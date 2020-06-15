Министр МВД Арсен Аваков, над которым то и дело сгущаются тучи, пытается укрепить свои позиции. В Национальной полиции создан «Департамент защиты интересов общества и государства» (ДЗИСД), который фактически дублирует функции Службы безопасности Украины, а также еще ряда расформированных ранее департаментов МВД

На прошлой неделе под Верховной Радой в день, когда народные депутаты вызвали на ковер министра МВД Арсена Авакова, прошел митинг, на котором собравшиеся требовали отставки министра. Акция прошла с огоньком, один из митингующих даже поджег себя.

Требования сменить министра МВД появились после изнасилования и пыток двумя сотрудниками полиции свидетельницы в Кагарлыке, перестрелки двух группировок под Киевом, не поделивших маршрутные перевозки, изобличения банды полицейских, производивших и продававших наркотики в Павлограде Днепропетровской области и другими промахами отреформированной полиции. Арсен Аваков. Биографическая справка © Yulia Babych

Но, как ни странно, отчет главы МВД всех депутатов удовлетворил и вопрос о его отставке отошел на задний план. В то же время неожиданно всплыло то, что втихаря, в карантинный период, в Нацполиции появился новый департамент, который оказался наделен функциями расформированных ранее подразделений полиции. Но самое интересно, что появился в МВД департамент, который будет дублировать эсбэушное управление «Т». А это уже серьезный камень в огород не только смежникам, но и президенту, которому СБУ непосредственно подчиняется.

Новое – хорошо забытое старое?

Приказ о создании нового департамента в системе МВД, как выяснилось в июне, был подписал 15 апреля главой Нацполиции Украины Игорем Клименко. Задачи, возложенные на департамент, сначала были засекречены. И только на днях завеса секретности была приоткрыта. Новоиспеченное ведомство займется всем и сразу же, начиная от обеспечения общественной безопасности, предотвращения массовых правонарушений и противоправных действия среди населения до противодействия созданию и деятельности незаконных военизированных или же вооруженных формирований и борьбы с оргпреступностью.

Но среди самых интересных пунктов, чем собирается заняться полиция, следующее:

«предупреждение, выявление и пресечение преступлений против органов государственной власти и местного самоуправления; предотвращение преступлений, которые препятствуют деятельности государственного или общественного деятеля; недопущения противоправных действий, нарушающих нормальную работу объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения».

Эти пункты буквально дублируют функции СБУ и вызывают вопросы. Например, такой: зачем МВД понадобилось перетягивать на себя одеяло и заниматься несвойственными ей задачами? Аваков обозначил претензии на 2,5 млрд грн из «антикоронавирусного» фонда © avakov.com

Бывшие правоохранители с удивлением отметили, что, исходя из задач, департамент будет заниматься всем, чем только можно.

«Часть функций, как то: обеспечение общественного порядка — это касается разных общественных мероприятий, митингов, акций, шествий и так далее. Чем сейчас занимается патрульная (служба) и Нацгвардия. А «оперативно-разыскная деятельность по предотвращению, выявлению и прекращению правонарушений, в том числе организованными преступными группами и преступными организациями», — это возрождение управления по борьбе с организованной преступностью, которое ликвидировал сам же Аваков. Но и этим якобы сейчас занимается одно из подразделений в составе угрозыска. Эти пункты не вызывают вопросов, потому что это прямая и непосредственная обязанность МВД», — утверждает бывший сотрудник МВД полковник милиции Сергей Кучерук.

МВД замахнулось на СБУ

Но вот другие пункты, в которых речь идет о предотвращении преступлений против госорганов и власти в стране, против госдеятелей — это подследственность СБУ, но не МВД.

«Очень странно звучат эти полномочия, с учетом того, что даже если сотрудники полиции что-то и выявят, они не имеют право вносить данные в Единый реестр досудебных расследований, потому что такие статьи, как госизмена, теракт и тому подобное, компетенция СБУ. Когда мы расследовали взрывы на Троещинском рынке в Киеве, в результате которых погибла сотрудница рынка и 13 человек получили ранения, вышли на группу молодых людей. Так как они заявили, что организовали эти взрывы специально, чтобы припугнуть эмигрантов, работающих на рынке, тут же дело переквалифицировали на теракт и передали в СБУ для расследования. Так же поступали и тогда, когда получали информацию о готовящемся покушении на кого-то из политических или государственных деятелей. Более того, были счастливы избавиться от подобных дел. Но в данном случае напрашивается вывод о том, что данный департамент в МВД будет собирать информацию в отношении определенных государственных или же общественных деятелей, сотрудников министерств, которую потом будет использовать на свое усмотрение — для шантажа, для вымогательства и так далее», — считает Сергей Кучерук. «Чёрт» Аваков на своем месте в стране, где правят черти © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, новый департамент унаследовал полномочия расформированного управления по борьбе с экономической преступностью (УБЭП), а следовательно, он продолжит преследование неугодных бизнесменов и чиновников.

