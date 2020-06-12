Следуя за американскими настроениями, вся Европа кинулась защищать чернокожих, забыв, что сюда не возили африканских рабов растить сахарный тростник. Страсть к покаянию охватила всех. Великобритания срочно пересматривает историю в писках работорговцев и расистов. Оказалось, что таких немало

Что нам Гекуба?

Шведское издание Dagens Nyheter вышло с недоуменной статьей о том, не слишком ли бурно отреагировал мир на проблемы американского полицейского насилия. Автор Сохраб Мехреган высказывает смелое предположение: «Возможно, это все результат того, что люди так надолго застряли дома». Закрытие Америки. Сколько надо сделать шагов от любви до ненависти и наоборот © REUTERS, Lindsey Wasson

Вполне вероятно, что американская полиция действительно хватила через край, но при чем тут Европа, а теперь и Швеция? «Это полный абсурд, — восклицает меланхоличный швед. — Тысячи людей собираются плотной толпой, несмотря на бушующую пандемию. Демонстранты в Стокгольме выкрикивают ругательства в адрес полиции, и меня это приводит в полное замешательство. Они рассержены на американскую полицию? Или на всех полицейских, в том числе шведских?»

Автор напоминает, что в Швеции нет проблемы расизма. И вообще это одно из самых свободных и открытых обществ в мире. Есть множество стран, которым повезло значительно меньше. «Неужели мы настолько жаждем единения, что не можем обойтись без того, чтобы примерять на себя проблемы других стран?» — риторически спрашивает Мехреган. Не лучше было бы сосредоточить внимание на тех проблемах, которые действительно есть в Швеции: насилие преступных группировок, борьба с пандемией. Для шведов все это куда важнее того, что происходит за океаном.

«Лично я начну с того, что отключу автоматическое воспроизведение видео в Твиттере, — резюмирует автор. — Меньше всего мне сейчас надо, чтобы меня пичкали историями с другого конца света. Я просто буду с благодарностью радоваться, что живу в Швеции. И вам тоже стоило бы».

Во всем виноват Черчилль

Американское издание The American Conservative посвятило материал странной войне с памятниками, которая началась в Великобритании якобы в поддержку антирасистского движения в США. Журналист Род Дреер рассказывает о массовом осквернении памятников, которое прокатилось по Англии. Борцы за чистоту истории теперь всех обвиняют в расистских грехах и требуют покаяния. Досталось и королеве Виктории, и Уинстону Черчиллю. США оказались не готовы к Майдану на своей территории © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

Бунт против памятников начался с того, что мэр Лондона призвал удалить спорные монументы, «чтобы не провоцировать обиду». После этого радикальное движение Black Lives Matter составило список из десятков приговоренных статуй по всей стране.

«Статуи исторических деятелей, — пишет The Telegraph, — включая сэра Френсиса Дрейка (первый англичанин, совершивший кругосветное путешествие), Ненси Астор (первая женщина-депутат британского парламента), Христофора Колумба и Уильяма Гладстона (либеральный премьер-министр Великобритании), подлежат сносу «за увековечивание рабства и расизма», заявили участники кампании во вторник вечером. Ранее местные советы и музеи поспешили избавиться от провокационных статуй после того, как в воскресенье демонстранты в Бристоле сбросили в реку статую работорговца 17-го века Эдварда Колстона.

Более 100 лейбористских советов объявили о широкомасштабном пересмотре спорных памятников, а мэр Лондона Садик Хан выразил надежду, что новая Комиссия по вопросам разнообразия в общественной сфере порекомендует удалить памятники, которые «не вполне точно отражают наши ценности».

Колледж в Ливерпуле переименуют в общежитие, вычеркнув имя Уильяма Гладстона, великого премьера-либерала XIX века, потому что его отец — отец! — имел рабов. «Если это Black Lives Matter действительно так относятся к Черчиллю, то будем начистоту, они — враги, — пишет автор. — Все это не более чем попытка осквернить, изничтожить и стереть британскую историю во имя борьбы с расизмом. Где же мужчины и женщины, которые дадут бой этому истерическому иконоборчеству?»

Финал статьи следовало бы прочитать борцам за чистоту идеологии во всем мире. «Дело в том, что Уинстон Черчилль, несомненно, был расистом, — пишет автор. — Но при этом он спас Великобританию от порабощения ярорасистским режимом, который сжег шесть миллионов человек в виде жертвоприношения своим расовым богам. История столь же сложна, как и люди, которые ее делали, дураки вы набитые. Отвернувшись от Уинстона Черчилля, Великобритания больше не заслуживает своей свободы». Бумеранг вернулся в США. Полыхает родина «цветных революций» © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

Так кто же убил Улофа Пальме?

Шведская газета Aftonbladet рассказывает о том, как и чем завершилось длившееся 34 года расследование убийства Улофа Пальме.

Как сообщил в среду генеральный прокурор Кристер Петерссон, премьер-министра Швеции Улофа Пальме застрелил на Свеавэген в 1986 году Стиг Энгстрём. «По моему мнению, все сводится к тому, что преступление совершил Стиг Энгстрём. Даже если бы мы продолжали это расследование еще много лет, мы бы все равно пришли к тому, что подозревать надо Энгстрёма», — заявил прокурор. Впрочем, сам Энгстрём скончался в 2000 году, поэтому следственные действия в его отношении прекращены.

По словам руководителя расследования Ханса Меландера, на след Энгстрёма вышли после того, как в 2017 году была назначена новая следственная группа, которая стала еще раз просматривать старые материалы. «Его показания не сходились с показаниями остальных свидетелей», — рассказал Меландер.

Попытались выяснить, действовал ли Энгстрём в одиночку или был участником заговора. Доказательств заговора не нашли, но не факт, что его не было.

Петерссон добавил, что мало кто из свидетелей видел лицо убийцы, однако многие запомнили его одежду: «Ни один из свидетелей, бывших на месте преступления, вообще не сообщал, что Стиг Энгстрём был там. Видимо, он скрылся еще до того, как его заметили. Никто не смог дать о нем показаний», — резюмировал прокурор. Коронавирус в Европе: «Австро-Венгрия» открывает границы, Швеция отстаивает свою стратегию, и все «меряются социальной дистанцией» © AFP, JOE KLAMAR

То, что с момента убийства прошло уже 34 года, сильно осложняет дело, ведь многие свидетели постарели, а также подверглись воздействию прессы, которая много писала об убийстве, говорит Петерссон: «Мы обратили внимание, что показания свидетелей довольно сильно отличаются от их же слов на первых допросах, и это затруднило работу».

Расследование убийства Улофа Пальме — одно из самых масштабных полицейских расследований в мире. «Его часто сравнивают с расследованием убийства Джона Кеннеди. В Швеции это крупнейшее из когда-либо проводившихся расследований такого рода», — говорит Петерссон. В деле 22 430 страниц, оно затронуло около 90 тысяч человек, приведены показания 40 тысяч. 10 тысяч человек были допрошены. В убийстве Улофа Пальме признались 134 человека, причем сами 29 пришли с признанием в полицию.

Премьер-министр Улоф Пальме был убит на Свеавэген в центре Стокгольма в 23:21 28 февраля 1986 года. Они с женой Лисбет Пальме шли домой из кинотеатра «Гранд», когда сзади к ним подошел человек и выстрелил в Пальме из револьвера с близкого расстояния. После этого убийца убежал вверх по лестнице на Туннельгатан. Сейчас эта улица носит имя Улофа Пальме.