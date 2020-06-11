Правоохранительные органы всё же признали Сергея Стерненко подозреваемым в умышленном убийстве за устроенную им в Одессе два года назад резню. Однако лазейка для того, чтобы выйти сухим из воды, осталась. Об этом говорит ходатайство прокуратуры о домашнем аресте для радикала, а также особенности обвинений, которые были ему предъявлены

История со Стерненко тянется вот уже два года. Только сейчас следователи Службы безопасности Украины решили выдвинуть ему подозрение, но сразу по двум статьям — умышленное убийство и незаконное хранение холодного оружия. На первый взгляд тюремный срок для бывшего главы одесского «Правого сектора»* обеспечен, однако при ближайшем рассмотрении это не выглядит уж столь очевидным. Сорвал концерт Райкина. СБУ назвала заслуги Стерненко перед Украиной © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Одесский убийца

События, за которые Стерненко вот-вот сядет на скамью подсудимых, произошли 24 мая 2018 года.

В тот поздний вечер, по версии самого радикала, он мирно шел со своей подругой по Одессе и стал мишенью для атаки двух молодых людей, Александра Исайкула и Ивана Кузнецова, которые якобы намеревались его убить. В результате жертвами стали сами «нападавшие», одного из которых, Кузнецова, Стерненко догнал и добил ножом уже лежащего.

Странности в этом деле обнаружились практически с самого начала. Стерненко, к примеру, заявлял, что отобрал нож у нападавших, однако установлено, что он принадлежал именно ему. Кроме того, полученный националистом порез руки, представленный им как доказательство нападения, был нанесен им себе самостоятельно, о чем свидетельствовала следственная экспертиза.

Все это время дело одесского убийцы практически не двигалось с места. Лишь после прихода в руководство Офисом генпрокурора Ирины Венедиктовой начались осторожные подвижки, итогом которых стал сегодняшний допрос в СБУ и вручение подозрения.

Допросы и вопросы

СБУ начала настойчиво приглашать Стерненко на допросы в последние месяцы. Сам националист признавался, что ждет, когда ему вручат подозрение, однако после очередного такого допроса выяснилось, что дело радикала разделили на три части, в каждой из которых он фигурирует в разных статусах: подозреваемого, свидетеля и потерпевшего.

Преступления и наказания. От Ефремова до Стерненко © Пресс-служба Таганского суда | Пресс-служба Таганского суда | Перейти в фотобанк

Однако на допросе 11 июня Стерненко все-таки вручили подозрение в умышленном убийстве и незаконном хранении холодного оружия. Пока активист находился в столичном управлении СБУ, его сторонники собрались у здания. Они, не стесняясь в выражениях, орали о своем отношении к Венедиктовой, президенту Владимиру Зеленскому и министру внутренних дел Арсену Авакову.

Наказание для убийцы

Известный юрист Андрей Портнов — один из самых активных сторонников реального срока для Стерненко. Его адвокатская контора представляет в этом деле интересы семьи убитого Ивана Кузнецова. По его словам, статьи, по которым проходит националист, довольно серьезные, активиста могут посадить на срок до 15 лет.

Однако он же обратил внимание, что текст подозрения, который был обнародован пресс-службой СБУ, отличается от фактов, о которых ранее заявляли в полиции до передачи этого дела в СБУ. Так, теперь утверждается, что Кузнецов и Исайкул все же имели намерение атаковать Стерненко и даже попытались ударить его ножом, что свидетельствует о самообороне в действиях последнего. Однако самооборона, полагает следствие, закончилась в тот момент, когда радикал погнался за своей жертвой и в итоге зарезал человека. Разборки в банке пауков. Националисты переругались между собой из-за убийцы Стерненко © скриншот Украина.ру

Иными словами, данный факт, что нападение на Стерненко все же якобы было, может служить смягчающим обстоятельством.

Кроме того, известно, что прокуратура будет настаивать на заключении его под круглосуточный домашний арест, что тоже не вяжется с тяжестью статьи, по которой проходит активист.

Отвлекающий маневр

Дело Стерненко — один из маркеров того, готова ли нынешняя украинская власть на решительные действия против неонацистов и так называемых активистов, почувствовавших после победы Евромайдана вседозволенность и безнаказанность.

Но слишком пристальное внимание органов к фигуре Стерненко не нравится многим. Достаточно напомнить, что Стерненко был лидером одесских националистов, которые при прямой поддержке тогдашнего руководства Украины совершили массовое убийство одесситов 2 мая 2014 года. Помимо этого, Стерненко может пролить свет на многие эпизоды сотрудничества ультраправых с правоохранительными органами. К примеру, как будущий убийца крышевал наркоторговцев и проституток в той же Одессе, о чем недавно напоминал другой вождь праворадикалов Андрей Билецкий, призывавший соратников не оказывать поддержку Стерненко.

Тем временем в интернете набирает популярность теория, согласно которой вручение подозрения Стерненко и экс-президенту Петру Порошенко должно отвлечь внимание общества от заключения кабального договора с Международным валютным фондом и создать хоть какую-то видимость громких «посадок», которые обещал Зеленский перед избранием главой государства.

Свое несогласие с нынешним положением дела Стерненко уже выразил Андрей Портнов. Он заявил, что будет добиваться изменения подозрения, так, чтобы активиста можно было привлечь к ответственности по статьям, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного заключения.

Заседание Шевченковского суда Киева, на котором будет решаться вопрос о мере пресечения для националиста, назначено на 14:00 12 июня.

*Деятельность организации запрещена в РФ