«Как нам, гражданам, узнать, что такое «интересы общества и государства»? Это может быть все, что захочет Аваков. Поэтому вполне вероятно, что полиция решила продолжить заниматься давлением на бизнес и экономику, но уже без департамента защиты экономики, на ликвидации которого так пиарились, а с помощью нового подразделения», — заявил Шабунин.

Стоит напомнить, что в сентябре прошлого года Кабмин постановил ликвидировать «экономическую часть Нацполиции».

«УБЭП — все. Ушел в историю. Полицейские не должны больше вмешиваться в деятельность бизнеса», — заявил тогда премьер-министр Алексей Гончарук.

Борьбой с экономическими преступлениями должна была заняться Служба финансовых расследований, но ее так и не создали, а вот теперь в МВД под другим названием создали упраздненный было департамент.

У Авакова хотят забрать Нацгвардию

В МВД же уверяют, что не будут дублировать функций СБУ и что уж тем более это не новый УБЭП. Как сообщили в полиции, они собираются заранее предупреждать граждан о каких-либо следственных действиях по ним, а ничего подобного СБУ не делает. Но такое объяснение среди юристов вообще вызвало шок.

«То есть, очень часто бывает, что по какому-то одному делу ведутся параллельные оперативно-следственные действия и никто из смежников не знает об этом. А тут выходит, что, если СБУ и новосозданный департамент занимаются одной и той же персоной, но эмвэдэшники сообщают ему, что, дескать, мы под тебя копаем, учти. Клиент тут же прячет все ниточки, ведет благообразный образ жизни, и эсбэушники остаются с носом. Дело разваливается. Аваков и его команда это делают, чтобы ставить палки в колеса СБУ, расширив свои полномочия и укрепив позиции», — рассказывает адвокат Игорь Белов.

В то же время, как отмечают юристы, если, как заявили в полиции, они собираются предупреждать граждан о том, что на них заведено ОРД, или же сведения попали в ЕРДР, то где гарантия, что после этого не последует предложение выкупить дело? А именно этим всегда грешили и грешат борцы с оргпреступностью в экономике. Как Аваков родину "любит". Глава МВД Украины согласен, что плохо, но не то, чтобы совсем © avakov.com/Yulia Babych

Собственно, есть еще одна причина, почему в ведомстве Авакова решили вплотную заняться обеспечением общественной безопасности, охраной прав и свобод людей, а также защитой законных интересов населения и государства.

Президент Владимир Зеленский планирует забрать у министра внутренних дел полномочия по контролю за Нацгвардией. Законопроект Зеленского № 1007 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Национальной гвардии Украины» был подан в ВР еще в августе 2019 года, но только сейчас его собираются рассматривать.

В Законе «О Национальной гвардии» предлагается прописать, что деятельность Нацгвардии контролируется президентом через командующего Национальной гвардии Украины, который осуществляет непосредственное руководство Нацгвардией. А не министр МВД, как сейчас. И президент лично выбирает и назначает, или же увольняет с должности командующего Нацгвардией, а не глава МВД, как сейчас. Кроме того, Нацгвардию предлагается вывести из системы МВД и исключить полностью полномочия главы МВД по военно-политическому и административному руководству Нацгвардией. Нацгвардию хотят сделать независимой от МВД и министра, самостоятельной структурой полностью подчиненной только президенту.

То есть позицию Авакова, опирающегося на Нацгвардию, президент собирается ослабить. Вот, чтобы укрепить свои полномочия и иметь возможность, потеряв Нацгвардию, в то же время собирать досье на бизнесменов и политиков, Аваков и создал в своем ведомстве супердепартамент с широким кругом полномочий.

Поможет ли министру сбор компромата и «подстава» подконтрольного президенту СБУ, будет понятно в ближайшее время.