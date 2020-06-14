В двадцатый (!) раз Украина.ру продолжает настойчиво предлагать вашему вниманию невероятные новости из жизни Украины. Просим учесть, что всё, о чём мы вам рассказываем в этом материале, – неправда. Ну, кроме правды, конечно. Любые совпадения имён, дат и фактов можно считать случайными. А можно и не считать – это уж как пойдёт

Тем на прошедшей неделе было много событий — тут и минский процесс, и административно-территориальная реформа, и дела против Порошенко и Стерненко. Многие из них достаточно смешны сами по себе. Вот, например, подготовка законопроекта о жене президента в условиях отсутствия закона о муже жены-президента…

Наш источник в Офисе президента сообщает, что вслед за законопроектом о первой леди должны последовать законы о детях президента, домашних питомцах президента, имуществе президента, гидности и славе президента и других аспектах жизни президента. «Всё надо предусмотреть!» — сказал наш источник.

Это неправда, но может быть правдой. На самом деле нужен только один закон — о президенте. Но именно его Зеленский принимать не хочет.

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Наш источник в Офисе президента сообщает, что разработаны новые драфты апгрейда Минских соглашений. В частности, предлагается отдельные районы Донецкой и Луганской областей сделать отдельными районами Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

Нельзя сказать, что это совсем уж неправда — вся гуманитарная политика украинского государства направлена на то, чтобы районы Донецкой области не отличались от районов Тернопольской области в языково-культурном отношении.

А «драфты апгрейда» — специальная терминология Telegram-каналов «Легитимный» и «Резидент», возможно, действительно используемая в Офисе президента, за которой скрывается банальное нежелание выполнять Минские соглашения.

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Наш источник в Офисе президента сообщил, что в соответствии с проектом преобразования ОРДЛО в ОРТИФ предполагается вновь изменить состав Минской ТКГ. В частности, в неё предполагается ввести для ведения переговоров о статусе Галичины в Донбассе Ирину Фарион и Ларису Ницой.

Это неправда, но она мало чем отличается от правды — Гармаш и Казанский хуже Фарион и Ницой только происхождением и родным языком. Кстати, это вполне доброкачественная причина для того, чтобы отстранить их от ведения переговоров в качестве представителей Донбасса.

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Наш источник в Офисе президента сообщает, что для ведения переговоров о статусе Крыма решено создать Бердичевскую переговорную группу, в которую должны войти представители оккупированного Крыма, имеющие российское гражданство, — Павел Казарин, Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. «Представителям республик Донбасса нельзя иметь российское гражданство, потому что они находятся на оккупированной территории и их насильственно принудили получить гражданство, а представители Крыма получили российское гражданство совершенно добровольно, в знак протеста против оккупации Крыма», — пояснил наш источник.

Это неправда. Хотя вопрос о том, чем российское гражданство Казарина более/менее качественное, чем такое же у Никаноровой, представляет определённый психиатрический интерес.

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Наш источник в Офисе президента сообщает, что создание национальных районов в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях предпринято в целях ускорения евроинтеграции. «Мы внимательно изучали молдавский опыт евроинтеграции и пришли к выводу — если ЕС испугается принимать Украину в своей состав целиком, вместе с Донбассом и Крымом, тогда Украина может войти в состав ЕС порайонно. Причём представители т.н. "национальных" районов будут через своих представителей лоббировать принятие других районов в состав ЕС».

Это неправда. Но именно это один из наиболее реалистичных вариантов евроинтеграции Украины.

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Наш источник в Офисе президента сообщает, что изменение числа районов в планах Кабмина со 100 до 129 связано не с коррупцией, которая, как известно, в украинском правительстве полностью изжита, а вследствие борьбы групп «схематистов» и «натуралистов». Первые подготовили проект создания ста совершенно одинаковых кубических в вакууме районов, но президент усомнился, что их можно создать чисто технически. Тогда за дело взялись натуралисты…

Это неправда. Во всяком случае поверить в коррупцию нам проще, чем в кубические в вакууме районы.

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Наш источник в Офисе президента сообщил, что пожар в полиции 10 июня осуществили сторонники министра Авакова для того, чтобы показать, в каких нечеловеческих условиях приходится ему работать.

Кажется, эта версия ещё не рассматривалась.

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Наш источник в Офисе президента сообщает, что Петру Порошенко всё же удалось вручить подозрение о совершении преступления, но он его съел не читая. Сейчас лучшие юристы страны анализируют ситуацию, пытаясь понять, можно ли вручение подозрения перорально считать вручением подозрения юридически?

Кажется, это неправда. Но, похоже, скоро станет правдой.

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Наш источник в Офисе президента сообщает, что вручение подозрения Стерненко было предпринято для того, чтобы отвлечь внимание от того, что Андрей Ермак проехал на красный сигнал светофора.

Похоже на правду. Должен же был этот цирк отвлечь внимание от чего-то?

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Наш источник в Офисе президента сообщает, что президент Владимир Зеленский принял решение принять помощь от МВФ, поскольку получил информацию, что МВФ предоставит Украине $50 млрд совершенно безвозмездно и без выполнения каких-либо условий. Информация была получена им во сне.

Может, и правда.

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Наш источник в Офисе президента сообщает, что его нет.

За время написания материала мы так свыклись с нашим источником, что просто не можем поверить в то, что его нет. Но это, увы, горькая правда…