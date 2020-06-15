По состоянию на 21:00 15 июня в мире зафиксировали 8 миллионов 089,3 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 438,5 тыс. человек скончались, более чем 4 миллиона 154,7 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили у 2 миллионов 170,1 тысяч человек (117,9 тыс. умерли, 870,6 тыс. поправились). За ними идет Бразилия (873,9 тыс. заболевших, 43,4 тыс. умерших и 453,5 тыс. выздоровевших) и Россия (538 тыс, 7130 и 284,7 тыс. соответственно).

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в Индии, Великобритании, Испании, Италии и Перу, а более 100 тыс. — в Иране, Франции, Чили, Турции, Мексике, Пакистане и Саудовской Аравии. Более 50 тыс. случаев COVID-19 сегодня в Канаде, Бангладеш, Катаре, ЮАР, Бельгии, Белоруссии, Швеции и Колумбии.

Ситуация на Украине. Помощь от Канады

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 31 810 (+656 за сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 901 (+12) стали летальными. В то же время 14 253 пациентов (+171) выздоровели.

Министр здравоохранения Максим Степанов настаивает на том, что увеличение количества единиц общественного транспорта снижает риски инфицирования. По его словам, во время встреч с перевозчиками представителей Минздрава заверили, что они готовы увеличить количество транспорта.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков упрекнул нардепов в несоблюдении масочного режима, призвав парламентариев более ответственно относиться к себе, своим коллегам и своим близким.

«Укрзализница» открыла продажу билетов еще на четыре поезда дальнего сообщения — Запорожье — Ужгород, Харьков — Ивано-Франковск, Харьков — Ужгород и Киев — Херсон, которые начнут курсировать с 19 июня через день. В компании также увеличивают периодичность курсирования некоторых поездов в туристические регионы страны.

Также президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо обсудил меры обеих стран для противодействия коронавирусу и возможности сотрудничества для преодоления пандемии.

Глава государства поблагодарил своего коллегу за гуманитарную помощь Канады для противодействия вирусу по линии Гуманитарного фонда ООН размером 500 тыс. канадских долларов ($371 тыс.). В свою очередь, Трюдо передал слова поддержки супруге президента Елене, которая заболела COVID-19, как в свое время его супруга Софи.

Ситуация в России. Экономическая сторона вопроса.

В России по состоянию на 21:00 зафиксировано 538 016 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+9041 за сегодня), из которых 7130 (+150 за сегодня) оказались летальными, а 284 751 (+4611) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 15,1 млн тестов на наличие инфекции.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что при принятии решения о снятии ограничений существовал большой риск усиления распространения заболеваний, но он оказался оправданным.

При этом по прогнозу заместителя мэра по вопросам экономической политики имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, восстановление экономики Москвы до докризисного уровня будет длительным и может занять более года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене Парадов Победы в некоторых регионах страны. Он также поддержал Собянина, который просил москвичей не ходить на парад в столице, а смотреть его по телевизору.

Как заявил президент Владимир Путин, перед властями во время эпидемии COVID-19 стояли две задачи — обеспечить безопасность граждан и сработать на опережение. По его словам, все пакеты мер принимались обоснованно, последовательно, с учетом развития обстановки и ситуации в экономике, на рынке труда.

В свою очередь генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов утверждает, что клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся до конца лета. По его прогнозам, к осени этого года или началу зимы должны быть развёрнуты мощности для выпуска вакцины, после чего она сможет выйти на рынок.

Остальной мир. Кто лучше справился?

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру поделился своим мнением о том, какие страны лучше всех справились с пандемией, а какие оказались в проигрыше.

Сергей Марков: Россия должна быть готова к тому, что США уйдут из Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Также, считает эксперт, довольно успешно с пандемией справилась Россия, где, несмотря на всю критику, смертность оказалась ниже, и чья система в целом оказалась более эффективной, чем многие системы более богатых и стабильных стран.

Марков полагает, что серьезного успеха добилась группа азиатских стран (Япония, Корея, Сингапур), которые с самого начала ввели системы электронного слежения, у которых тоже была низкая смертность, и которые почти не понесли никакого экономического вреда.

К тому же, добавил политолог, в выигрыше оказались страны Восточной Европы вроде Польши, Венгрии и Австрии, где были предприняты быстрые действия, и где проводятся всеобщие прививки от туберкулеза, что уже особым образом заставляет работать систему страны.

В проигрыше же, утверждает специалист, оказалась прежде всего Бразилия, где зафиксирован высокий уровень заболеваемости, смертности, и явные ошибки президента Жаира Болсонару, который вполне может лишиться своего поста.

Также, по его мнению, с пандемией плохо справилась Великобритания, руководство которой сначала не ввело карантин, по шведскому сценарию, а потом приняло жесткие меры только при увеличении смертности, проявив полную непоследовательность.

Марков отметил, что большие потери пандемия нанесла и Соединённым Штатам, которые принято считать образцом для всего мира, но чья система оказалась не готова к подобным вызовам.

Наконец, добавил политолог, в серьезном проигрыше оказались Испания и Италия, которые буквально показали всему миру, насколько тяжело их системы перенесли пандемию.