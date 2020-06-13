Один из самых известных памятников архитектуры в центре Киева, «Дом со змеями и каштанами», вроде бы находится на реконструкции и закрыт строительной сеткой. Но какие и у кого на него планы, пока никто не знает. Дом расположен по адресу улица Большая Житомирская, 32, возле Пейзажной аллеи, напротив Торгово-промышленной палаты Украины

Четырехэтажный с полуподвалом

Этот доходный дом в стиле эклектичного европейского модерна с красивой лепниной и плиткой по фасаду был выстроен в 1911-1912 годах по проекту Игнатия Ледоховского по заказу хозяйки земельного надела, дворянки Чоколовой. Как советская архитектура боролась с декоммунизацией Украины и победила © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

Сперва у дома было три этажа с чердаком над входом. Однако, как пишет Википедия, после 1945 года четвертый этаж надстроили, разрушив предварительно волнообразный аттик. Впрочем, по словам урбаниста Романа Помазана, дополнительный этаж возвели в 1930-х, уничтожив лепнину на крыше (и «многие мифологические фигуры», как пишет сайт «Urban3p»). Еще раньше, в Гражданскую, в 1920 году из дома выехали постояльцы.

Дом потихоньку приходил в запустение даже в союзные времена, но и с обретением Украиной независимости ему не вернули первоначальный облик. Менялись собственники, а с ними — интерьер. Дом сдавали в аренду как коммерческую недвижимость и под «евроремонт» для офисов убрали изразцовые печи, фризы и часть внутренней отделки.

Вот как описывает оригинальный вид дома сайт мэрии о столичных памятниках архитектуры:

«Четырехэтажный, с полуподвалом, кирпичный, штукатуренный. В отделке дома широко использована лепка и художественный металл. Асимметричная объемно-планировочная структура здания обусловлена ​​расположением на южном фланге входной группы помещений, роль которых подчеркнуто широким выступлением ризалита… Пластически выразительную композицию главного фасада определяют две вертикали ризалитов, усиленные гранеными эркерами на отметке второго и третьего этажей, разнообразные формы оконных проемов.

Между выступлениями ризалитов образовался небольшой дворик, огороженный одними из самых характерных в Киеве в стилистическом отношении модернистскими металлическими решетками. Углы прилегания ризалитов заполнены полукруглыми балконами с решетками в стиле модерн (лепка на их нижних плоскостях разрушена).

Межоконное пространство первого этажа оформлено стилизованной рустовкой. Гладкие оштукатуренные плоскости верхних этажей украшены разнообразным лепным декором: сандриками, овалами, стилизованными растительными орнаментами, среди которых привлекает внимание листья каштанов в простенках окон третьего этажа. Подобный растительный мотив, отражающий специфику местной флоры, использован в декоре консоли эркера над проездом, где ветви каштанов изображены в сплетении двух змей.

Пышный орнаментальный декор дополнен скульптурными барельефами на уровне четвертого яруса входящего ризалита: трехфигурной композицией на его боковой плоскости и двумя фигурами, фланкирующих левое окно (частично разрушены). В правом ризалите на уровне четвертого яруса была барельефная композиция, изображающая ход под музыку (разрушена во время надстройки сооружения, на ее месте пробито окно). Четырехэтажный ризалит венчает плоский свес карниза на стилизованных кронштейнах, трехэтажный объем карниза с фризом с листьями аканта. Идентичные по форме карнизы и орнамент (в частности, листья каштана) украшают тыльный фасад.

Центром композиции является ниша лоджии с большими балконами, они ограждены металлическими решетками линеарного модернистского характера. В отделке интерьеров сочетаются элементы модерна и эклектизма. Последовательно стиль модерн воплощен в решении холла с парадными трехмаршевыми лестницами с «вагнеровскими» металлическими решетками. Стены холла расчленены на филенки криволинейными тягами, украшенными лепниной в виде листьев каштана.

