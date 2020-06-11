Порошенко получил статус подозреваемого, но остаётся фактически неприкасаемым. Укрупнение районов на Украине грозит властям обвалов рейтингов. А новый кредит от МВФ может оказаться для страны продажей остатков суверенитета за копейки

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Порошенко подозревают…

В среду, 10 июня, пятый президент Украины Пётр Порошенко официально стал подозреваемым. Его вызвали в Госбюро расследований (ГБР) для вручения подозрения по одному из многих уголовных дел, в которых он фигурирует. Речь идёт о незаконном назначении главой Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Не обошлось без скандала, однако факт остаётся фактом: теперь Порошенко — подозреваемый.

Поскольку о подозрении Порошенко по разным делам говорится давно, наверное, правоохранители выбрали дело, которое считается наиболее легким. Об этом говорит эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов

«Вручили подозрение не за госизмену, а за "неправильную бумажку"». Соцсети об уголовных делах Порошенко © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Я вообще не в восторге от всего этого процесса. Понятно, что Зеленский перед местными выборами хочет продемонстрировать некие успехи по своим обещаниям. С другой стороны, мы видим, насколько затормозился Минский процесс. Я опасаюсь, что в качестве уравновешивания Порошенко начнутся дела против «партии мира», — сказал Попов.

…но не посадят

Это наименее политически мотивированное дело, подчёркивает политолог Руслан Бизяев. По этой статье Порошенко можно посадить, но этого, скорее всего, не произойдёт.

«Все движения по Петру Алексеевичу я пока рассматриваю с точки зрения медийной составляющей: да, хорошее шоу, да, выглядит все эффектно на экранах, да, это обсуждается у нас в СМИ.

Но с точки зрения практики пока что я не вижу ни одной предпосылки, которая говорит о том, что у Петра Алексеевича действительно могут возникнуть какие-то серьезные проблемы», — сообщил эксперт.

Он добавил, что в нынешней политической конфигурации Пётр Алексеевич и посадка — «это даже не то что две разные планеты, это две разные галактики».

«Пока сохраняются две параллельные правоохранительные системы в Украине, пока непонятно, кто же станет следующим президентом [США] — [Дональд] Трамп или [Джо] Байден, вся эта ситуация будет тянуться как минимум до конца года», — заявил Бизяев. Генпрокурор Украины прокомментировала инцидент с ворвавшимся в кабинет Порошенко © Facebook, Ирина Венедиктова

Власть понимает, что у общества есть запрос на справедливость по поводу пятого президента, говорит Алексей Якубин. Но в то же время общество считает, что дело, в котором обвиняют Порошенко, вряд ли заслуживает дальнейшего преследования, отмечает эксперт.

«Хотя в истории Украины уже бывали прецеденты, когда политики сидели за формальное нарушение процедуры: та же Тимошенко, тот же Луценко», - напомнил Якубин.

Реформа, опасная для власти

На неделе министерство развития общин и территорий Украины направило на согласование проект формата будущих укрупненных районов. Речь о новом делении на районы, которое приведет к радикальному сокращению их количества. По плану, вместо 490 районов останется 118.

Минимальное число жителей каждого административного образования будет составлять не менее 150 тысяч человек.

Андрей Золотарев: Изменение границ внутри страны приведёт к катастрофе на Украине © Скриншот из видео Украина.ру

«Это уже не первая попытка такой реформы. В 2005 это делалось при Ющенко, когда этим занимался Роман Бессмертный. Это делалось по сравнению с нынешним моментом тактичнее: все советовались с народом, и все равно это вызвало большой скандал. Как я понимаю, сопротивлялись не только люди на местах, но и местные элиты. Вскоре после этого пало правительство Тимошенко, и к этой теме не возвращались.

[…] Люди как реагируют: будет меньше районов — будет меньше больниц, будет меньше других социальных учреждений и все будет сложнее. Допустим (хотя я в этом не уверен), будет не так. Но все равно к выборам люди в этом не убедятся, и голосование на местных выборах в сельской местности и провинциальной Украине превратится во многом в референдум об отношении к «Слуге народа», если эта реформа пройдет утверждение в Верховной Раде», — рассказал Попов.

Прощание с советским и переход к «околофранцузскому»

Руслан Бизяев напоминает, что это так называемый второй этап административно-территориальной реформы, которая началась в 2014 году. На первом этапе предполагалось создание ОТГ (объединенных территориальных громад), на втором этапе — создание новых административно-территориальных единиц на базе бывших районов.

