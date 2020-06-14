По состоянию на 19:00 14 июня в мире зафиксировано более 7 млн 945 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 434 тыс. человек скончались, свыше 4 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Германия со 187,4 тыс. заболевших, следом идет Франция (189,2 тыс.).

На восьмом месте Перу (224,1 тыс.), потом Италия (236,6 тыс.) , затем Испания (290,6 тыс.), Великобритания (295,8 тыс.), Индия (324,4 тыс.), Россия (528,9 тыс.) и Бразилия (851,3 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 2 млн 145 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 117,5 тыс. человек, смертность 5,48%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,54%, более 29,3 тыс. человек.

В Великобритании — 41,6 тыс. (14,1%), В Бразилии — 42,8 тыс. (5,03%), в Италии — 34,3 тыс. умерших (14,5%), в Испании — 28,7 тыс. (9,9%).

Россия

В России по состоянию на 10 июня зафиксировано 528 975 случаев заболевания, 6980 заразившихся умерли, 280 140 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,32%, что примерно в 12 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 4 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 14,8 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 24,3 млн проверок на COVID — 19.

Пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому маски и перчатки снимать пока рано. Об этом напомнил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Народ пошел гулять без масок, без перчаток. Думают, что все закончилось. Ничего не закончилось. Китайцы не стесняются по улицам ходить в масках и не считают, что это некрасиво», — приводит его слова РИА Новости.

Действительно, распространение коронавируса в некоторых российских регионах оказалось трудно сдержать силами местных структур здравоохранения.

Например, великолукская межрайонная больница, на базе которой открылся второй в Псковской области COVID-центр, просит помочь с медицинским персоналом любой квалификации, чтобы обеспечить должный уход за пациентами.

«Уважаемые коллеги, медицинские работники города Великие Луки и ближайших (да и отдалённых) районов… Нам нужна помощь. И сейчас как раз такая ситуация, что помощь нужна не материальная, а человеческая, медицинская. Катастрофически не хватает рук, квалифицированных и не очень, и даже абсолютно не квалифицированных… Пожалуйста, кто из медицинских работников может, приходите и подставляйте своё надёжное плечо и руки, помогайте», — обратились медики к коллегам.

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Что интересно, буквально на днях губернатор региона Михаил Ведерников заявлял, что на базе Великолукской больницы открылся второй в Псковской области COVID-центр, который рассчитан на 150 коек.

Впрочем, большинство российских бизнесменов вопреки всем опасностям коронавируса готовятся возобновлять свою работу.

Так, Роспотребнадзор уже разработал рекомендации по работе гостиничного бизнеса в условиях пандемии. Больше всего людей заинтересовал пункт, который рекомендовал селить в один номер только одного человека или, как исключение, супружеские пары.

Позже в ведомстве пояснили, что гостиницы сами будут выбирать, кому разрешать селиться в один номер, а кому не разрешать.

«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», — рассказал представитель Роспотребнадзора РИА Новости.

Кроме того, отель может поселить вместе и друзей, если они прилетели вместе, а также разрешить им питаться за одним столом.

Гость также может заселиться в один номер с сопровождающим лицом, а этим человеком может быть кто угодно.

Для совместного заселения предоставлять какие-то специальные документы не потребуется, окончательное решение о возможности проживания в одном номере будет определять гостиница.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 12 июня зафиксировано 31 154 случая заболевания, 889 заразившихся умерли (смертность 2.86%), 14 082 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 489 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Несмотря на такое поверхностное тестирование, количество инфицированных продолжает расти, однако правительство Украины не намерено усиливать ограничительные меры, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«Мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин», — сказал он.

При этом, по словам Ляшко, в областях, где в течение трех дней подряд наблюдаются признаки усиления эпидемии, местные органы власти должны принять соответствующие меры для борьбы с распространением вируса.

Тем временем грядет вторая волна коронавируса, и к ней нужнро готовиться каждому, рассказал доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, единственный способ подготовиться ко второй волне — вести здоровый образ жизни.

«Советы тут простые — это здоровый образ жизни. Те люди, которые способны вести здоровый образ жизни, должны его вести, кто неспособен — должны учиться, чтобы здоровье было укреплено», — сказал вирусолог.

По его данным, заболевание у людей с крепким здоровьем зачастую проходит в легких или средних формах.

Он также посоветовал не волноваться из-за прихода второй волны коронавирусной инфекции, что негативно сказывается на иммунитете.

В мире

Если в России за лечение пациентов платит государство, то в стране победившей демократии каждый спасает себя сам за собственные средства.

К примеру, 70-летний американский пенсионер Майкл Флор, излечился от COVID-19, но получил счет на 1,12 млн долларов от врачей, сообщила The Seattle Times.

Мужчина провел 62 дня в клинике Swedish в городе Иссакуа недалеко от Сиэтла, состояние его было критическим: медсестра ночной смены даже держала у его уха телефонную трубку, пока он прощался с родными.

Как уточняется, палата в отделении интенсивной терапии обошлась Флору в $9736 в день, а аппарат ИВЛ дополнительно $2835 тыс.

Какую-то часть этого счета оплатит государство, так как Флор участвует в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare, однако раскошелиться ему все равно придется.

Между тем в Китае снова начал распространяться Covid-19. За последние два месяца в Поднебесной ежедневно регистрируют новые случаи заболевания.

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Коронавирус повышает риск развития диабета у пациентов. К такому выводу пришла группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine.

В ходе исследования специалисты выяснили, что наличие диабета усугубляет течение COVID-19 у пациентов. Согласно статистике, от 20 до 30 процентов умерших из-за коронавируса страдали сахарным диабетом.

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В свою очередь, коронавирусная инфекция способствует развитию диабета у пациентов, которые не болели им до заражения. В некоторых случаях это влекло за собой серьезные эндокринные изменения.

Ученые установили, что протеин ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, также воздействует и на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы.

При этом пока ученые не могут выяснить, откатываются ли изменения метаболизма глюкозы после выздоровления пациента от коронавируса. Также остается открытым вопрос о том, является ли развивающийся у пациентов с COVID-19 диабет болезнью нового вида или же принадлежит двум ранее известным типам. В рамках поиска ответов на эти вопросы специалисты создали глобальный реестр пациентов с диабетом, связанным с коронавирусной инфекцией СOVIDiab Registry.