Нефтяные котировки после роста на прошлой неделе обвалились из-за действий США против Китая, "Газпром" теряет прибыль, а Минск пытается надавить на Москву в газовом вопросе. Украина.ру представляет читателям обзор главных событий в сфере энергетики с 8 по 11 июня

По данным сайта banki.ru, в понедельник, 8 июня, стоимость черного золота марки Brent начала расти с отметки $43,03 за баррель, что выше максимума предыдущей недели — $42,42.

За час цена поднялась до недельного максимума $43,32, после чего стала снижаться. К концу дня она обвалилась до уровня $40,77 и на следующий день, 9 июня, показала недельный минимум $40,12.

10 июня нефтяные котировки зафиксировались в коридоре $40,33 — $41,04, так и не опустившись ниже отметки $40.

Удар по нефти — из Америки с любовью

Такое снижение стоимости нефти после успеха сделки ОПЕК+ в конце прошлой недели, итогом которой стало продление июньских объемов сокращения добычи нефти еще на месяц, выглядит на первый взгляд странно.

Особенно если обратить внимание на то, что основным фактором снижения опять стали агрессивные заявления США в адрес Китая.

Так, 8 июня агентство Reuters со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен ввести санкции против представителей власти КНР, которые якобы притесняют мусульман-уйгуров и их единоверцев.

Интриги с СП-2 в Германии, с СПГ в Европе, а США с Лукашенко и с нефтью в Каракасе. Обзор энергорынка за 16-22 мая © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк

На следующий день, 9 июня, представители Республиканской партии США в конгрессе сообщили, что подготовлен новый пакет санкций, который затронет не только Китай, но и Иран и Россию.

10 июня уже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Пекин якобы оказывает давление на Лондон в вопросе внедрения мобильных сетей пятого поколения в Великобритании.

«Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами и союзниками выступают против тактики запугивания, применяемой Коммунистической партией Китая. Последний пример — Пекин, по сообщениям, угрожал наказать британский банк HSBC и нарушить обязательства по строительству атомных электростанций в Великобритании, если Лондон не разрешит китайской корпорации Huawei строить свою сеть 5G», — сказано в заявлении Помпео.

Он также заявил, что аналогичное давление Китай якобы оказывал на Австралию, Данию и другие «свободные страны».

Суммарно все эти заявления создали впечатление эскалации китайско-американского противостояния и усилили риски новой торговой войны между Китаем и США, что не могло не сказаться негативно на действиях инвесторов.

А ведь всего неделю назад Трамп радостно сообщил своим избирателям, что Россия и Саудовская Аравия, согласившиеся сократить добычу черного золота, спасли американских нефтяников.

Для того, чтобы предъявить народу успехи по спасению добытчиков, американские власти тогда зачехлили на время свои антикитайские пушки, и нефть росла в цене.

Однако на этой неделе, судя по всему, у Трампа решили, что спасать нефтяников уже не нужно. Ну и что, что им для рентабельности нужна стоимость нефть более $50 за баррель — главное, на китайцев надавить.

Россия на грани получения сверхдоходов от нефти

Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов 6 июня в Северо-Западной Европе выросла на 3,44 доллара, достигнув $42,55 доллара за баррель, а в понедельник 8 июня до $43,4 за баррель.

Такой скачок впервые после долгого периода падения весной и минимума в $10,54 за баррель 1 апреля привел к тому, что нефть превысила цену отсечения в бюджете РФ, которая в 2020 году составляет $42,4 за баррель.

Все, что выше этой планки, считается нефтяными сверхдоходами и накапливается в в фонде национального благосостояния.

Однако вскоре начался обвал стоимости нефти на мировых рынках, устроенный американскими властями, и нефть не поднималась больше до такого уровня на текущей неделе.

Если же на следующей неделе США откажутся от агрессивной антикитайской риторики, то мы можем увидеть очередной рост цен на черное золото.

Ну а пока Россия балансирует между сверхдоходами и бюджетными расходами, ближайший сосед РФ пытается извлечь максимальную выгоду из конъюнктуры на нефтегазовых рынках.

Американское «черное золото» для Лукашенко

9 июня начались поставки американской нефти в Белоруссию из литовского порта Клайпеды, первый состав должен прибыть в республику 11 июня.

