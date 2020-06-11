По состоянию на 16:00 11 июня в мире зафиксировали более 7 миллионов 397,3 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 417,1 тысячи человек скончались, почти 3 миллиона 478,4 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 11 июня США, где коронавирусную инфекцию выявили более чем у 2 миллионов человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 112 924.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено свыше 772,4 тысячи случаев заражения, почти 39,7 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Россия. Здесь зафиксировано более 502,4 тысячи случаев заболевания COVID-19, 6,5 тысячи человек скончались.

В Великобритании заболели почти 291,6 тысячи человек, а умерли свыше 41,2 тысячи пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает третье место в мире — 502 436. По состоянию на 16:00 в стране зафиксировано 6532 скончавшихся и 261 150 выздоровевших.

Медицинские учреждения Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга первыми получили партию антикоронавирусного препарата «Авифавир» от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «ХимРар». Он был изобретен в Японии для лечения инфекций, вызванных РНК-вирусами, к которым относится и COVID-19. «ХимРар» синтезировала его отечественный аналог.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают странной российскую статистику по смертям пациентов с коронавирусом. Кремль рассчитывает, что Роспотребнадзор ответит на все вопросы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая ранее заявила, что статистика смертности по коронавирусу в России «необычная» и «сложная для понимания».

Разнятся данные у разных организаций и по Москве. Так, по данным депздрава Москвы, в апреле в статистике загсов было 805 смертей от коронавируса, в мае — 2757. На сайте стопкоронавирус.рф при этом опубликовали другие цифры: 642 и 1895 случаев соответственно. Разница в апреле составила 163 случая, в мае — 862.

«Москва передает на сайт стопкоронавирус.рф ежедневные оперативные данные о смертности от коронавируса. Эти цифры включают в себя случаи по датам смерти, где диагноз COVID-19 установлен еще при жизни (U07.1), а также часть случаев, когда диагноз установлен по итогам патологоанатомических исследований (U07.2), проведенных в короткий срок. Итоговые данные за месяц публикуются департаментом здравоохранения на основании данных Росстата РФ и загса уже по результатам окончательных заключений всех проведенных патологоанатомических исследований. Кроме того, данные публикуются по дате регистрации смерти, а не дате самой смерти», — объяснили в департаменте здравоохранения Москвы.

Кроме того, вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столичные компании смогут протестировать своих сотрудников на антитела к COVID-19 полностью за счет городского бюджета.

В целом же столица возвращается к жизни. Так, впервые с введения ограничительных мер для борьбы с пандемией пробки в Москве достигли 9 из 10 баллов.

В Подмосковье к 12-14 июня откроются торговые центры и летние веранды кафе, а в Москве с 16 июня заработают музеи. В связи с этим Роспотребнадзор выпустил рекомендации, что допустимо и недопустимо в музеях в связи с эпидемией:

допустимо проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более пяти человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями музея 1,5-2 м;

посетители допускаются только в защитных масках, рекомендуется обеспечить возможность приобретения масок перед входами;

прием туристическо-экскурсионных групп не допускается, запрет действует до снятия всех ограничений по COVID-19;

исключается проведение массовых мероприятий на территориях музеев;

торговля и питание на территориях музеев возможна, если такое решение примут местные власти с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.

А вот концерты в России возобновятся не раньше сентября, так как Министерство культуры подготовит и направит в Роспотребнадзор свои предложения по работе концертных залов не раньше августа.

А Минобрнауки планирует пересмотреть организацию обучения в высших учебных заведениях в условиях пандемии. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, вузам следует организовать работу таким образом, чтобы в случае аналогичной пандемии ситуации не закрываться на несколько месяцев.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 16:00 зафиксировано 29 706 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 864 стали летальными. В то же время 13 642 пациента выздоровели.

«Мы справились с коронавирусом. Прошли первые три месяца умеренного сценария. Мы не свалились в ту пропасть, в которую свалились Италия, Испания, другие страны в мире. Но сегодня эта угроза еще остается актуальной», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в стране по-прежнему есть возможность усиления карантина: это произойдет в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в 10 и более областях.

При этом сегодня на Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу — почти 700 новых случаев. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ведомство будет предлагать «проведение определенных мер ради вашего здоровья и жизни».

«Такого антирекорда у нас еще не было. Даже в тяжелые времена, в апреле, когда мы все волновались, у нас никогда не было 680 случаев за сутки», — заявил он.

Минздрав, в частности, рассматривает возможность проведения туристам в аэропортах тестов на коронавирус. Также министерство будет рекомендовать ввести для иностранцев обязательный страховой полюс. При этом, когда сами украинцы смогут совершать заграничные поездки, неизвестно.

«Для того чтобы что-то планировать, решения исключительно Украины недостаточно. Для этого нужно возобновление авиасообщения, возможность поехать в качестве туриста в ту или иную страну и решение этой страны соответственно», — сказал Степанов.

Кроме того, сейчас МОЗ решает, позволить ли Кабмину открыть летние детские лагеря в этом году. По предварительным данным, медицинское ведомство не планирует давать своего разрешения, в связи с чем возле здания правительства в Киеве прошла акция протеста представителей детских оздоровительных лагерей.

Так, сотрудница детского лагеря «Лазурная радуга» в Кирилловке Запорожской области не видит разницы между открытием детских учреждений и взрослых санаториев, которым изначально хотели разрешить работу в связи со смягчением карантина.

Ситуация в мире

Американская компания Johnson & Johnson объявила о том, что тестирование вакцины от COVID-19 на людях начнется раньше, чем ожидалось, — уже во второй половине июля. Ранее речь шла о начале клинических испытаний не позже сентября. В клинических испытаниях вакцины примут участие 1045 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет, тестирование пройдет в США и Бельгии.

Согласно ежегодному исследованию PwC «Топ-100 компаний мира по уровню рыночной капитализации», в период с марта по декабрь 2019 года рыночная капитализация 100 ведущих компаний мира составила $25,4 триллиона, увеличившись на 20%, или на $4,3 триллиона. Однако пандемия практически свела на нет рост, показанный в 2019 году. С декабря 2019 года по март 2020 года рыночная капитализация 100 крупнейших компаний мира снизилась на $3,9 триллиона, или на 15%, до $21,5 триллиона.

Реальный ВВП стран G20 сократился на 3,4% в первом квартале 2020 года — это самое существенное падение с начала учета показателя в 1998 году. Так, в первом квартале 2009 года — в разгар глобального финансового кризиса — сокращение ВВП «Большой двадцатки» составило лишь 1,5%.

Группа исследователей из Гарвардского и Бостонского университетов изучила 111 спутниковых снимков китайского Уханя и с их помощью проанализировала число автомобилей на парковках возле шести городских больниц с января 2018 по май 2020 года, а также изучила историю запросов в китайском поисковике Baidu за тот же период. Они пришли к выводу, что коронавирус мог распространиться в городе еще в начале осени 2019 года.