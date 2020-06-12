Слава — партии: почему из Рады ушел лидер «Голоса»

Народный депутат Святослав Вакарчук написал заявление о сложении мандата. Популярный певец пояснил этот шаг желанием помочь молодежи

Народный депутат Святослав Вакарчук в четверг, 11 июня, заявил о сложении депутатского мандата.

«Считаю частично свою миссию выполненной. Я считаю, что мы привели прекрасную фракцию в парламент, которая только начинает свою жизнь и особенно сейчас — нас ждет еще много политических событий впереди», — заявил Вакарчук, выступая перед журналистами на импровизированном брифинге в Мариинском парке.

Он также рассказал и о том, что планирует начать новый проект.

«Хочу, завершая этот этап своей миссии, сказать, что следующий мой этап — сделать так, чтобы молодые люди, те, которые сейчас подрастают, стали как можно большими лидерами в будущем. Поэтому в моих планах большой образовательный проект, о котором я расскажу позже», — отметил Вакарчук.

Завершая свою речь он отметил, что зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении депутатских полномочий.

Некоторые журналисты, слушая Вакарчука, не могли сдержать улыбок. Ведь этот «молодой и перспективный» политик прославился своей непоследовательностью. Собственно, Вакарчука с трудом можно назвать политиком: ни один из своих депутатских сроков он не доработал до конца.

Дежавю от певца

Как сообщает издание РБК, настоящей причиной ухода Вакарчука из парламента может быть не только желание помочь молодым людям найти себя. Своим коллегам в парламенте Вакарчук заявил, что его «все удручает, он не может дописать альбом», рассказал источник издания в украинском парламенте.

Те, кто давно наблюдает за украинской политикой, могли испытать дежавю, узнав и об этой причине, и в целом о самоустранении Вакарчука от парламентской работы.

«Если меня разбудят через сто лет и спросят, что сейчас происходит, я без колебаний скажу, что Вакарчук в очередной раз слагает мандат. Не говорю, что это что-то плохое. Просто политика — не его тема, время уже понять», — пишет популярный украинский блогер Антон Ходза.

Все дело в том, что свой первый депутатский срок Вакарчук тоже не досидел до конца. Он стал членом парламента в 2007 году, но уже в 2008-м покинул его стены.

«11 сентября 2008 года я официально написал заявление о сложении мандата и считал нужным с того момента больше не приходить в парламент. Яценюк, тогдашний глава Верховной Рады, подписал его, и я абсолютно сознательно сказал: больше я в парламент ходить не буду», — рассказывал сам Вакарчук в 2019 году в интервью Янине Соколовской.

Правда, родной блок «Наша Украина — Народная Самооборона» не торопился отпускать Вакарчука, и через три месяца вспыхнул скандал, когда певца попытались заставить проголосовать. Он во всеуслышание напомнил, что покинул Верховную Раду за три месяца до этого. Тем самым он и опроверг данные о том, что он прогулял 70% заседаний. В интервью Соколовской Вакарчук заявил, что реально не присутствовал на 10% заседаний.

Причиной ухода в 2008 году Вакарчук называл желание сохранить верность самому себе в условиях, когда Рада не создала «видение Украины как современного европейского государства».

«Беспрерывные межпартийные и внутрипартийные споры, которыми так проникаются те, кто должен вести Украину вперед, деморализуют общество внутри страны и подрывают ее авторитет за ее пределами. Политическая жизнь государства сузилась к безжалостной стычке за власть. Ее жертвами становятся не только моральные принципы, а и национальные интересы, о которых так часто говорят политики всех цветов и лагерей», — критиковал Вакарчук парламент в 2008 году.

Но и тогда многие подозревали, что истинной причиной ухода нардепа из Рады было желание продолжить концертную деятельность.

Поэтому известия о том, что он второй раз за 12 лет покидает стены парламента, на Украине вызвали усмешку даже среди политических экспертов.

«Нельзя дважды войти в одну и ту же реку» (Гераклит). «А выйти — можно!» (Вакарчук)», — шутит украинский политолог Петр Олещук.

Впрочем, еще одной причиной, по которой Вакарчук покидает украинский парламент, может быть и судьба его политического проекта — партии «Голос».

От «третьей силы» к очередному бессилию

Когда Вакарчук объявлял в мае 2019 года о создании партии «Голос», он был полон решимости.

«Мы, партия «Голос», идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения», — говорил Вакарчук.

Он уверял, что его партия откажется от финансирования олигархами и в целом будет представлять новый проект.

«Голос» позиционировал себя как некую третью силу: не сторонников нового президента Владимира Зеленского и не соратников его предшественника — Петра Порошенко.

Как отмечал политолог Олещук, у третий путь — «претендовать на оппозиционную отдельность» на практике свелся к позиции постоянного воздержания от действий, что сказалось на уровне поддержки партии.

«Повторяя то же, что и команда Порошенко, но менее выразительно и резко, они просто начали «передавать» часть электората «Европейской солидарности». Другая же часть электората просто начала разочаровываться в политике. И вот — закономерный финал. После того, как электоральные перспективы утрачены, лидер в очередной раз идет. Куда-то», — написал политолог в Facebook 11 июня.

Для партии уход Вакарчука не сулит ничего хорошего.

«Вакарчук покидает Раду, а «Голос» — перспектива политических сил, которые имеют будущее. Именно «поющий лидер» и послужил не так давно тараном, чтобы привести всю эту веселую компанию в Раду. Однако в очередной раз он не выдержал груза политической ответственности, и, обвинив всех вокруг, снова ушел», — отметил Олещук.

Политолог отметил, что этот уход Вакарчука — это не просто уход из депутатства, но и из политики: ведь теперь вряд ли найдутся избиратели, которые ему снова поверят. Ведь никто не даст гарантии, что певец снова не разочаруется в политике.

Тем временем рядовые украинцы используют уход Вакарчука для шуток.

«Один раз — это случайность, два — совпадение, три — это припев», — гласит одна из популярных карикатур в украинском сегменте соцсетей в эти дни.

Тем временем оставшийся без главного голоса «Голос» демонстрирует оптимизм.

«Мы можем менять парламент уже сейчас. Мы можем делать его качественнее уже сейчас. Мы можем делать жизнь украинцев лучше уже сегодня <…> Мы продолжим работать потому, что слышим много слов поддержки. И мы эту поддержку оправдаем», — гласит заявление лидера партии Киры Рудик, размещенное на странице партии в Facebook.

Рудик возглавила «Голос» 11 марта, переняв бразды правления у Вакарчука, который еще три месяца оставался членом фракции этой политсилы и народным депутатом. Забавное совпадение, если вспомнить 2008 год. Или не совпадение.

В любом случае, партии, основатель которой снова разочаровал своих избирателей, придется нелегко. Ей нужно будет найти «свое лицо» в украинском парламенте — или сойти с политической арены.