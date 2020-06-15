По состоянию на 16:00 15 июня в мире зафиксировали почти 7 миллионов 934,3 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 433,9 тысячи человек скончались, более 3 миллионов 790 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 15 июня США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 2 миллионов 94 тысяч человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 115 732.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено свыше 867,6 тысячи случаев заражения, более 43,3 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Россия. Здесь зафиксировано свыше 537,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, 7 тысячи человек скончались.

В Индии заболели порядка 332,4 тысячи человек, а умерли более 9,5 тысяч пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает третье место в мире — 537 210. По состоянию на 16:00 в стране зафиксировано 7091 скончавшийся и 284 539 выздоровевших.

В Москве на неделе 8-15 июня среднее число госпитализаций сократилось на 22% (в сравнении с неделей ранее) — с 753 до 587 случаев в день, а количество людей, проходящих лечение в коронавирусных стационарах, за неделю сократилось на 13% — до 8,5 тысяч человек.

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что при принятии решения о снятии ограничений существовал большой риск усиления распространения заболеваний, но он оказался оправданным.

«Сегодня — по прошествии недели — мы фиксируем продолжающееся снижение заболеваемости, ее всех основных параметров! И это, честно говоря, просто здорово! Это значит, что риск был действительно оправданным. И мы можем переходить к следующему этапу снятия ограничений, запланированному на 16 июня 2020 года», — написал он в своем блоге.

Так, с 16 июня будут открыты летние веранды ресторанов и кафе, снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Также будет возобновлена работа библиотек, риэлторских контор, служб проката, рекламных, консалтинговых и других агентств, предоставляющих услуги гражданам и бизнесу, музеев, выставочных залов и зоопарков. Кроме того, будет разрешено посещение спортивных мероприятий (не более 10% от количества мест на трибунах).

Кроме того, 24 июня в Москве и других регионах РФ состоится перенесенный с 9 мая парад Победы. Но вот оперативный штаб Челябинской области принял решение не проводить парад из-за риска дальнейшего распространения коронавируса. Аналогичное решение было принято правительством Якутии, а власти Пензенской области сообщили о переносе парада на более поздний срок.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с пониманием относятся к отмене парадов. По его словам, у губернаторов есть понимание эпидемиологической ситуации и полномочия на ограничения массовых мероприятий. Песков также поддержал Собянина, который просил москвичей не ходить на парад в столице, а смотреть его по телевизору.

В Подмосковье большинство ограничений планируется снять к 25 июня. При этом, по словам губернатора региона Андрея Воробьева, в условиях пандемии бюджет Московской области может недополучить около 133 миллиарда рублей.

Трудности испытывают и автоперевозчики, в связи с чем Российский автотранспортный союз (РАС) направил в правительство обращение с просьбой оказать дополнительные меры поддержки пассажирским автоперевозчикам. Из-за приостановки перевозки пассажиров в международном и межрегиональном сообщении большинство компаний завершило работу в апреле и мае с убытками даже с учетом господдержки.

Авиаперевозчики также постепенно возобновляют работу. В условиях ослабления ограничений «Аэроэкспресс» восстановил с 15 июня все отмененные ранее рейсы в аэропорты Москвы. Также компания снизила стоимость билетов.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 16:00 зафиксировано 32 536 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 911 стали летальными. В то же время 14 771 пациент выздоровел.

В Ровненской области была зарегистрирована локальная вспышка коронавирусной болезни. По словам главврача центральной районной больнице в Сарнах Василия Иванюка, в медучреждении были вынуждены дополнительно привлекать медперсонал. Согласно его данным, в реанимации сейчас шесть тяжелых больных, в инфекционном отделении — 23 больных, на обсервации в терапевтическом корпусе — 43 пациента.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Тем временем в Киеве за сутки выявлено 53 новых случаев COVID-19. Не исключено, что общее число заболевших увеличится после того, как директор одной из столичных школ, имея позитивный тест на коронавирус, общалась с большим количеством людей и даже успела сходить на работу. По данным мэра Киева Виталия Кличко, Госпродпотребслужба обратилась в полицию с требованием открыть дело против директора школы.

Также в целях безопасности в столице по-прежнему запрещена работа баров, ночных клубов и развлекательных центров. На данный момент, по словам мэра, могут работать только летние площадки кафе и ресторанов.

В целом по Украине, по данным Opendatabot, на сегодняшний день открылось 83% ресторанов из тех, что работали в период до карантина. Согласно анализу компании Robota.ua, самой высокооплачиваемой должностью в сфере отельно-ресторанного бизнеса в период кризиса является помощник бармена с зарплатой 35 тысяч гривен (91,6 тысячи рублей).

В индустрии красоты, спорта и здоровья наиболее привлекательной в плане зарплаты оказалась должность менеджера по продаже косметики (14 тысяч гривен, или 36,6 тысячи рублей), в торговле — кассира (12 тысяч гривен, 31,4 тысячи рублей), а в медицине и фармацевтике — стоматолога-эндодонтиста (70 тысяч гривен — 183,1 тысячи рублей).

Что касается выпускников школ, то из-за эпидемии внешнее независимое оценивание (аналог российского ЕГЭ) будут сдавать только те абитуриенты, кто в этом году поступает в университет.

Ситуация в мире

По словам представителя пекинского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Сяоцзюня, из-за вспышки коронавируса, зафиксированной несколько дней назад на оптовом рынке в столице Китая, риск дальнейшего распространения коронавируса в городе очень высок. Так, во всех микрорайонах Пекина, а также в городе Баодин, который находится в соседней со столицей провинции Хэбэй, ввели «режим военного времени».

При этом, как заявил доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн, эта вспышка коронавирусной инфекции не является второй волной COVID-19 — это продолжение первой.

Не исключено, что это отразится на данных Государственного статистического управления КНР, согласно которым в условиях пандемии c начала года промышленное производство в Китае уже сократилось на 2,8%.

В то же время в США «нечто похожее на нормальную жизнь», согласно прогнозам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, вернется «через год или около того». Пандемия коронавируса, как ожидается, потребует социального дистанцирования и других усилий по смягчению последствий осенью и зимой.

Кроме того, с сегодняшнего дня многие страны-члены Евросоюза в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии (ЕК) начали постепенно открывать внутренние границы на фоне приближения летнего туристического сезона.

Среди таких стран — Чехия. Чешские власти снимают ограничения на поездки как своих граждан в другие страны ЕС, так и для въезда в Чехию граждан из других государств-членов союза, которые считаются, по оценке местных служб здравоохранения, «зелеными» — безопасными с эпидемиологической точки зрения. Прибывающие из так называемой «желтой» зоны, в том числе из Франции, Италии и Испании, должны будут иметь при себе медицинский сертификат об отсутствии коронавируса.

В свою очередь Франция открыла границы сразу для всех членов ЕС, а также Андорры, Исландии, Монако, Норвегии, Швейцарии и Ватикана. Местные власти не будут требовать медицинские справки с граждан этих стран, а также не будут отправлять их на обязательный карантин. Исключением стали Испания, а также Великобритания, во Франции действуют двухнедельный карантин для лиц, въезжающих с территории этих двух стран.

Германия также сняла ограничения на границах для жителей ЕС, а также Швейцарии и Великобритании. Однако ограничения на поездки в страны за пределы блока продлили до 31 августа.

Власти Греции разрешили принимать международные авиарейсы не только в Афинах, но и в Салониках. Пассажиры будут проходить обязательную медицинскую проверку в аэропортах.