Парадные и жилые комнаты украшают набранные из гипсовых отливок фризы и плафоны, прикрепленные к деревянной дранке. Всего в доме насчитывается семь типов отделки помещений, использование которых варьируется от квартиры к квартире. Это радуги плафонов, состоящие из геральдических щитов, ракушек и фигурок путти, плафоны с изображением гирлянд и венков роз; плафоны, украшенные цветами мака; фризы с изображением сцен охоты, фигурок оленей, павлинов. Плафоны разбиты на различные прямоугольные и овальные поля, стены отдельных помещений расчерчены на филенки».

«Это будет отель»

Известно, что дом арендовало МВД, которое разместило там взрывотехническую службу. Как сказала мне руководитель творческой мастерской Академии изобразительного искусства и архитектуры, член-корреспондент Академии искусств Украины Лариса Скорик, Дом со змеями был на балансе «у ДУСИ» (укр. «Державне управління справами» — Госуправление делами Украины). В период 2009-2010 годов дом у государства, а именно у государственного проектного института МВД, выкупила фирма бизнесмена Андрея Матюхи ООО «Акваплаз» за 14,8 млн грн ($1,85 млн по курсу на тот момент). Она и владеет домом с 18 января 2010 года. Желтый дом: почему хотят перекрасить киевский университет © commons.wikimedia.org, Prymasal

Как писала пресса в 2014 году, «из-за документальных вопросов не было возможности начать работы раньше». Возможно, из-за того, что земля под домом была в госсобственности, и только с 2015 года стала принадлежать киевской общине.

Матюха, который также владеет сетью букмекерских контор «Фаворит-Спорт» (FavBet), объяснил, что с приходом нового правительства в 2010 году он никак не мог получить правоустанавливающие документы, чтобы начать реставрационные работы.

«Сейчас оказалось, что нынешние градостроительные правила позволяют начать реставрацию без землеотвода, если в здании не будут достраиваться этажи и помещения. Поэтому мы готовы приступить к работам уже в ближайшее время… Это будет 4-звездочный апартамент-отель на 35 номеров — современный доходный дом», — говорил предприниматель в феврале 2014 года.

Матюха рассматривал несколько вариантов реконструкции: надстроить еще два этажа и мансарду или оставить все, как есть, просто обновив облик строения. Планируется и 12-местная подземная стоянка. Бизнесмен подсчитал, что ремонт будет длиться порядка двух лет и обойдется $2,5 тыс./кв.м при общей площади дома где-то 2 тыс кв.м.

В Киевской городской госадминистрации (КГГА, то есть мэрии) были не против такой идеи, ведь дом изначально был построен под гостиницу. Но в управе по культурному наследию напомнили, что все документы бизнесмен получил в 2011 году и к 2012 году должен был подготовить проектную документацию, чего не сделал. Потом он обещал представить документацию через год, но не сдержал слова.

Объективная невозможность реновации или «типичная схема»?

Общественница Леся Ганжа утверждает, что «02.08.2011 г. «Акваплаз» заключил с Главным управлением охраны культурного наследия КГГА охранный договор № 248, условия которого в части содержания объекта культурного наследия в надлежащем виде не исполняются». На руинах высокоразвитой цивилизации: Киев превращается в Рим времен готов © commons.wikimedia.org, Алексей Якубин

Хранители недвижимого архнаследия и направляли на объект инспекцию с составлением акта невыполненных работ, и выписывали штраф, и писали в прокуратуру, и обращались в суд. Но результата не добились, 170 тыс. грн (по курсу на момент 31.12.2014 — $107 59,5) компенсации Матюха так и не выплатил.

2 марта 2015 года КГГА своим распоряжением №185 передало землю под домом из государственной в коммунальную собственность, также учитывая право собственности «Акваплаз» на Дом со змеями. Интересно, что фирма вдруг «проснулась» и попыталась получить участок в аренду на 15 лет через проект решения «об обслуживании административного здания по ул. Большая Житомирская, 32». Однако, пройдя земельную комиссию, вопрос был снят с повестки дня депутатами Киевсовета.

