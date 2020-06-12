Торжествующее ничтожество. Что показал суд над Стерненко

Суд по избранию меры пресечения для националиста Сергея Стерненко, подозреваемого в убийстве человека, превратился в спектакль, демонстрирующий импотенцию украинской власти

В пятницу 12 июня в 14.00 в украинской столице начался суд по избранию меры пресечения Сергею Стерненко — бывшему лидеру одесской ячейки запрещенного в РФ «Правого сектора». Стерненко подозревают в убийстве человека в 2018 году.

Еще за сутки до этого Стерненко призвал своих сторонников под здание суда. В Киеве проходит суд по делу неонациста-убийцы Стерненко

«Заседание по избранию мне меры пресечения назначено на завтра в 14.00 в Шевченковском районном суде г. Киева. Судья Бугиль. Очень нужна будет ваша поддержка!» — написал Стерненко в Facebook.

Его сторонники не подвели радикала. На следующий день под судом было многолюдно, периодически вспыхивали драки, а из мегафона, который передавали друг другу члены «группы поддержки» подчас звучал и мат.

Сам же Стерненко делал все, чтобы оказать давление на суд.

Из грязи в герои

Уже на суде по мере пресечения один из адвокатов Стерненко — Николай Ореховский заявил: его подзащитный — это Украина.

«Это историческое дело. Атака на Стерненко для меня — это атака на Украину, это атака на одного из активнейших участников «Революции Достоинства», — заявил он.

Услышь эту фразу те, кто хорошо знает Стерненко, они бы возмутились. Очень уж неприглядное лицо получается у Украины и участников Майдана.

Впрочем, некоторые украинские национал-патриоты ранее уже возмущались, когда Стерненко называли националистом. Ночь длинных ножей Стерненко. Скандальному неонацисту объявили подозрение в убийстве © Twitter, Сергій Стерненко

«Какой он националист? Как гражданин, да. Но если ты называешься националистом, «Правый сектор» и так далее… Но если ты занимаешься… Вся Одесса прекрасно знает, что это человек, которая занималась публичными домами и наркопритонами в Одессе в то время, как большинство «правосеков» честно воевало на фронте», — заявил 6 мая лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.

На следующий день одесский активист, сторонник Майдана и журналист Стас Добровский записал видеообращение к футбольным фанатам, поддерживающим Стерненко.

«Сережа Стерненко — это типичный СБУшный продукт, который не имеет ничего общего ни с ультрасами, ни с улицей, ни с национализмом. Мы всем об этом знаем, вы об этом знаете <…> Какого **я (почему — Ред.), пацаны, вы поддерживаете этого комсомольца? Этот человек как личность не имеет под собой ничего. Он — ничто. Это дичь и трус. И я могу сказать это ему в лицо потому, что я в этом убедился на собственном опыте», — отметил Домбровский.

Видео 18+

Он рассказал, что поддерживал Стерненко, но тот предал его.

«Он не думает один. Он надутая мыльная личность. И это продукт СБУ», — заявил Домбровский и рассказал, как Стерненко предал своего товарища, попавшего за решетку. Стерненко заявил, что прокуратура хочет посадить его под домашний арест © Facebook, Александр Жирносенко

Это единственное видео, которое осталось у одесского активиста о Стерненко. Остальные он удалил, хотя раньше их было больше. В них Домбровский признавался, что даже просил за Стерненко у представителей уголовного мира, когда тот очутился в СИЗО, после того, как его задержали по подозрению в похищении человека.

Примечательно, что еще до заявлений Билецкого и Домбровского — в 2017 году — в сети появились аудиозаписи разговоров Стерненко с наркоторговцами, в которых он договаривается о крышевании точек. Аудиофайлы были распространены в том числе и одесским изданием «Таймер».

За Стерненко взялись лишь после смены власти на Украины. Да и то не сразу. Сначала некоторые депутаты от партии власти — «Слуги народа» — начали задавать возглавившему Генпрокуратуру Украины Руслану Рябошапке логичный вопрос: почему подозреваемый в убийстве находится на свободе. Рябошапка молчал, дело стопорилось. Лишь после того, как теперь уже Офис генпрокурора возглавила Ирина Венедиктова, дело Стерненко худо-бедно начало разглядываться в судах.

К тому времени Стерненко из одесского гопника превратился в надевшего очки блогера с хорошо поставленной речью, студента-юриста Института международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко (аналога российского МГИМО) и одного из общественных лидеров.

