Первая волна заражений коронавирусом прошла пик во всех государствах ЕС, кроме Польши и Швеции. Жителей скандинавской страны, несмотря на «открытие Шенгена» 15 июня, не хотят видеть за границей

Германия, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс с целью совместного обеспечения вакциной от коронавируса всех стран ЕС после того, как препарат будет создан. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими компаниями, ведущими разработку препаратов, заявило в субботу, 13 июня, Министерство здравоохранения ФРГ.

Эти четыре страны заключили договор о поставках вакцины от коронавируса странам ЕС с британско-шведским фармацевтическим концерном AstraZeneca, который работает над созданием медикамента совместно с Оксфордским университетом. После того как препарат будет готов к применению, концерн должен будет поставить странам Евросоюза от 300 до 400 миллионов доз.

Чтобы вакцина от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, оказалась в распоряжении стран спустя короткое время после ее регистрации, необходимо уже сейчас заключить соглашения о ее производстве, отмечается в заявлении Министерства здравоохранения ФРГ.

«Многие страны мира уже заручились вакциной, Европа ещё нет», — заявил глава немецкого Минздрава Йенс Шпан, указав, что координированные действия группы европейских стран во время кризиса окажутся полезными для всех членов ЕС. Он также сообщил, что в будущем страны Евросоюза и Еврокомиссия намерены ещё быстрее действовать в кризисных ситуациях. В свою очередь министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца назвал создание альянса с тремя другими странами ЕС «важным первым шагом вперед». «Только с помощью вакцины мы наконец победим COVID-19», — написал он в Twitter. Германия, Италия, Франция и Голландия «скинулись» на вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

В подписанном соглашении речь идет о вакцине AZD1222, разработанной в Оксфордском университете, которая в настоящее время проходит испытания в большом исследовании (10 тысяч взрослых добровольцев). Как говорится на сайте AstraZeneca, компания продаст вакцину по себестоимости и не планирует получать прибыль от контракта. При этом стоимость поставок в AstraZeneca не сообщили. По словам представителей этой компании, недавно она заключила аналогичные соглашения на поставку 700 миллионов доз вакцины с Соединенными Штатами и Великобританией.

Великобритания ныне удерживает первые места в Европе по числу инфицированных коронавирусом и летальных случаев от COVID-19 — соответственно, 295 889 и 41 698. При этом каждый пятый больной COVID-19 в Великобритании заразился коронавирусом, находясь в больнице. На пике пандемии передача вируса через больничные палаты составляла 22% случаев COVID-19 в больницах и 11% смертей от неё.

Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE), которая опубликовала такие данные 12 июня, также считает, что «очень вероятно, что реальные цифры выше, поскольку они не включают персонал или пациентов, которые посещают амбулаторные учреждения». Расследование также подтвердило, что руководители органов здравоохранения не давали больницам указаний по социальному дистанцированию до середины мая. Агентство публичного здравоохранения Англии Public Health England издало рекомендации, которые предписывают персоналу пересмотреть способ осмотра палат и «свести к минимуму тесные контакты», только 18 мая, почти через два месяца после того, как Великобритания вошла в режим карантина 23 марта.

При этом в связи с карантином экономика Великобритании в апреле 2020 года сократилась на рекордные 20,4% по сравнению с мартом и на 24,5% по сравнению с апрелем прошлого года. «Рекордное падение ВВП по сегодняшним показателям. Если взять апрель и март вместе, экономика упала на 25%. Экономика в апреле была такой же, как и в 2002 году», — сообщил специалист Управления национальной статистики Великобритании Роб Кент-Смит. Банк Англии и Бюджетное бюро страны предупредили, что Великобритания в этом году может впасть в самую глубокую рецессию за три столетия.

