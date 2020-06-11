На прошедшей неделе главной была тема «большой» реформы административно-территориального деления. Причём в этой теме было несколько составляющих – это и новая схема районирования, предложенная правительством, и фактическое появление в этой схеме национальных районов, и переговоры в Минске (АТР касается также территории ОРДЛО и Крыма)

Другой важной темой стало получение от МВФ первого транша кредита в размере $ 2,1 млрд. Правда, выполнение условий фонда остаётся под вопросом — предлагаемые меры уж очень непопулярные.

Эпидемия и карантин

На утро 11 июня в стране заразились коронавирусом 29 070 человек. Таким образом, прирост за неделю составил 3659.

За 10 июня в стране зафиксировано 689 новых случаев заражений. Это рекорд за всё время эпидемии. Предыдущий был 3 июня — 588 человек.

Очевидный рост количества заражённых заставляет правительство обсуждать возможность возвращение карантина.

Между тем, статистика как бы намекает на связь количества заболевших и проведённых тестов:

— 9 июня: 6,4 тыс. ПЦР-тестов — 394 новых случая;

— 10 июня: 8,5 тыс. ПЦР-тестов — 525 новых случаев;

— 11 июня: 10,6 тыс. ПЦР-тестов — 689 новых случаев.

Украина, COVID-19: «Люди, не понимая, что происходит, плюнули на карантин» © REUTERS, Gleb Garanich

Умерло 854 человека, недельный прирост составил 107 человек. В предыдущие недели прирост смертельных случаев составлял 93, 81 и 112 человек.

Вылечились 13 141 человек. Недельный прирост — 2099 человек (на прошлых неделях — 3377, 1410, 2112, 1767 и 1293).

Минская ТКГ

В контексте «драфтов апгрейда Минских соглашений» Офис президента Украины сделал «сильный ход» — ввёл в состав украинской делегации «представителей ОРДЛО». Собственно, эти намерения не скрывались, и кандидатуры тоже были предсказуемы.

От Донецкой области в переговорный процесс включены журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский. Это пропагандисты войны, сделавшие всё, от них зависящее, для того чтобы война началась, и делающие всё, чтобы она не закончилась.

Взгляды этих деятелей вполне определённо изложил Казанский: «Мы выступаем против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Что же касается возможных будущих выборов на неподконтрольной территории, то наша позиция такая, что они возможны только после получения Украиной контроля над границей и проходить могут исключительно по украинским законам — с возвращением украинского ТВ, украинских журналистов, украинских политических партий и переселенцев».

Луганскую область будут представлять врач Константин Либстер и руководитель Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан. Они никакими политическими заявлениями неизвестны.

Зеленский заявил, что Меркель поддержала инициированные Украиной изменения в ТКГ © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Телеграм-канал «Легитимный» пишет об этом так:

«Эта "фантастическая четверка" (…) выступает в ТКГ как раздражитель России и снимает полную монополию Кремля говорить от лица Донбасса. (…)

В ТКГ пролоббировали эту четверку наши "западные партнеры", поэтому Сивоху не взяли.

Ермак просто решил реабилитироваться в глазах западного истеблишмента и наших "национал-патриотов", которые клеймили его пророссийским. (…)

Ждём ответ России. Долго ждать не пришлось, Россия отправила публичную ответку Украине, что тоже готовы повышать ставки и ускорить выдачу паспортов жителям ЛДНР.

Вся эта ситуация показывает, что "донбасский кейс" ушел в нокаут. Необходимо снова его перезагружать».

В переводе на русский:

— Киев выполнять Минские соглашения не собирается;

— при этом он пользуется полной поддержкой «западных партнёров» (они не называются, но есть основания полагать, что большой разницы между позициями США и Германии тут нет);

— в Киеве рассчитывают на «перезапуск» переговорного процесса, в ходе которого предполагается внедрить те самые «драфты апгрейда», которые сводятся к невыполнению Украиной каких-либо условий Минских соглашений в обмен на «вывод российских войск».

«Мы все дальше от мира»: Сивохо раскритиковал введение Гармаша и Казанского в ТКГ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С одной стороны, Киев настаивает на одностороннем выполнении Россией Минских соглашений (хотя в соглашениях никаких обязательств России, конечно, не зафиксировано), проводит сосредоточение военных сил вблизи линии разграничения. Вероятность проведения украинскими войсками наступательной операции не очень высока. Скорее демонстрируется готовность «создать условия для проведения демократических выборов» в случае капитуляции России.

С другой стороны, не менее серьёзно демонстрируется готовность отказаться от Донбасса. Например, тот же «Легитимный» пишет, что «со стороны ЛДНР нет жителей украинского Донбасса, все, кто ведет переговоры в Минске, жители РФ», а на опубликованной карте нового административно-территориального деления Донбасса границы районов совпадают с линией разграничения.