«Весь объем мы планируем доставить в Беларусь за 10 дней, в целом будет сформировано 22-23 составов. Ежесуточно будут отправлять по 120 цистерн или приблизительно по 7 тыс. тонн нефти», — сказал представитель «Литовских железных дорог» Мартинас Бурба.

Эта нефть была закуплена президентом Александром Лукашенко после встречи с госсекретарем США Майком Помпео в феврале на фоне разногласий с Москвой о стоимости российской нефти для белорусских нефтеперебатывающих заводов (НПЗ).

Нефть: добыча резко сокращается, цены оттолкнулись от дна и пошли вверх © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Очевидно, что для белорусских НПЗ, в лучшие времена перерабатывавших около 24 млн тонн нефти ежегодно, это примерно дневная норма загрузки.

Если учесть трудности доставки, особенно по сравнению с трубопроводной нефтью из России, то становится понятно, что американская нефть — только громкая пиар-акция для того, чтобы припугнуть Москву и выбить себе очередную скидку. То же самое и с российским газом для Минска.

Газовая война Минска

9 июня пресс-служба Минэнерго Белоруссии сообщила, что власти республики требуют пересмотреть цены на российский газ для страны на 2020 год и определить ее на «корректном и справедливом», по мнению Минска, уровне.

В этот день прошли белорусско-российские переговоры министров энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и РФ Александра Новака, также в них принял участие председатель набсовета «Газпрома» Александр Мешков.

«Были затронуты вопросы поставок российского газа в 2020 году… За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — сказали в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

Если вкратце, Минск считает, что российский газ якобы плохо горит, и хочет платить не за поставленный объем голубого топлива, а за его калорийность.

Следует отметить, что методика расчёта стоимости газа исходя из его калорийности распространена прежде всего в Соединенных Штатах, где на биржах указывается стоимость газа за британскую тепловую единицу (БТЕ).

Судя по всему, общение с Помпео не прошло для Лукашенко бесследно и помогло ему выдвинуть новые аргументы в споре с Москвой.

Фактически белорусская сторона в 2020 году стала недоплачивать за российский газ, утверждая, что он якобы недостаточно калорийный, не выполняя подписанный минском контракт. Задолженность достигла $165,6 млн.

Аналогичным образом поступила Украина, подавшая иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж. Последний стал на сторону Киева практически по всем вопросам, заставив российскую компанию вопреки закону и здравому смыслу выплатить Киеву миллиарды долларов компенсации за «несправедливую» цену на газ.

Между тем «Газпром» теряет доходы на европейском рынке газа из-за продолжающегося демпинга Штатов, продающих свой сжиженный природный газ (СПГ) себе в убыток.

Американский СПГ в Европе: промоакция США

Накопленные к концу 2019 года запасы газа в Европе усилили падение спроса на энергоносители. В результате поставщики СПГ в ЕС вынуждены были отдавать свой товар за бесценок.

Ведь помимо обычных расходов на фрахт танкеров они должны тратить 1% СПГ в неделю на поддержание требуемой температуры и давления.

В связи с этим каждый день простоя означает существенные потери, что привело к продажам газа по просто бросовым ценам.

Сомнительная сделка с «лыжным инструктором». Американский газ и МВФ, что ждет украинцев © globalenergymegatrend.com

Агентство отмечает, что в январе 2020 года средняя цена по экспортному портфелю «Газпрома» была $162, в феврале — $143, в марте — $125. Падение может продолжиться.

Как следует из прогноза Международного энергетического агентства (МЭА), в 2020 году возможно крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ — на 150 миллиардов кубометров, или на 4%.

Это в два раза больше последнего обвала спроса на газ во время мирового финансового кризиса 2009 года — тогда падение составило 2%.

Причем нынешнее падение спроса проходит после роста на 1,8% в прошлом году. МЭА считает, что более всего сокращение спроса затронет развитые рынки, в основном — сектор производства электроэнергии.

Восстановление спроса ожидается в 2021 году, однако до него еще нужно, что называется, дожить. Впрочем, удар нанесен не только по «Газпрому» — страдают все газодобывающие компании.

Выживет тот, у кого резервы будут больше, многие мелкие игроки будут вынуждены оставить рынок.