«Коронавирус вызывает серьезное влияние на нашу экономику, как и во многих других странах мира», — сказал 12 июня министр финансов Риши Сунак. Он заявил, что правительственные меры, включая схему выплаты временно уволенным работникам, вместе с грантами, займам и снижением налогов для компаний, означают, что Британия имеет «лучшие шансы на быстрое выздоровление после восстановления экономики». Великобритания грозится раздать британские паспорта миллионам гонконгцев © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Однако с такой оценкой властей согласны далеко не все британские компании. 12 июня авиакомпании British Airways, Ryanair и EasyJet подали официальный юридический иск в Верховный суд Соединённого Королевства по поводу текущей карантинной политики правительства Великобритании. Эти крупнейшие британские авиакомпании уверены, что эта политика будет иметь «разрушительное воздействие на британский туризм и широкую экономику» и уничтожит тысячи рабочих мест. Ранее о поддержке такого иска заявили около 500 туроператоров и представителей гостиничного бизнеса.

В иске утверждается, что правила карантина для путешественников строже, чем правила, применяемые к людям, которые на самом деле больны COVID-19. Новые правила вступили в силу на этой неделе. Начиная с 8 июня, они требуют от большинства въезжающих на территорию Великобритании самостоятельно изолироваться на 14 дней, хотя существует более 40 категорий приезжих, не подпадающих под действие правил. При этом от тех, кто на самом деле заражен вирусом, требуют самоизоляцию в течение 7 дней. Реагируя на этот иск, уже вечером 14 июня Риши Сунак заявил, что британское правительство рассматривает варианты относительно двухнедельного карантина для въезжающих в страну людей и, возможно, сможет внести изменения в это правило — которое, по мнению авиакомпаний и туроператоров, равнозначно закрытию границ Великобритании.

Хотя большинство стран, входящих в Шенгенскую зону, объявили об открытии «внутренних» границ с 15 июня, занимающая второе место в Европе по числу инфицированных коронавирусом Испания (более 291 тысячи человек и 27 тысяч смертей) сделает это только через неделю. Формально это связано с тем, что только 21 июня истекает срок введённого в королевстве чрезвычайного положения, при этом ранее испанские власти планировали открыть границы не раньше 1 июля. Однако в понедельник, 15 июня, Испания пропустит первую группу немецких туристов на Балеарские острова.

Решение об открытии границ Испании будет распространяться на граждан всех стран-участниц Шенгенского соглашения, исключая Португалию, границы с которой «зеркально» решено открыть с 1 июля. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес 14 июня в ходе переговоров в режиме онлайн с руководителями правительств автономных сообществ. Предполагается, что официальные даты открытия границ премьер объявит спустя некоторое время в рамках пресс-конференции. Как сообщило агентство Efe, Педро Санчес также заявил, что 1 июля будет проведена официальная церемония по открытию испанско-португальской границы. Её участниками станут король Испании Фелипе VI, премьер-министр Португалии Антониу Кошта, а также президент этой страны Марселу Ребелу де Соуза. Португалия занимает девятое место в Европе по числу зараженных коронавирусом — 36 690 человек, от COVID-19 тут умерло 1517 пациентов.

В связи с высоким числом смертей от последствий коронавирусной инфекции в Италии прокуратура опросила премьер-министра страны Джузеппе Конте по вопросу реакции властей на распространение опасного возбудителя. Процедура длилась около трёх часов, сообщил офис Конте. Прокуратура проверяет предположения о том, что правительство слишком поздно объявило «красной зоной» отдельные города в провинции Бергамо. Ныне Италия занимает третье место среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом — почти 237 тысяч случаев, от COVID-19 тут умерли почти 34,5 тысячи человек. Швеция отказалась от карантина и прогадала - в стране начался экономический кризис © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Италия открыла свои границы для жителей Шенгенской зоны ещё 3 июня, однако большинство стран, входящих в эту зону, откроют свои границы для итальянцев 15 июня, а Греция и Австрия — 16 июня. При этом несколько регионов Италии, где развит туризм, — Сардиния, Апулия и Базиликата — ввели собственные правила предварительной регистрации для путешественников. Эти регионы меньше всего пострадали от пандемии и боятся второй волны коронавирусной инфекции. В частности, туристам, направляющимся на Сардинию, предлагается еще до въезда в страну прислать копию паспорта и заполнить онлайн специальную форму с детальной информацией о месте проживания на острове. За два дня гостям необходимо подтвердить, что у них нет симптомов коронавируса, и подписать согласие следовать правилам профилактики в регионе — носить маски и сдать тест по требованию властей.