Административно-территориальная реформа

Опубликована карта нового административно-территориального деления Украины, предполагающая радикальное сокращение числа районов. Их вместо 490 останется всего 118. На уровне слухов появляется информация и об укрупнении областей.

Когда административно-территориальная реформа только задумывалась (это было при Ющенко, проект вёл профильный вице-премьер Роман Бессмертный), предполагалось, что новая система деления позволит приблизить центры предоставления государственных услуг к населению путём их децентрализации — функции районов передаются на уровень объединённых территориальных общин.

Сейчас прямо говорится, что всё обстоит строго наоборот: проведение АТР является условием предоставления кредита МВФ. Укрупнение районов должно сократить государственные расходы на поддержание соответствующей инфраструктуры. Т.е. предполагается сокращение огромного количества госслужащих в районах и ликвидация пунктов предоставления этих самых услуг.

Деурбанизация и перенос местных выборов. Административно-территориальная реформа от Зеленского © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Тем не менее, вокруг конфигурации районов развернулась активнейшая борьба. Очевидно, местные элиты борются как за ресурсы, так и за конфигурацию округов, которая в общем случае должна совпадать с границами новых районов.

Особый интерес представляют два момента.

Во-первых, схема Кабмина предполагает также новое административно-территориальное деление для Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

При этом деление подконтрольной Украине части Донбасса и республик разное. Это можно подать как стремление закрепить на уровне нового деления территории с особым статусом, но скорее это признак того, что Украина оставляет за собой возможность не возвращать «оккупированную территорию».

Во-вторых, Кабмин пошёл на удовлетворение претензий Венгрии, Румынии и Болгарии — в Закарпатской, Черновицкой и Одесской областях фактически создаются национальные районы. Весьма характерно, что выделение «венгерского района» последовало после визита Дмитрия Кулебы в Будапешт.

Это, разумеется, вызвало возмущение у «патриотической общественности», но, скорее всего, данная формальная мера принята в обмен на отказ от внесения изменений в законы о языке и об образовании. Изначально проблемным в отношениях с восточноевропейскими соседями стало не районирование, а языково-культурный вопрос.

Дело МН17

В Нидерландах возобновились слушания по делу о гибели малазийского авиалайнера над Украиной в 2014 году.

Ранее нидерландская сторона постоянно вела линию на обвинение России. Сейчас ситуация несколько менее очевидная.

Во-первых, прокуратура Нидерландов повторила, что исключила из рассмотрения версию внутреннего взрыва и атаки военного самолёта. В основном следствие сосредоточилось на расследовании поражения самолёта зенитной ракетой (благоразумно исключив участие в следствии экспертов-зенитчиков).

Во-вторых, было заявлено, что данные с первичных радаров от Украины получены не были, правда, по объективным причинам: радар в Донецке был выключен, радар под Артёмовском был повреждён в ходе боевых действий, а радар в Чугуеве находился на плановом обслуживании.

Непонятной остаётся ситуация с днепропетровским радаром — украинская сторона утверждает, что он тоже не работал, но у российской стороны есть доказательства обратного.

Дело о крушении «Боинга» МН17: будет дополнительное расследование? © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В-третьих, США отказались предоставлять спутниковые снимки района катастрофы — они, дескать, слишком секретные.

В-четвёртых, к делу была приобщена легендарная флешка Гордона с интервью Стрелкова.

В общем, в этом деле тоже наметился позиционный тупик. У нидерландского следствия не хватает материалов для того, чтобы доказать поражение самолёта ракетой, запущенной с подконтрольной ополчению территории.

Вручение подозрений Петру Порошенко и Сергею Стерненко

Порошенко попытались вручить подозрение относительно неправомерного назначение начальника Службы разведки. Оно трактуется как «подстрекательство на превышение служебным военным лицом своих полномочий» (ч. 4 Ст. 27, ч. 4 Ст. 41, ч. 4 Ст. 426-1 УК).

Стерненко вручат подозрение по трем статьям, он может сесть на 15 лет — Портнов © Facebook, Александр Жирносенко Венедиктова почему-то стесняется). Закон, правда, предусматривает возможность поручить эту функцию другому прокурору.

Стерненко подозрение было вручено принудительно — силами полиции.

Телеграм-канал «Резидент» пишет так: «в Офисе Президента обсуждают вариант с арестом Стерненко и отправкой его в СИЗО, что позволит раскрутить информационный трек и спровоцировать уличные протесты против власти. Таким способом Офис Президента хочет сместить акценты с меморандума МВФ на неделю, а потом тема с кредитом от МВФ уйдёт на второй план».

В общем, всё как всегда. Власть не хочет принимать решения, но хочет «подавать сигналы». Расчёт на то, что обществу эти сигналы понравятся…