Аномалии на мировом топливном рынке мировая общественность уделяет несправедливо мало внимания. А ведь она гораздо важнее для мира в долгосрочной перспективе и способна принести куда больше проблем населениям стран, чем пресловутая пандемия, которая в СМИ начинает затихать

Существенно пострадала Роснефть, не прошла беда и мимо Газпрома. В этой ситуации Белоруссия как раз выиграла, добившись скидок по нефти. По газу пока не получается. Однако резкое падение цен на топливо ударило и по Минску. Вернее, по тому, чем он торгует оптом и в розницу.

Выборы и калий

В Белоруссии тема №1 на сегодня выборы. И это очень незаслуженно. Незаслуженно много внимания уделяется тому, результат чего прекрасно известен. Гораздо интереснее другой политический вопрос: хорош ли именно такой результат?

Безусловно, мы отлично знаем Бацьку. Он выигрывает на фоне банкира Бабарико, который не сумеет съехать с горы на лыжах, не говоря про сыграть в хоккей. Двух мнений быть не может, что лицо «блогера» Тихановского оставляет ощущение московской автостанции Новоясенево.

Остальные малоубедительны и совершенно не зажигают. Бацька на их фоне выглядит что надо, и это самое печальное в итоге предсказуемых выборов, который обязательно будет в первых числах августа. Другой вопрос, что будет делать Лукашенко со своим замечательным результатом? Насколько стало понятно из хода событий, главный кандидат работал на выборы всеми информационными поводами, которые так огорчали друзей российско-белорусского партнерства и евроскептиков. Это ведь не только слова. Было сделано много действий, направленных на отрыв Белоруссии от России. И дело не только в спорах из-за цен на нефть и газ. «Альтернативные» контракты, которые успели поназаключать за последние полгода, — их ведь можно и спрятать под сукно. Как это было с контрактами 2010 года с Азербайджаном и Венесуэлой. А тут какая-то Норвегия, тем более США. Сложность нынешней ситуации в другом: именно теперь, на серьезном глобальном переломе, Минск отстранился от Москвы, а к западу не прибился и не прибьется. Ну не видят на западе перспектив у Лукашенко! «Лукашенко выращивает своих могильщиков» – политолог Ищенко © AP, Sergei Grits

Традиционный вопрос: казалось бы, при чем тут калий? Чтобы объяснить, мы возвращаемся к началу, к аномалии с ценами на углеводороды и топливо, и переходим к тому, что конкретно под выборы сделало правительство премьера Румаса под чутким руководством президента Лукашенко? Это событие прошло совершенно не замеченным в СМИ. Выборы ведь интереснее, не так ли? А там случилась сенсация. Правда, понятная только отраслевым специалистам в узком сегменте. Но она была. Итак, в мае БКК, как сокращенно называется Белорусская калийная компания, решила снизить цены на свою продукцию на мировом рынке. Это важное решение, ведь Беларуськалий выпускает каждую шестую тонну калийных удобрений в мире.

Эмоции или демпинг?

До конца 2020 года Беларусь будет поставлять в Индию калийные удобрения по цене 230 долларов за тонну, что на 50 долларов ниже прошлогодней стоимости. Изменился и белорусский контракт для Китая: Пекин договорился с Минском о цене еще ниже: в 220 долларов за тонну калия против 290 долларов в 2019-м. Другие мировые игроки, к примеру «Уралкалий», заговорили о демпинге. Калий для Белоруссии, что для России нефть, — его у нее много.

На первый взгляд это реакция на топливную аномалию. Мировой рынок ждал снижения цен на минеральные удобрения за счет ослабления спроса. Но российские партнеры думали, что цена составит 250-260 долларов за тонну. И такой уровень, до которого договорились, для них был чуть более чем неожиданным. И дело даже не в том, что они переживают как конкуренты. Просчитались даже их аналитики. Белорусский рубль является наиболее пострадавшей от коронакризиса валютой в бывшем СССР, не говоря о Европе. Из-за негативных ожиданий даже запрещалась продажа долларов и выдача кредитов. Все серьезно. Поэтому аналитики и строили расчеты на том, что в БКК понимают: кризисы приходят и уходят. И не стоит продавать лишь бы продавать. Нужно сохранить свою долю рынка любой ценой. А вышло так, что в разгар кризиса Минск зашел в Индию с ценами существенно ниже спотовых, чем обеспечил себе большие объемы поставок. Но что будет, когда кризис пройдет?