Находящаяся на четвёртой позиции в Европе по числу зараженных коронавирусом Германия (187 625 человек, 8 868 умерших) с 15 июня полностью отменит пограничный контроль со Швейцарией, Францией, Австрией и Данией. С того же дня власти ФРГ снимают ограничения на поездки своих жителей во все государства ЕС за одним единственным исключением: Швеция. Эта страна не вписывается в действующие в ФРГ эпидемиологические критерии: соотношение кумулятивного числа новых инфицированных, накопленного за последние 7 дней, выше 50 случаев на 100 000 жителей.

Отдельный «вотум недоверия» шведской модели борьбы с коронавирусом вынесли три федеральные земли на севере Германии. Власти Нижней Саксонии, Мекленбурга — Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейна ещё в начале минувшей недели постановили, что все жители этих регионов, вернувшиеся домой после пребывания в Швеции, обязаны незамедлительно зарегистрироваться в органах здравоохранения, отправиться в самоизоляцию и провести в карантине две недели, причем им запрещено выходить даже за покупками. Швеция занимает седьмую позицию в Европе по числу инфицированных коронавирусом — 51 614 человек, от COVID-19 тут умерли 4874 пациента. Границы для шведов пока закрыты в большинстве стран ЕС и Шенгенской зоны, эта касается и всех соседних скандинавских стран.

А восточногерманская Тюрингия 13 июня стала первой федеральной землей Германии, отменившей практически все ограничения, введённые ранее для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Если раньше разрешалось собираться только людям максимум из двух домохозяйств, то теперь действуют только рекомендации, что не стоит собираться под одной крышей более чем десяти людям. Впрочем, за несоблюдение этих рекомендаций никаких штрафных санкций не предвидится. Однако отмена ограничений социальных контактов не коснулась правил минимальной дистанции и гигиены — они останутся.

В Тюрингии, как и везде в Германии, граждане и дальше будут носить маски в магазинах и супермаркетах, а также в общественном транспорте. Кроме того, дискотеки и бордели остаются закрытыми. Хотя некоторые федеральные земли, например Бавария и Гессен, скептически оценивают этот шаг власти Тюрингии, с понедельника, 15 июня, аналогично ослабить ограничения планирует и соседняя земля Бранденбург. Вместе с тем, в большинстве федеральных земель Германии ограничения социальных контактов продлятся как минимум до 29 июня.

При этом МИД Германии скоро разошлет счета гражданам, которые были эвакуированы из других стран после закрытия границ и отмены регулярных авиарейсов в связи с пандемией коронавируса. В ближайшие дни и недели они будут проинформированы о частичной оплате расходов на эвакуацию, сообщило внешнеполитическое ведомство в Берлине. Во время беспрецедентной операции, начавшейся 17 марта и продолжавшейся более пяти недель, были эвакуированы около 240 тысяч немецких туристов. Последний такой самолет 24 апреля доставил домой 157 немцев из южноафриканского Кейптауна.

Замыкающая первую европейскую пятёрку по числу инфицированных коронавирусом Франция (почти 157 тысяч человек и 29 тысяч летальных исходов) с 15 июня открывает границы для путешественников из ЕС и некоторых других европейских государств, сообщили в коммюнике глав МИД и МВД страны. «Учитывая благоприятное развитие санитарной ситуации во Франции и в Европе, а также в соответствии с представленными вчера рекомендациями Еврокомиссии Франция снимает с 00:00 15 июня все ограничения на пересечение своих внутренних европейских границ (сухопутных, воздушных и морских), введенные для борьбы с пандемией COVID-19», — говорится в документе. Без ограничения во Францию смогут въезжать граждане стран Европейского союза, а также Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сен-Мартена, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана. Им не нужно иметь при себе сертификат об отсутствии коронавируса или отправляться на 14-дневный карантин.

