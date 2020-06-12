По состоянию на 12:00 пятницы, 12 июня, в мире зафиксировано 7,5 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 421,5 тыс. человек, 3,5 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Абсолютным лидером по числу зараженных остаются США: здесь с начала пандемии коронавирус диагностировали более чем у 2 млн человек. Заболевание унесло жизни 113,8 тыс. человек, 540,2 тыс. выздоровели.

На второй позиции Бразилия, где официально зарегистрировано 808,8 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 40,9 тыс. человек скончались от осложнений, 429,9 тыс. выздоровели.

Третье место занимает Россия: 511,4 тыс. случаев заражения, 6,7 тыс. смертей, 269,3 тыс. выздоровлений.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Индия (297,5 тыс.), Великобритания (292,8 тыс.) и Испания (242,7 тыс.).

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 29 753 случая заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 870 человек, 13 567 выздоровели.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 683 жителей страны. Днем ранее на Украине был зафиксирован абсолютный антирекорд заболеваемости — 689 человек заразились COVID-19.

Лидерами по количеству случаев заболевания коронавирусом остаются Черновицкая область (3831), Киев (3766) и Львовская область (2526).

В Киеве, где за прошедшие сутки выявили 95 случаев заражения, могут усилить карантинные меры, которые были смягчены 23 мая. По словам советника мэра столицы Владимира Бондаренко, Киев пока не готов к ослаблению карантина — здесь не будут открыты кафе и рестораны, не может быть речи о массовых мероприятиях и полноценном возобновлении работы культурных учреждений.

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При этом, как рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, вероятность заразиться коронавирусом на пляже минимальна. При этом купаться в Днепре и других водоемах разрешат только после проверки проб воды.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко объяснил резкий рост числа заражений в стране большими «очередями» из результатов тестов.

«Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней — передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать и не было очереди, и делались потом исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра"», — рассказал Ляшко.

По его словам, самые большие «очереди» — в Киеве и во Львовской области.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в условиях пандемии на Украине можно праздновать свадьбы — но осторожно.

«Праздновать свадьбу можно, если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. В частности, это социальная дистанция по возможности. Понимаю, что это свадьба», — заявил он.

Он также напомнил об использовании антисептиков и соблюдении остальных противоэпидемических мер.

Ситуация в России

По данным на 12 июня в России зафиксировано 511 423 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 6715 человек, 269 370 выздоровели.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 8987 жителей страны.

По мнению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, вторая вспышка коронавируса в стране может произойти в случае завоза заболевания из-за границы. Он отметил, что если ситуация в стране ухудшится, то возможно чередование карантина и его отмены, создание своеобразного «плавающего режима».

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Жителям других регионов пока что стоит отказаться от поездок в Москву, считает мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас карантина для приезжих из российских регионов никогда не было, я надеюсь, что не будет. Конечно, если есть необходимость — приезжайте, а вообще, в это время было бы хорошо ограничить поездки», — заявил мэр.

Он также отметил, что ситуация с коронавирусом в столице заметно улучшилась, но в то же время за пределами Москвы число заражений выросло.

Роспотребнадзор озвучил новые санитарно-эпидемиологические требования к магазинам и рынкам. Так, предлагается запретить продавать продукты, упавшие на пол, взвешивать на весах продукты без упаковки, а также торговать надрезанными арбузами и дынями.

Также в Роспотребнадзоре заявили, что считают бессмысленной, а в некоторых случаях и вредной, обработку улиц в качестве профилактики коронавируса. Обрабатывать в первую очередь необходимо контактные поверхности — скамейки и детские площадки, а поливать тротуары и дороги не имеет никакого смысла, считают в ведомстве.

Ситуация в мире

Стало известно, что власти США пока не предприняли никаких мер по выходу из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и продолжают с ней сотрудничать. Стоит отметить, что Штаты заявили о прекращении поддержки организации из-за «ошибок в реагировании на пандемию», однако ВОЗ пока даже не получали официального уведомления о решении разорвать отношения.

Коронавирус в Европе: ЕС обвиняет Россию и Китай, Меркель и Макрон призвали готовиться к новым пандемиям, коллапс системы здравоохранения Британии © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Египет с 1 июля откроет границы для туристов, желающих посетить морские курорты. Возобновят работу курорты на юге Синая — Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Хургада, Марса-Алам на побережье Красного моря, а также Мерса-Матрух на побережье Средиземного моря. При этом регулярные рейсы в Каир останутся закрытыми.

В Швеции накануне зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом — у 1474 человек был диагностирован COVID-19. Власти заявляют, что рост заболеваемости связан с увеличением числа тестирований в регионах.