деле на асфальте лежит человек. И я думаю, что он (Маляр. — Ред.) мог его убить, мог сделать его инвалидом: человек без сознания, лицо в крови», — описывал эксперт видео, которое разместил националист.

Как подозревает Шарий, речь шла о нападении на человека, которого Маляр посчитал «неарийцем». И медиэксперт не знал, жив ли тот человек. Отрезок из видео свидетельствовал, что националист напал на смуглого человека. «Зелю геть». Радикала-убийцу Стерненко отправили под домашний арест

«Я хочу сказать, я думаю, он сейчас смотрит: «Мы знаем, что вы сделали прошлым летом», — закончил свое видео Шарий.

И тут можно обратиться к медиаэксперту с просьбой рассказать, что же сделал Маляр и его соратники в 2015 году. Или заставить украинских следователей заняться своими прямыми обязанностями — расследовать преступления.

Впрочем, и того видео, что националист разместил в соцсетях, с лихвой хватит для дискредитации сторонников Стерненко, особенно сейчас, когда во всем мире крепнет движение Black Lives Matter.

Доказательство, что на стороне Стерненко — расисты, поумерит пыл того же «Голоса», чьи депутаты поддерживают радикала, а также американского посольства, если вдруг оно поддерживает Стерненко. В противном случае президент Владимир Зеленский может инициировать разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором рассказать, что связанные с Демократической партией США сотрудники посольства выгораживают человека, возможно, убившего другого за «неправильный» цвет кожи. Лучшего подарка Трампу в нынешних непростых условиях сложно и придумать.

Американский президент получит козырь, которым сможет бить все обвинения в расизме.

В общем, у Зеленского есть широкое пространство для маневра, которое позволит ему показать, кто в стране хозяин: выбранный 73% голосов украинцев президент или кучка ошалевших от безнаказанности радикалов вместе с примкнувшими к ним депутатами, в том числе и некоторыми из «Слуги народа». Судя по тому, что Зеленский молчит, он уже проиграл, сдавшись на милость улице. Только вот вряд ли радикалы его помилуют.