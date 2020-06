Ситуация в США так резко изменилась, что президент страны Дональд Трамп спешно ищет новый предвыборный лозунг вместо «Сохраним Америку великой», а его соперник Джо Байден теперь в раздумьях, стоит ли брать в вице-президенты женщину с прокурорским прошлым

США сохраняют за собой первую строчку в списке стран по количеству заболевших и умерших от коронавируса, но это, по мнению американских властей, не мешает возобновить предвыборные мероприятия, прерванные в марте. Президентская гонка может вернуться в активную фазу уже в ближайшее время. Хотя официально ни Республиканская, ни Демократическая партия ещё не объявляли своего кандидата, их имена всем известны — действующий глава государства Дональд Трамп и бывший вице-президент страны Джо Байден. Оба они заручились необходимым количеством голосов выборщиков для выдвижения своей кандидатуры.

Заочные дебаты

Политики не скрывают, что недолюбливают друг друга, и не стесняются публично критиковать друг друга. Не имея из-за карантинных ограничений возможности встретиться в студии и высказать всё в глаза, они обмениваются колкими обвинениями посредством интервью, соцсетей, на выступлениях. Можно сказать, что заочные предвыборные дебаты кандидатов в президенты уже начались. Пушков: Беспорядки в США — возможность для Байдена, ничего не делая, получить преимущество над Трампом © РИА Новости, Илья Питалев

На вопрос журналиста телеканала CNN, что произойдёт, если Трамп проиграет выборы, но откажется покидать Белый дом, Байден ответил: «Я абсолютно уверен, что военные очень быстро выпроводят его из Белого дома. В армии США многие выступают против него».

С высокопоставленными силовиками у президента отношения действительно натянутые: они обвиняли Трампа в сговоре с Россией, который доказать не удалось, а сейчас обвиняют в расколе общества. Недавно 89 авторитетных бывших сотрудников Пентагона (в том числе бывшие министры обороны республиканцы Уильям Коэн и Чак Хейгел, демократы Эштон Картер и Леон Панетта) в совместном заявлении уличили его в предательстве присяги из-за приказа военным расчистить улицы от протестующих. Тем не менее, упираться руками и ногами в дверные проёмы Белого дома республиканец не собирается и готов признать своё поражение.

«Конечно, если я не выиграю, то я не выиграю. Ну, буду двигаться дальше и займусь другими вещами. Но Джо ещё не там (в Белом доме. — Ред.), все об этом знают. Для страны будет очень печально, если его изберут главой государства», — так Трамп в интервью телеканалу Fox News прокомментировал заявление своего конкурента.

Досталось от Байдена не только самому Трампу, но и его однопартийцам. В беседе с представителями Американской федерации государственных, уездных и муниципальных служащих он раскритиковал Сенат, большинство в котором занимают республиканцы, из-за того, что они до сих пор не приняли пакет стимулирующих мер для помощи штатам на сумму $3 трлн, который подконтрольная демократам Палата представителей одобрила в мае.

«Они (республиканцы в Сенате. — Ред.) такие чертовски тупые, чертовски тупые. Если на работе нет людей, занимающихся борьбой с вирусом, то будет только хуже», — заявил Байден.

Республиканцы верхней палаты Конгресса не дают покоя демократам прежде всего потому, что в начале года оправдали президента по всем статьям импичмента.

Рашагейт 2.0

Сейчас американцев больше всего волнуют вопросы трудоустройства, потому что многие потеряли работу из-за ограничений, введённых на фоне эпидемии коронавируса, расовой дискриминации, существовавшей всегда, но после убийства Джорджа Флойда получившей новый всплеск. Эти вопросы, безусловно, лягут в основу предвыборных программ кандидатов в президенты, но в стороне не останется и российская тема.

Только в марте прошлого года Трампу удалось избавиться от клейма «агента Кремля», когда спецпрокурор Роберт Мюллер объявил, что расследование не нашло тому подтверждения, однако у американцев настолько плотно эта история засела в подкорке мозга, что выводы следователей не имеют никакого значения.

«Если бы в течение трёх лет я не подвергался постоянным преследованиям путём фальшивых и незаконных расследований, я бы был выше Сонного Джо и ничего не делающих демократов на 25 пунктов», — уверен Трамп.

Согласно последним опросам, превосходство Байдена над ним колеблется от 3% до 14%. Советники президента рассказывали журналистам, что Трамп очень обеспокоен этим фактом и даже вызвал на помощь людей, которые внесли большой вклад в его победу 4 года назад.

Вскоре о России в США снова будут говорить активно. Как сообщают американские СМИ, 19 июня Министерство юстиции США опубликует расширенную версию доклада Мюллера, в которой содержится больше информации о причастности к якобы имевшим место попыткам России вмешаться в американские выборы 2016 года бывшего советника президента Роджера Стоуна, приговорённого 20 февраля к 40 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса и запугивание свидетеля. «Трамп не против договариваться с Путиным, даже за». Бортник пояснил, чего США добиваются от России © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Да и вообще к России и Китаю приковано повышенное внимание в условиях формирования новых геополитических реалий под влиянием эпидемии. Поладить с Москвой и лично президентом РФ Владимиром Путиным Трамп обещал во время предыдущей избирательной кампании, но сопротивление его внутриполитических оппонентов сделать этого не позволило, тем не менее он всегда подчёркивал, что две страны должны вести диалог для решения ключевых вопросов для мировой стабильности. Трамп очень сомневается, что в случае прихода к власти Байден сможет выстроить конструктивное общение с зарубежными партнёрами.