Также с 15 июня вся территория французской метрополии будет объявлена «зеленой зоной» с точки зрения эпидемиологической обстановки, — объявил в воскресенье вечером в телевизионном обращении президент Франции Эмманюэль Макрон. «С завтрашнего дня начинается новый этап», объявил президент, призвав к скорейшему восстановлению нормального ритма жизни и работы французской экономики. В частности, в Париже и столичном регионе Иль-де-Франс, которые со 2 июня оставались в «оранжевой зоне», будут сняты сохранявшиеся ограничения. Полностью откроются кафе и рестораны (до сих пор разрешено было принимать клиентов только на террасах), а также восстановится нормальная работа предприятий.

«Это не означает, что вирус исчез, и что мы можем полностью потерять бдительность. Нам еще придется долго жить с ним, соблюдать правила физического дистанцирования и следить за развитием эпидемии, чтобы подготовиться на тот случай, если вирус вернется с новой силой», — предупредил Макрон. Нынешнюю ситуацию он назвал «первой победой в борьбе с вирусом». Выявленные в ходе эпидемии, санитарного и экономического кризиса «слабые места» президент пообещал «устранить максимально быстро и решительно».

Президент Франции также объявил о снятии с 15 июня ограничений на посещение родственников во французских домах престарелых. Макрон также напомнил, что с понедельника снимаются ограничения на перемещения внутри Европейского союза, а с 1 июля будут открываться границы и с другими странами (в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждой из них). Президент отметил необходимость по-прежнему «избегать многолюдных собраний», которые пока будут ограничены строгими правилами. Трамп и Макрон согласились провести встречу G7 в очном формате © РИА Новости, Ирина Калашникова | Перейти в фотобанк

При этом Государственный совет Франции ещё вечером в субботу, 13 июня, снял запрет на проведение массовых акций, установленный в марте. Запрет на демонстрации «не является обоснованным» при нынешней эпидемиологической ситуации и соблюдении мер предосторожности, говорится в решении. Свобода собраний является «фундаментальным правом», подчеркивается в документе. Однако власти могут запретить акцию, если невозможно будет обеспечить меры предосторожности, введенные для борьбы с COVID-19, или когда мероприятие может собрать свыше 5000 участников.

«Новый этап, который начинается с завтрашнего дня, позволит ускорить восстановление», подчеркнул Макрон в телеобращении. Приоритетом оставшихся двух лет своего президентства и ближайшего десятилетия он назвал обеспечение «независимости во имя лучшей и счастливой жизни». «Наш первый приоритет — восстановить сильную, экологичную, социальную, суверенную и солидарную экономику», заявил президент Франции. С начала эпидемии COVID-19 Эмманюэль Макрон уже трижды выступал с телевизионными обращениями к нации: 12 марта он объявил о закрытии школ по всей стране, 16 марта заявил о введении всеобщего строгого карантина, а 13 апреля сообщил о начале поэтапного снятия санитарных ограничений, начиная с 11 мая.

Хотя в понедельник, 15 июня, истекает дедлайн, до которого Еврокомиссия рекомендовала странам открыть внутренние границы после пандемии коронавируса, эти рекомендации не носят обязательного характера. В итоге каждая страна разработала свои правила и ограничения въезда первых «посткарантинных» туристов — или наоборот, выполнила рекомендации с опережением. Так, Польша в ночь на субботу, 13 июня, снова открыла свои границы со всеми соседними странами Евросоюза после трех месяцев действия ограничений на въезд. Международные рейсы в Польше возобновятся с 16 июня. Усиленный пограничный контроль на границах с Украиной, Белоруссией и РФ сохраняется, в то же время работникам из этих стран, имеющим право на въезд в Польшу, не нужно проходить карантин.

При этом, согласно данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, Польша наряду со Швецией является страной, где пик заражения коронавирусом ещё не пройден — в отличие от всех остальных стран-членов ЕС. По состоянию на вечер 14 июня в Польше было зарегистрировано 29 392 случая заражения коронавирусом, от COVID-19 тут умерло 1247 человек. Среди инфицированных — более 5,5 тысяч шахтёров, а всего в шахтёрском регионе Силезия зарегистрировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом.