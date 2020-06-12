По состоянию на 21:00 12 июня в мире зафиксировано более 7 млн 704 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 427 тыс. человек скончались, свыше 3,8 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Германия со 186,9 тыс. заболевших, следом идет Франция (189,2 тыс.).

На восьмом месте Перу (214,7 тыс.), потом Италия (236,3 тыс.) , затем Испания (290.2 тыс.), Великобритания (292,9 тыс.), Индия (309,3 тыс.), Россия (511,9 тыс.) и Бразилия (809,3 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 2 млн 99 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 116,2 тыс. человек, смертность 5,54%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,51%, более 29,3 тыс. человек.

В Великобритании — 41,4 тыс. (14,16%), В Бразилии — 41,1 тыс. (5,09%), в Италии — 34,2 тыс. умерших (14,49%), в Испании — 28,7 тыс. (9,91%).

Россия

В России по состоянию на 10 июня зафиксировано 511 995 случаев заболевания, 6753 заразившихся умерли, 269 658 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,32%, что примерно в 12 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 4 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:30 12 июня

Коронавирусная инфекция с момента начала эпидемии подтверждена по крайней мере у 20 новорожденных в Санкт-Петербурге, почти все из них перенесли COVID-19 в легкой форме, сообщает городской комитет по здравоохранению.

«С начала объявленной в Петербурге пандемии новой коронавирусной инфекции положительный статус на COVID-19 выявлен минимум у 20 новорожденных. По данным главного внештатного специалиста-неонатолога комитета по здравоохранению Петербурга… Юлии Горелик, все дети, за исключением двух младенцев, имеющих врожденные пороки развития, перенесли инфекцию в легкой форме», — говорится в сообщении.

По оценке Горелик, новорожденные с положительным тестом на коронавирус — это здоровые дети, которые переносят заражение как носители. По ее словам, двум младенцам, которые родились у женщин с положительным статусом на COVID-19, помогают в Детском центре высоких медицинских технологий и Детской инфекционной больнице имени Филатова.

«Но и в данном случае тяжесть состояния обусловлена не коронавирусной инфекцией, а врожденными пороками развития», — сказала Горелик, чьи слова приводит комитет.

Как отмечает ведомство, в большинстве случаев заражение происходит воздушно-капельным путем при контакте новорожденного с матерью. Поскольку результат тестирования на коронавирус, которое проводят в родильном доме, обычно становится известен уже после того, как ребенок появился на свет, роженица успевает побыть с новорожденным до того, как у нее подтверждается COVID-19.

Свыше 4,8 тысячи российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 97 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 97 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 4829 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с медконтроля снято 12 912 военных.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1517 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заболевших коронавирусом, составляет 370 человек.

Авиакомпания «Кипрские авиалинии» планируют выполнить вывозной рейс для киприотов из Москвы 22 июня, посольство РФ на Кипре прорабатывает возможность возвращения россиян этим же рейсом в Москву, сообщили в дипмиссии.

«По информации посольства, "Кипрские авиалинии" планируют выполнить вывозной рейс для киприотов из Москвы 22 июня. Посольством прорабатывается вопрос о возвращении граждан России данным рейсом в Москву», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Отмечается, что стоимость билета составит 350 евро (детский — 280 евро).

По предварительной договоренности, авиакомпания «Кипрские авиалинии» будет засчитывать неиспользованные билеты компании «S7».

Более 240 тысяч россиян вернулись на родину с начала марта

При этом посольство РФ не располагает информацией о том, жители каких регионов будут допущены к регистрации на данный рейс.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 12 июня зафиксировано 29 753 случая заболевания, 870 заразившихся умерли (смертность 2.93%), 13 805 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 468 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением у его супруги Елены коронавирусной инфекции, глава государства не сможет проводить личные встречи в ближайшие дни.

«Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента. Президент ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются», — говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Отмечается, что каждый день глава государства будет проходить медосмотр и тестирование на наличие коронавируса. Также Зеленский не сможет принимать участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы Киева, а круг личного общения сужается к охране и ближайшим помощникам.

«Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями», — добавили в офисе президента.

Ранее Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, «что это не чума».

Теперь же Зеленский поручил ответственным органам выяснить причины вспышки эпидемии на Украине.

Зеленский срочно собрал заседание Кабмина и обсудил сложившуюся ситуацию.

Как выяснилось, с начала смягчения карантинных ограничений, эпидемиологическая обстановка в Украине начала стабильно ухудшаться.

Однако Зеленский призвал не торопиться с принятием решения о возвращении к жесткому карантину.

По его словам, необходимо точно определить причины всплеска заболеваемости. С этим, по словам Зеленского, должны разобраться компетентные органы, которым президент уже дал соответствующее поручение.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что COVID-19 не повлиял на общие показатели смертности на Украине.

«Общую смертность по Украине мы можем увидеть, зайдя на сайт Госстата и увидев динамку. Она не показывает роста по сравнению с аналогичными периодами прошлого года», — сказал он.

По его словам, Госттат не отказался давать информацию о причинах смертности во время карантина, просто «несколько иначе в период карантина собирает эту информацию, поэтому не имеет разбивки по определенным нозологиям»

В мире

Массовые протесты, которые прошли в США с конца мая в связи с гибелью чернокожего Джорджа Флойда от рук полиции, породили новую реальность.

Каким бы важным люди ни считали карантин по коронавирусу, есть вещи, которые, как выяснилось, для них важнее и достойны риска. При этом коронавирус никуда не делся и не делает различий между благородными целями и неоправданным риском. Опрошенные РИА Новости ученые считают, что протесты могут привести к росту заболеваемости, но говорят, что меры дистанцирования могут помочь даже в толпе.

Еще в апреле-мае, до начала "открытия" экономики и до протестов, любые массовые собрания представлялись общественному мнению неоправданными. Те, кто собирался по любому поводу, в том числе на церковную службу или на те же протесты, вызывали обсуждение и пересуды в сетях. Но видео, на котором полицейский наваливается коленом на шею афроамериканца Флойда, возмутило очень многих американцев. Города запрудили многотысячные толпы демонстрантов.

Ученые, которые до этого предупреждали, что вирус не делает различия между "хорошей" и "плохой" толпой, быстро обнаружили, что рекомендации воздержаться от протестов стали неполиткорректными. В интервью CNN специалист по инфекционным болезням из Университета Вашингтона, сформулировала новую позицию так: «Все обеспокоены риском COVID, но в нашей стране есть риск быть афроамериканцем, который порой практически перевешивает этот риск».

Проблема в том, что если ученые начнут менять свои рекомендации на основе политических приоритетов, они могут потерять доверие публики. Тем не менее, в США ученые за редчайшим исключением воздерживались от однозначных суждений. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи, хотя и признал, что толпа протестующих — прекрасное место для передачи вируса, в следующем же предложении сказал, что должен быть тонкий баланс между оправданными причинами для демонстраций и дополнительного риска.

Эксперт по коронавирусу Тревор Бедфорд подсчитал, что каждый день протестов может обернуться 3 тысячами дополнительных случаев заболевания, а с учетом дальнейших заражений это может привести к сотням смертей ежедневно.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 12 июня

При этом риск передачи COVID-19 от матери к ребенку при кормлении грудью пока не установлен, заявил на брифинге Аншу Банерджи, директор департамента здоровья материнства, новорожденных, детей и подростков Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Мы выявили фрагменты вируса в материнском молоке, но мы не выявили живого вируса в материнском молоке. Так что риск передачи вируса от матери к ребенку на данный момент не установлен», — сказал он.