«Как, по вашему мнению, Китай, Россия, Япония и другие страны будут вести с ним переговоры? Да от нашей страны ничего не останется!» — написал глава государства в Twitter, опубликовав видеозапись, на которой бывший вице-президент не может сформулировать свою мысль: «Знаете, быстро растущее… эм… в… с… эм… с… я не знаю». Где, когда и по какому поводу было выступление, неизвестно. За последние месяцы Байден неоднократно делал несуразные заявления, из-за чего некоторые приписывают ему старческий маразм.

Трамп же старается позиционировать себя как самого жёсткого по отношению к России американского президента, притом готового к переговорам, если они отвечают национальным интересам США. В очередной раз заявить общественности о своей непримиримости с действиями Москвы он сможет в случае принятия Сенатом проекта оборонного бюджет на 2021 финансовый года, пока его одобрил профильный комитет. В документе ставка делается на противостояние России, равно как и Китаю: долгосрочная стратегическая конкуренция с РФ — основный приоритет обороны США и требует дополнительных инвестиций и инициатив по сдерживанию, продлеваются запрет на передачу Москве ракетных технологий, военное сотрудничество с ней, срок присутствия американских военных в Европе, то есть у российских границ.

Трампу и Байдену нужен план Б

За несколько месяцев ситуация в США изменилась настолько, что обоим кандидатам нужно срочно пересматривать свои предвыборные программы.

Трамп, как сообщают источники газеты The Washington Post, выбирает новый лозунг для избирательной кампании. Изначально он пользовался девизом «Сохраним Америку великой» (Keep America Great), который должен был стать логическим продолжением его лозунга 2016 года «Сделаем Америку великой снова» (Make America Great Again). Он был актуален, пока эпидемия не подорвала экономический рост и рекордное снижение безработицы, в том числе среди афроамериканцев, но сейчас очевидно, что общество не устраивает положение дел в стране, иначе они бы не вышли на улицы, поэтому нужны другие слова. По имеющейся информации, Трамп рассматривает варианты «Переход к величию» (Transition to Greatness), «Лучшее ещё впереди» (The Best Is Yet to Come). Политтехнологи считают, что фраза Make America Great Again была очень подходящей в 2016-м: чёткая, ёмкая, запоминающаяся и отвечающая на запрос лучшей жизни.

Перед демократом Бараком Обамой в 2008 году тоже стояла задача воодушевить американцев, потерявших работу, сбережения в результате мирового финансового кризиса, и для этого он использовал лозунги «Перемены, в которые мы можем поверить» (Change We Can Believe In) и «Да, мы сможем!» (Yes We Can!). Причём второй очень похож на слоган президента-республиканца Джорджа Буша-младшего в 2004 году «Да, Америка может» (Yes, America Can). Но и это не всё: на второй срок в 2012 году Обама шёл с девизом «Вперёд» (Forward), очень похожим на фразу «Двигая Америку вперёд» (Moving America Forward) Буша-младшего в том же 2004-м. Корнилов: У Байдена от безысходности, похоже, едет крыша © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Перед Байденом же сейчас стоит более сложный выбор — кандидатуры вице-президента, в паре с которым он будет баллотироваться на высший государственный пост. Точнее, с которой. Он намерен взять себе в напарники женщину. 12 июня телекомпания ABC сообщила со ссылкой на источники, что в список наиболее вероятных претендентов входят 6 женщин, и назвала трёх из них: единственная темнокожая женщина-сенатор страны Камала Харрис, дочь иммигрантов (мать из Индии, отец с Ямайки); сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен — обе они претендовали на участие в президентских выборах от Демократической партии; бывший советник президента США (Барака Обамы) по национальной безопасности Сьюзан Райс. Кроме того, по словам журналистов, команда Байдена также изучает кандидатуры конгрессвумен от штата Флорида Вал Демингс, мэра Атланты Кейши Лэнс Боттомс, губернатора штата Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришем. В свою очередь, телекомпания CBS ранее сообщала, что пройти проверку для возможности баллотироваться на пост вице-президента страны Байден попросил и сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар, которая также участвовала в президентской гонке.

На фоне протестов афроамериканцев против жестокости полицейских Байдену нужно очень тщательно делать выбор, чтобы не навредить себе. Советники политика считают, что опасно выдвигать в вице-президенты человека, имеющего отношение к правоохранительным органам, то есть Камалу Харрис, бывшего генпрокурора Калифорнии, и Эми Клобушар, работавшую в одной из окружных прокуратур штата Миннесота, в столице которого 25 мая полицейский задушил Джорджа Флойда. Таким образом, как пишет портал Real Clear Politics, возрастают шансы Элизабет Уоррен.

Трампу и Байдену сейчас важно осознать реальные запросы разных слоёв общества, чтобы сказать то, что они хотят услышать, и при этом обещания должны быть не просто красивыми словами, а реальными для воплощения. И выиграет тот, кто лучше услышит своих сограждан.