Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Германия со 187,4 тыс. заболевших, следом идет Франция (189,2 тыс.).  

На восьмом месте Перу (224,1 тыс.), потом Италия (236,6 тыс.) , затем Испания (290,6 тыс.), Великобритания (295,8 тыс.), Индия (324,4 тыс.), Россия (528,9 тыс.) и Бразилия (851,3 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 2 млн 145 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 117,5 тыс. человек, смертность 5,48%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,54%, более 29,3 тыс. человек.

В Великобритании — 41,6 тыс. (14,1%), В Бразилии — 42,8 тыс. (5,03%), в Италии — 34,3 тыс. умерших (14,5%), в Испании — 28,7 тыс. (9,9%).

Россия

В России по состоянию на 10 июня зафиксировано 528 975 случаев заболевания, 6980 заразившихся умерли, 280 140 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,32%, что примерно в 12 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 4 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 14,8 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 24,3 млн проверок на COVID — 19.

Пандемия коронавируса еще не закончилась, поэтому маски и перчатки снимать пока рано. Об этом напомнил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Народ пошел гулять без масок, без перчаток. Думают, что все закончилось. Ничего не закончилось. Китайцы не стесняются по улицам ходить в масках и не считают, что это некрасиво», — приводит его слова РИА Новости.

Действительно, распространение коронавируса в некоторых российских регионах оказалось трудно сдержать силами местных структур здравоохранения.

Например, великолукская межрайонная больница, на базе которой открылся второй в Псковской области COVID-центр, просит помочь с медицинским персоналом любой квалификации, чтобы обеспечить должный уход за пациентами.

«Уважаемые коллеги, медицинские работники города Великие Луки и ближайших (да и отдалённых) районов… Нам нужна помощь. И сейчас как раз такая ситуация, что помощь нужна не материальная, а человеческая, медицинская. Катастрофически не хватает рук, квалифицированных и не очень, и даже абсолютно не квалифицированных… Пожалуйста, кто из медицинских работников может, приходите и подставляйте своё надёжное плечо и руки, помогайте», — обратились медики к коллегам.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12.00 14 июня
Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12.00 14 июня
По их словам, пациентам Великолукской больницы больше не на кого надеяться.

Что интересно, буквально на днях губернатор региона Михаил Ведерников заявлял, что на базе Великолукской больницы открылся второй в Псковской области COVID-центр, который рассчитан на 150 коек.

Впрочем, большинство российских бизнесменов вопреки всем опасностям коронавируса готовятся возобновлять свою работу.

Так, Роспотребнадзор уже разработал рекомендации по работе гостиничного бизнеса в условиях пандемии. Больше всего людей заинтересовал пункт, который рекомендовал селить в один номер только одного человека или, как исключение, супружеские пары.

Позже в ведомстве пояснили, что гостиницы сами будут выбирать, кому разрешать селиться в один номер, а кому не разрешать.

«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», — рассказал представитель Роспотребнадзора РИА Новости.

Кроме того, отель может поселить вместе и друзей, если они прилетели вместе, а также разрешить им питаться за одним столом.

Гость также может заселиться в один номер с сопровождающим лицом, а этим человеком может быть кто угодно.

Для совместного заселения предоставлять какие-то специальные документы не потребуется, окончательное решение о возможности проживания в одном номере будет определять гостиница.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 12 июня зафиксировано 31 154 случая заболевания, 889 заразившихся умерли (смертность 2.86%), 14 082 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 489 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Несмотря на такое поверхностное тестирование, количество инфицированных продолжает расти, однако правительство Украины не намерено усиливать ограничительные меры, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«Мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин», — сказал он.

При этом, по словам Ляшко, в областях, где в течение трех дней подряд наблюдаются признаки усиления эпидемии, местные органы власти должны принять соответствующие меры для борьбы с распространением вируса.

Тем временем грядет вторая волна коронавируса, и к ней нужнро готовиться каждому, рассказал доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, единственный способ подготовиться ко второй волне — вести здоровый образ жизни.

«Советы тут простые — это здоровый образ жизни. Те люди, которые способны вести здоровый образ жизни, должны его вести, кто неспособен — должны учиться, чтобы здоровье было укреплено», — сказал вирусолог.

По его данным, заболевание у людей с крепким здоровьем зачастую проходит в легких или средних формах.

Он также посоветовал не волноваться из-за прихода второй волны коронавирусной инфекции, что негативно сказывается на иммунитете.

В мире

Если в России за лечение пациентов платит государство, то в стране победившей демократии каждый спасает себя сам за собственные средства.

К примеру, 70-летний американский пенсионер Майкл Флор, излечился от COVID-19, но получил счет на 1,12 млн долларов от врачей, сообщила The Seattle Times.

Мужчина провел 62 дня в клинике Swedish в городе Иссакуа недалеко от Сиэтла, состояние его было критическим: медсестра ночной смены даже держала у его уха телефонную трубку, пока он прощался с родными.

Как уточняется, палата в отделении интенсивной терапии обошлась Флору в $9736 в день, а аппарат ИВЛ дополнительно $2835 тыс.

Какую-то часть этого счета оплатит государство, так как Флор участвует в программе медицинского страхования для пожилых людей Medicare, однако раскошелиться ему все равно придется.

Между тем в Китае снова начал распространяться Covid-19. За последние два месяца в Поднебесной ежедневно регистрируют новые случаи заболевания.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 13 июня
Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 13 июня
Из 57 новых случаев 36 связаны со вспышкой на оптовом продовольственном рынке в Пекине. Торговую площадку закрыли 13 июня, в 11 соседних жилых кварталах введен жесткий карантин.

Коронавирус повышает риск развития диабета у пациентов. К такому выводу пришла группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine.

В ходе исследования специалисты выяснили, что наличие диабета усугубляет течение COVID-19 у пациентов. Согласно статистике, от 20 до 30 процентов умерших из-за коронавируса страдали сахарным диабетом.

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В свою очередь, коронавирусная инфекция способствует развитию диабета у пациентов, которые не болели им до заражения. В некоторых случаях это влекло за собой серьезные эндокринные изменения.

Ученые установили, что протеин ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, также воздействует и на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы.

При этом пока ученые не могут выяснить, откатываются ли изменения метаболизма глюкозы после выздоровления пациента от коронавируса. Также остается открытым вопрос о том, является ли развивающийся у пациентов с COVID-19 диабет болезнью нового вида или же принадлежит двум ранее известным типам. В рамках поиска ответов на эти вопросы специалисты создали глобальный реестр пациентов с диабетом, связанным с коронавирусной инфекцией СOVIDiab Registry.