«Реализуется типичная схема, когда, получив земельный участок, застройщик имеет возможность либо доказать, что памятник не подлежит ремонту и должен быть снесен, либо получить разрешение на его реконструкцию /перестройку», — заявила тогдашний депутат горсовета Елена Еськина, супруга мэра Глухова Мишеля Терещенко.

У некоторых депутатов было другое мнение. К примеру, нардеп от УДАРа Виталия Кличко (мэр Киева) и член комиссии по градостроительству, архитектуре и землепользования Владислав Михайленко голосовал не против снятия вопроса, а «за то, чтобы передать земельный участок владельцу дома, чтобы он мог там провести реновацию».

«Часто позиция против застройщика — это чей-то шумный пиар. Есть пример Гостиного двора, когда землю у застройщика забрали, а сооружение стоит, рассыпается. Я за конструктив», — сказал он, объяснив, что, пока земля не в собственности инвестора, он не решится вкладывать деньги в дом.

Возможно, именно в этой связи «Акваплаз» не обращалась в Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) за разрешением о проведении ремонтных работ на Большой Житомирской, 32.

Офисы от киношников

Долгое время перипетии вокруг этой темы были неизвестны, однако по состоянию на июль 2017 года уже было известно, что ООО «Акваплаз» обанкротилось. Уже в конце октября того же года объявился новый собственник и реставратор — кинодистрибьюторская компания «B&H Film Distribution» украинца Богдана Батруха, основателя сети кинотеатров «Кинопалац». Тогда до окончательной сметы было далеко, но киношники «показали Министерству культуры и общественности предпроектные эскизы и часть предварительных научных исследований дома. С самим проектом реставрационных работ здания… представители Минкультуры и громады ознакомятся через несколько месяцев — его должны обсудить и утвердить на публичном совете, а тогда приступить к работам».

Чтобы перенять опыт по содержанию городских архитектурных памятников, Батрух даже ездил в Венецию. По его мнению, открытым вопрос оставался насчет того, «какие элементы фасада и внутреннего декора дома являются важными, где проводить реконструкцию, а где — реставрацию». В этой связи сообщалось, что на сегодня никаких документов на «Дом со змеями» не сохранено. Для реставрационных работ фрагментов недостаточно, но основные акценты в реставрационных работах около 40 реставраторов от компании задумывали сделать на первых, «родных» трех этажах. «Антиукраинская вакханалия» в центре Киева. Под угрозой здание Центральной Рады © img.depo.ua

«Это будет офис наивысшего качества, с восстановленными интерьерами, рассчитанный на очень небольшое количество людей», — так обещал Батрух восстановить админздание.

16 января 2019 года департамент охраны культнаследия КГГА утвердил проект реконструкции. Как идет ход работ, что уже сделано, мне узнать не удалось — в компанию не дозвониться.

P. S. Где-то 1,5-2 года назад в «Доме со змеями» на экскурсии был активист гражданской инициативы «Сохрани старый Киев», который недавно давал интервью изданию Украина.ру.

«Дом действительно был аварийный, но там же находился тренажерный зал для крепких парней, которые там и занимались, и жили. Видимо, группа быстрого реагирования, которая также охраняла дом. Но у него также был собственник, и дом тогда уже был выставлен на продажу за где-то миллиона 3 долларов, и даже во время экскурсии на просмотр приходили потенциальные покупатели», — припомнил он.

Киевский архитектор Виктор Глеба предрекает следующую судьбу «Дому со змеями»: «Есть люди, которые живут прошлым и плачут над каждым кирпичом. А я считаю, что рано или поздно все умрет. Например, можно сравнить фотографии Нью-Йорка нынешнего и столетней давности. За 100 лет все умерло. Все, что есть у нас, тоже умрет через 100 лет, может быть, через 50».