Именно такой человек и пришел в суд 12 июня. Но черного кобеля не отмоешь добела. И нутро Стерненко очень ярко проявилось во время суда.

Подлец и его защитники

На суде над Стерненко присутствовало пять дорогостоящих адвокатов, среди которых был Маси Найем — брат Мустафы Найема, с призыва которого начался Майдан в 2013 году, обернувшийся в итоге смертями украинцев и гражданской войной. А в вестибюле суда и под зданием суда бушевала толпа из тех сторонников Стерненко, многие из которых не смогут позволять себе ни хотя бы одного из стерненковских адвокатов, ни обучения в ИМО.

Стерненко пытался завести своих сторонников в зал, раздав им бланки поручителей — т.е. тех, кто готовы были взять его на поруки. По процедуре таких людей должны были бы допустить в зал суда, который был не заполнен из-за требований по социальной дистанции.

Примечательно, что об этом как об уловке открыто говорили симпатизанты Стерненко. В частности, журналистка hromadkse.ua Марьяна Пьецух прямо назвала такой подход «хитростью». Стерненко вручат подозрение по трем статьям, он может сесть на 15 лет — Портнов © Facebook, Александр Жирносенко

«Тут такую хитрость сделали юридическую — начали всем желающим раздавать бумаги. Все, кто хочет взять на поруки, имеют право попасть в зал суда. И на них карантин не распространяется», — заявила она во время репортажа.

Бумаги раздавал сам Стерненко. Он периодически выходил в вестибюль к массовке и раззадоривал толпу: кричал, что их не имеют права не пускать на это заседание и ругал полицию. На самом же заседании Стерненко пытался вести себя вежливо.

Сторонники Стерненко подобрались ему под стать.

«Это мусора, «беркута» недоженные оторвали », — заявил в комментарии Пьецух активист Роман Ратушный, объясняя, почему у него оторван рукав.

Любитель «жечь мусоров» не договорил, картинку резко переключили на ту, что из суда.

Там защита Стерненко пыталась сделать отвод судье Владимиру Бугилю. Когда это не удалось, Стерненко сменил гардероб. Он снял рубашку, под которой оказалась футболка с изображением части картины Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи».

«Бугиль остался меня судить. Пришло время сменить дресс-код», — прокомментировал это сам Стерненко в соцсетях.

На фрагменте, который был помещен на футболке Стерненко, был собственно процесс сдирания кожи с судьи Сисамна.

В принципе, в любом другом правовом государстве, например в главном союзнике современной Украины — США, после этих действий Стерненко итог судебного заседания был бы для него предрешен. Он бы отправился в СИЗО. А в довесок к уже существующим обвинениям, добавилось бы еще одно — попытка давления на суд.

Но Украина — это не совсем правовое государство. Точнее — совсем неправовое государство. Поэтому судья терпел все выходки Стерненко и его команды поддержки.

Под конец дня Стерненко разошелся. Он сбежал с заседания под здание суда, где среди силовой группы поддержки чувствовал себя в безопасности.

«Люди держат поручения. Они хотят взять меня на поруки. Их не пускают мусора. Аваков — ё****й черт. Я не зайду на это судилище, пока не пустят тех, кто хочет взять меня на поруки», — кричал Стерненко у входа в здание суда.

Толпа скандировала «Пропустите!», «Аваков — чёрт!». Футбольные фанаты, связанные с группировкой Honor попытались атаковать полицейских, выдернув одного из них из строя. Но сделать это не удалось. До этого в правоохранителей бросали бутылки с водой.

В итоге Стерненко при поддержке народных депутатов от «Голоса», «Европейской солидарности» и «Слуги народа» удалось провести своих сторонников в зал суда. Сам подозреваемый вернулся в здание суда.

А защита Стерненко дошла до такого цинизма, что попросила прикрепить к делу публикации из американских медицинских журналов, утверждающие, что пациента с колото-резанными ранами сердца можно спасти. Более того, адвокаты Стерненки утверждали, что убитый Иван Кузнецов после ранений в сердце еще и мог действовать. Периодически защита и сам Стерненко говорили, что не понимают «языка оккупанта», который встречается в некоторых документах.

Примечательно, что Стерненко просил среди прочих вызвать в суд и нардепа от «Слуги народа» Гео Лероса. Судья просьбу удовлетворил. И Лерос приложил свою руку к защите Стерненко.

В итоге суд объявил перерыв до понедельника 15 июня 10.00. Стерненко поблагодарил собравшихся и снова позвал их на суд, заявив, что их должно быть еще больше.

Правосудие на Украине в очередной раз проиграло.