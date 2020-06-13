По состоянию на 21:00 13 июня в мире зафиксировали 7 миллионов 786,2 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 430,1 тыс. человек скончались, более чем 3 миллиона 972 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус в Европе: ЕС обвиняет Россию и Китай, Меркель и Макрон призвали готовиться к новым пандемиям, коллапс системы здравоохранения Британии © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк США, где коронавирусную инфекцию выявили у 2 миллионов 117 тысяч человек (116,8 тыс. умерли, 841,9 тыс. поправились). За ними идет Бразилия (829,9 тыс. заболевших, 41,9 тыс. умерших и 427,6 тыс. выздоровевших) и Россия (520,3 тыс, 6864, и 274,7 тыс. соответственно).

Более 200 тыс. зараженных сегодня зафиксировано в Индии, Великобритании, Испании, Италии и Перу, а более 100 тыс. — во Франции, Иране, Турции, Чили, Мексике, Пакистане и Саудовской Аравии. Более 50 тыс. случаев COVID-19 сегодня в Канаде, Бангладеш, Катаре, ЮАР, Бельгии и Белоруссии.

Ситуация на Украине. Отрицательные тесты у делегации и «тайм-аут» Зеленского

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 30 506 (+753 за сегодня) случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 880 (+10) стали летальными. В то же время 13 976 пациент (+409) выздоровели.

В стране продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. По данным Минздрава, количество регионов, не готовых к ослаблению карантина, увеличилось до 10. Высокий уровень заболеваемости фиксируется в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях и в Киеве.

Кабинет министров отменил обязательную изоляцию из-за коронавируса для жителей Крыма и Донбасса, въезжающих на украинскую территорию. Требование обязательной обсервации сохраняется только для прибывающих из стран «с широким распространением COVID-19».

Президент Владимир Зеленский собрал Кабинет министров и правоохранителей на селекторное совещание из-за распространения коронавируса и нового рекорда по количеству зараженных за сутки, выразив обеспокоенность количеством заболевших.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что вопрос ужесточения карантинных мер по всех территории Украины в настоящее время не рассматривается, а решения в условиях адаптивного карантина принимают областные комиссии.

Украинская делегация, которая 12 июня с рабочим визитом посещала Париж, в полном составе сдала тесты на коронавирус, и они оказались отрицательными, сообщил «Интерфакс Украина» министр по делам неподконтрольных Киеву территорий Алексей Резников.

Зато глава государства после инфицирования своей жены Елены Зеленской ограничил круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим, и не будет участвовать в массовых мероприятиях. Зеленский временно будет общаться лишь с охраной и ближайшими помощниками.

При этом политолог Елена Броницкая не верит в болезнь первой леди, считая, что Зеленскому просто-напросто понадобился тайм-аут на самоизоляции. По ее мнению, президент только сейчас начал понимать, что не выдерживает бремя ответственности за страну.

Ситуация в России. Смертность за апрель, и когда был пик

В России по состоянию на 21:00 зафиксировано 520 375 тыс. случаев коронавирусной инфекции (+8380 за сегодня), из которых 6864 (+111 за сегодня) оказались летальными, а 274 752 (+5094) пациентов выздоровели. Медики провели при этом более 14,5 млн тестов на наличие инфекции.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что пока рано говорить о полном снятии ограничений, введенных из-за COVID-19 в регионах. По его словам, 21 регион «пока спокоен», однако в остальных еще идут эпидемиологические процессы.

Как заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович,показатели смертности от COVID-19 в России могут оказаться ниже по сравнению со странами ЕС со схожими демографическими данными и здравоохранением, поскольку она наращивала тестирование на коронавирус.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, пик появления новых случаев COVID-19 в РФ пришелся на 11 мая. Она напомнила, что в это день страна уже выходила из объявленных президентом нерабочих дней, а регионы приступили к постепенному снятию введенных ранее из-за коронавируса ограничений.

По ее же словам, производство первой в России вакцины от коронавируса могут начать осенью. Так как в августе должны предоставить регистрационное досье и госрегистрацию, то промпроизводство ожидается в сентябре.

Тем временем Росстат опубликовал статистические данные, в соответствии с которыми в апреле коронавирус стал причиной смерти 1660 человек. Отмечается, что у 1270 человек вирус идентифицировали, у 390 — нет.

Кроме того, ведомство опубликовало данные о смертях, когда причину отнесли к другим важным состояниям — 1052 случая. При этом в 435 из них коронавирус не был основной причиной, но оказал значительное влияние на развитие летальных осложнений у пациента. В то же время в 617 случаях вирус не был основной причиной и не сильно повлиял на развитие смертельных осложнений.

Остальной мир. Стабилизация в Нью-Йорке и ситуация в Молдавии

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина «Синьфади» обнаружен коронавирус. Следы инфекции были на доске для разделки импортированного лосося. В настоящее время рынок закрыт, специалисты проводят проверку.

Правозащитник Гожый: Карантин в Украине стал политическим инструментом © Facebook, Андрей Гожый Энтони Фаучи заявил, что коронавирус за несколько месяцев «опустошил мир», но «это лишь начало». Он считает, что COVID-19 хуже Эболы и ВИЧ.

Число смертельных случаев коронавируса в штате Нью-Йорк за прошлые сутки оказалось рекордно низким — в пятницу умерли 32 человека. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

Изначально ситуация в штате была гораздо хуже, чем в других частях страны. Регион был центром эпидемии в США. В худшие дни за сутки здесь умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3 тысяч.

В Молдавии число выявленных случаев заражения за сутки выросло на 366, до 11 459, а всего умерли 398 человек. Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения.

Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.