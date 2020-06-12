Абсолютным лидером по числу зараженных остаются США: здесь с начала пандемии коронавирус диагностировали более чем у 2 млн человек. Заболевание унесло жизни 113,8 тыс. человек, 540,2 тыс. выздоровели.
На второй позиции Бразилия, где официально зарегистрировано 808,8 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 40,9 тыс. человек скончались от осложнений, 429,9 тыс. выздоровели.
Третье место занимает Россия: 511,4 тыс. случаев заражения, 6,7 тыс. смертей, 269,3 тыс. выздоровлений.
Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (297,5 тыс.), Великобритания (292,8 тыс.) и Испания (242,7 тыс.).
Ситуация на Украине
По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 29 753 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 870 человек, 13 567 выздоровели.
За последние сутки коронавирус диагностировали у 683 жителей страны. Днем ранее на Украине был зафиксирован абсолютный антирекорд заболеваемости — 689 человек заразились COVID-19.
Лидерами по количеству случаев заболевания коронавирусом остаются Черновицкая область (3831), Киев (3766) и Львовская область (2526).
В Киеве, где за прошедшие сутки выявили 95 случаев заражения, могут усилить карантинные меры, которые были смягчены 23 мая. По словам советника мэра столицы Владимира Бондаренко, Киев пока не готов к ослаблению карантина — здесь не будут открыты кафе и рестораны, не может быть речи о массовых мероприятиях и полноценном возобновлении работы культурных учреждений.
Бондаренко также отметил, что в связи с ростом заболеваемости, могут снова приостановить свою работу киевские пляжи. Также в столице точно не откроются три пункта проведения ВНО.
При этом, как рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, вероятность заразиться коронавирусом на пляже минимальна. При этом купаться в Днепре и других водоемах разрешат только после проверки проб воды.
Главный санврач Украины Виктор Ляшко объяснил резкий рост числа заражений в стране большими «очередями» из результатов тестов.
«Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней — передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра"», — рассказал Ляшко.
По его словам, самые большие «очереди» — в Киеве и во Львовской области.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в условиях пандемии на Украине можно праздновать свадьбы — но осторожно.
«Праздновать свадьбу можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. В частности, это социальная дистанция по возможности. Понимаю, что это свадьба», — заявил он.
Он также напомнил об использовании антисептиков и соблюдении остальных противоэпидемических мер.
Ситуация в России
По данным на 12 июня в России зафиксировано 511 423 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 6715 человек, 269 370 выздоровели.
За последние сутки коронавирус диагностировали у 8987 жителей страны.
По мнению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, вторая вспышка коронавируса в стране может произойти в случае завоза заболевания из-за границы. Он отметил, что если ситуация в стране ухудшится, то возможно чередование карантина и его отмены, создание своеобразного «плавающего режима».
Власти Подмосковья опубликовали план снятия коронавирусных ограничений. Так, с 12 июня откроются летние веранды кафе и ресторанов, с 15 июня заработают бытовые сервисы, автошколы и фотоателье. С 25 июня возобновят работу торговые центры и будут сняты все ограничения на торговлю.
Жителям других регионов пока что стоит отказаться от поездок в Москву, считает мэр столицы Сергей Собянин.
«У нас карантина для приезжих из российских регионов никогда не было, я надеюсь, что не будет. Конечно, если есть необходимость — приезжайте, а вообще, в это время было бы хорошо ограничить поездки», — заявил мэр.
Он также отметил, что ситуация с коронавирусом в столице заметно улучшилась, но в то же время за пределами Москвы число заражений выросло.
Роспотребнадзор озвучил новые санитарно-эпидемиологические требования к магазинам и рынкам. Так, предлагается запретить продавать продукты, упавшие на пол, взвешивать на весах продукты без упаковки, а также торговать надрезанными арбузами и дынями.
Также в Роспотребнадзоре заявили, что считают бессмысленной, а в некоторых случаях и вредной, обработку улиц в качестве профилактики коронавируса. Обрабатывать в первую очередь необходимо контактные поверхности — скамейки и детские площадки, а поливать тротуары и дороги не имеет никакого смысла, считают в ведомстве.
Ситуация в мире
Стало известно, что власти США пока не предприняли никаких мер по выходу из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и продолжают с ней сотрудничать. Стоит отметить, что Штаты заявили о прекращении поддержки организации из-за «ошибок в реагировании на пандемию», однако ВОЗ пока даже не получали официального уведомления о решении разорвать отношения.
Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки фильмов с 12 июня. Кроме того, в Лос-Анджелесе возобновят работу зоопарки, аквапарки, кемпинги, бассейны, гостиницы, а также теле- и киносъемочные компании. При посещении этих мест необходимо будет надевать маску и держать социальную дистанцию.
Египет с 1 июля откроет границы для туристов, желающих посетить морские курорты. Возобновят работу курорты на юге Синая — Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Хургада, Марса-Алам на побережье Красного моря, а также Мерса-Матрух на побережье Средиземного моря. При этом регулярные рейсы в Каир останутся закрытыми.
В Швеции накануне зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — у 1474 человек был диагностирован COVID-19. Власти заявляют, что рост заболеваемости связан с увеличением числа тестирований в регионах.