На следующем этапе — введение института префектов вместо института губернаторов. И логическим завершением этой ситуации станет то, что в Украине будет не 24 области, а где-то шесть-семь. Ликвидация районов. К чему приведет тотальный административный передел в Украине © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«С экономической точки зрения это децентрализация, с политической точки зрения — централизация. Из-за чего вообще весь этот сыр-бор: население Украины сокращается, а социальная инфраструктура остается, и фактически экономика социальную инфраструктуру не тянет.

[…] Сокращается бюрократический аппарат, сокращается социальная инфраструктура, все оптимизируется, и главная задача, чтобы территориальные общины на местах стали экономически самостоятельными.

Таким образом центральная власть снимает с себя часть ответственности за социально-экономическую ситуацию на местах. Фактически идет полный отказ от советской модели административно-территориального устройства с переходом на «околофранцузскую», как я ее называю», — сообщил эксперт.

Общество воспринимает происходящее как банальную экономию

На Украине, когда объединялись некоторые общины, все вело к тому, что закрывались медицинские учреждения и школы. Об этом говорит Алексей Якубин. Многие общественные блага, которые были более доступны, становятся теперь менее доступны.

«Мне кажется, что власть столкнулась с проблемой, когда не обсудила эти проблемы с обществом. Под Кабмином уже прошли акции протеста против объединения Бучи и Ирпеня, почему главным был выбран один город, а не другой. Это может быть только начало. В обществе складывается впечатление, что это затевается не затем, чтобы улучшить ситуацию, а затем, чтобы просто сэкономить», — заявил политолог.

По его мнению, эти изменения еще не прошли легитимацию в обществе: насколько общество готово принять новый расклад.

«Антикризисный» кредит от МВФ

МВФ советует украинцам готовиться к снижению зарплат и росту безработицы © CC0, Pixabay

Однако для получения кредита Украина согласилась на ряд болезненных для страны условий: неизбежное повышение тарифов ЖКХ и др. Экс-министр финансов Игорь Уманский по этому поводу заявил, что страна проиграла по всем переговорным позициям.

Кредит stand-by — это антикризисный кредит, который не требует согласования большого числа параметров, поясняет Алексей Попов. Там содержится слишком много вещей, которые все равно воспринимаются как обещания. Эти обещания выглядят уместными при кредите расширенного финансирования, который предоставляется под структурные реформы.

«Дело в том, насколько будут эти условия реально выполняться. Власть всегда пыталась как-то маневрировать. Мы же еще не понимаем, насколько глубоко упала украинская экономика после коронакризиса.

Первые данные показывают, что это сопоставимо с тем падением, которые было в начале 2015 года в результате боевых действий в Донбассе. Но тогда кредит был выделен в несколько раз больше, и первый транш составлял 5 млрд», - напомнил политолог.

«Не получится ли, что за копейки потеряли остатки суверенитета»?

Глава МВФ Георгиева предупредила Украину о больших экономических рисках © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Первое: он [кредит] не дает Украине перейти в состояние технического дефолта. Это была ключевая его задача — МВФ принял решение, что дефолта на Украине не будет.

Второе: деньги пойдут в бюджет — фактически будет закрыта дыра. Редко, когда МВФ выделял деньги напрямую в бюджет, в основном они шли на пополнение золотовалютных резервов. То есть фактически на второй-третий квартал каких-то страшных потрясений быть не должно», — сообщил Бизяев.

Он указывает, что важно дождаться публикации Меморандума с МВФ: не получится ли так, что мы за копейки потеряли остатки суверенитета страны?

Взять кредит, а разбираться будут другие?

Stand-by программа позволит сделать вливания в бюджет, но вопрос состоит в том, как это будет распределено, отмечает Алексей Якубин. Правительство получило возможность для покрытия текущих проблем бюджета.

Хорошо, они его покроют, но это же не решает проблему долга, это не решает проблему отсутствия у правительства планов, как выходить из коронакризиса, и не решает проблему того, что бюджет недовыполняем.

«[Правительство] нужно было как можно быстрее принять программу от МВФ и других кредиторов. Украина еще получила немного денег и от Европейского Союза, и от Всемирного банка. Правительство не хотело себе усложнять жизнь.

Они рассчитывали на то, чтобы получить деньги, и, возможно, в меморандуме будет идти речь о сотрудничестве уже с другим правительством. Они не будут дальше нести ответственность. Их задача была получить деньги и внести их в бюджет. Хотя это еще дискуссионный вопрос, насколько Киев действительно нуждался в этих деньгах в этом году», — заявил политолог.