Будет вот что. Юго-Восточная Азия потребляет до 40% всего мирового калия — перспективный рынок. Белоруссия пытается подвинуть конкурентов и занять их долю рынка. Последствия «цены ниже спотовой» (демпинг) не будут разрушительными для бюджета, ведь рубль подешевел. Да и на других фронтах не очень: внешняя торговля аховая, производство сократилось, государству приказано зарабатывать любой ценой. ️ Затулин: Лукашенко добивался успеха, используя прямую поддержку из России © РИА Новости, Нина Зотина

Не будет ошибкой думать, что свою существенную и весьма негативную роль сыграл Китай. Он сейчас чуть ли не лучший друг, пока с Россией все плохо. Пока лишь предположим, что Пекин уговорил Минск снизить цену до демпингового уровня. Чуть ниже докажем это, а сейчас дальнейшая логика. Демпинг даст большую долю индийского рынка. От него пострадают конкуренты. Например, россияне или канадцы. И здесь возвращается политика. Реакцию Канады пережить можно. А вот недовольство «Уралкалия» уже донеслось до правительства РФ, выплеснулось в прессу. Действия Минска российские производители расценивают как нечестную конкуренцию. Допустим, это эмоции. Но ведь демпинг дестабилизирует рынок, страдает отрасль. А эмоции, кстати, можно назвать и другим словом — репутация. Она уж точно пострадает.

Партнерство имени Сунь Цзы

Теперь о роли Китая в этой сделке, вызвавшей столько пересудов. Как и было обещано, докажем, что Пекин здесь — главный персонаж за кулисами. Итак, главный контракт, который ожидался руководством БКК, — это китайский. Китай — главный партнер, хотя мы все знаем, что ситуативный. Китай в прошлом году не стал подписывать новые контракты на поставку белорусских удобрений. Это был серьезный удар по нервам «Беларуськалия», который рассчитывал на китайские заказы. Предприятию пришлось снизить загрузку. В январе гендиректор Иван Головатый с тревогой говорил, что из-за отсутствия этого контракта «предприятие сейчас работает с загрузкой 75-80%».

Зная все это, с новым контрактом китайские партнеры тянули несколько месяцев. Что помешало — нам не ведомо. Но 30 апреля сего года стало известно, что БКК и Консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) договорились о заключении контракта на поставку белорусских удобрений в КНР. В общем, трудно связать эту цену с топливной аномалией — это в чистом виде агрессивная манера ведения переговоров китайскими партнерами. Поставить партнера в такое положение, в котором от любого предложения будет трудно отказаться. И наследники Сунь Цзы не прогадали: белорусские поставщики не только не возмущались или, как с РФ, требовали компенсации — они были даже счастливы.

В БКК сказали, что новая цена китайского контракта создает «фундамент для стабилизации, восстановления и последующего поступательного развития мирового калийного рынка». Вот так и сказали, добавив ни к селу, ни к городу коронавирус. «Карантинные меры заставили население большей части мира еще более отчетливо оценить значение сельскохозяйственной отрасли для нормальной жизни», — говорилось в сообщении пресс-службы. А вот у Сунь Цзы по этому поводу куда более меткая цитата: «Стратегия без тактики — самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — просто суета перед поражением». Поясним эту мысль.

Пирровы выборы

Что есть стратегия Лукашенко — ведомо лишь ему. Но все действия, совершенные ради выборов и переизбрания, были сделаны чисто тактические. Ломовые. Добровольно-принудительный перевод госпредприятий и учреждений из белорусских банков с российским капиталом в белорусские госбанки. На время это позволит решить часть проблем госпредприятий, но очень быстро встанет вопрос: что класть на эти самые счета? Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Нина Зотина

Калийный контракт из этой же оперы: ради партнерства с Китаем и сиюминутной прибыли уронили цены на калий на мировом рынке. Ну и сильно расстроили российских партнеров из «Уралхим». Не говоря о других крупных компаниях из других секторов, а также о настроениях в Кремле.

Обеспокоенные «антибелорусской пропагандой от ближайшего соседа» финансово отсекают белорусское ТВ-пространство от российского путём создания сейлс-хауса. Государство будет само продавать рекламу на ТВ. На Украине такое было в середине 90-х, и цены были копеечные. Частного ТВ в Белоруссии нет, так что кабельные каналы утратят возможность ретранслировать свою рекламу в РБ. Рынок предсказуемо рухнет, не говоря за качество контента.

Казалось бы, «светлое пятно»: Москва и Минск 19 июня подпишут соглашение о взаимном признании виз. То, что участники Союзного государства хоть что-то подписывают, радует. А огорчает то, что Минск этот процесс затянул на полтора года. А вышел на подписание после соглашения с ЕС об облегчении визового режима. Приоритеты!

И вот вам всем уже тревожно за будущее выборов. Победа кандидата, который так убедителен в сравнении с конкурентами, обернется абсолютно предсказуемым результатом: именно ему придется ехать в Москву и все вышеописанное как-то объяснять. Внешне все блестяще, но ведь это тактика партизан в лесу. Выгода любой ценой здесь и сейчас против крупных потерь в будущем. Уже сегодня Газпром даже слышать не хочет о скидках, хотя и сам переживает не лучшие времена. Минск, решив одну проблему, порождает несколько новых. Причем даже непонятно, какого масштаба, что тревожит еще больше абсолютной непредсказуемостью «партизанской» тактики.