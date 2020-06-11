По состоянию на 12:00 11 июня в мире официально зарегистрировали 7,3 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 416,2 тыс. человек, свыше 3,4 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь коронавирус выявили больше чем у 2 млн человек. Болезнь забрала жизни 112,9 тыс. граждан, 533,5 тыс. выздоровели.

На второй позиции с 772,4 тыс. заболевших разместилась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 39,6 тыс. человек, выздоровели 413,9 тыс.

Третье место занимает Россия, где, по официальным данным, выявлено 493,7 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни 6,3 тыс. человек, 252,8 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Великобритания (291,5 тыс.), Индия (276,5 тыс.) и Испания (242,2 тыс.).

Ситуация в России

В России за время пандемии заболели 493 тысячи 771 человек, а выздоровели 252 тысячи 857, скончались 6 тысяч 391 россиян.

Суточное число новых выявленных больных в Москве оказалось минимальным с 11 апреля — 1195. За прошлые сутки в столице умерли от коронавируса 56 человек. В России, однако, число умерших за сутки подскочило до 216 человек. Последний раз более 200 смертей за сутки было зафиксировано 29 мая, когда умерли 232 человека, и это стало максимальным показателем за все время с начала эпидемии.

При этом в ВОЗ засомневались в достоверности информации о смертности в РФ и назвали ее «необычной».

Тем временем в России на антитела протестируют жителей еще трех регионов: Хабаровского края, Тюменской области и Санкт-Петербурга.

В РАН считают, что закрытие российских границ было бы эффективным лишь в январе-феврале. В сложившейся сейчас ситуации, когда коронавирус распространился по всему миру, держать границы закрытыми бессмысленно.

Пока что речь идет лишь о возобновлении внутреннего туризма. Запускают новые поезда Екатеринбург — Симферополь, Кисловодск — Симферополь и Санкт-Петербург — Евпатория. Продажа билетов стартует уже сегодня.

В свою очередь, эксперты авиаотрасли не советуют россиянам покупать билеты на август. В текущей ситуации покупка авиабилета не гарантирует, что полет состоится.

Некоторые жалуются, что пока передвигаться по стране неудобно даже на автомобиле. Водители часами стоят в пробках на границе ХМАО и Свердловской области из-за проверки документов.

Губернаторы нового призыва успешно прошли испытание коронавирусом. Пандемия выявила их сильные стороны: в регионах, где в прошлом году прошли выборы, обстановка оставалась стабильной. По мнению экспертов, это свидетельствует о грамотном отборе кадров и гарантирует, что выдвинутые в этом году врио губернаторов успешно пройдут через выборы.

В ЦБ пояснили, как выплачивать кредит переболевшим COVID. Клиенты могут прибегнуть к реструктуризации кредита. Это не ухудшит кредитную историю заемщика. Также банкам рекомендовано отказаться от начисления пеней и штрафов.

Центробанк выпустит памятную монету в связи с пандемией коронавируса, она будет посвящена медицинским работникам. Монету из медно-никелевого сплава номиналом 25 руб. выпустят уже в этом году тиражом до пяти млн штук, ее эскиз еще не готов.

В Следственный комитет поступили материалы для уголовных дел из-за вспышки COVID-19 в колониях. После проверки прокуратура нашла признаки преступления в действиях чиновников ФСИН в Еврейской автономной области, где заключенные заразились COVID-19. Это может стать основанием для возбуждения первых уголовных дел по инфицированию в местах заключения.

Тем людям, кто уже переболел COVID, советуют следить за состоянием здоровья и посещать врачей, так как инфекция может настигнуть вновь. Специалисты считают, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, должны как можно эффективнее заниматься физическими упражнениями, больше находиться на свежем воздухе и хорошо спать. Кроме того, в их рационе должны быть витамины и биологически активные вещества.

Украина и коронавирус

В стране зафиксирован резкий рост количества новых зараженных коронавирусом за сутки. Минздрав сообщил об очередном антирекорде заболеваемости.

За сутки в стране заразились 689 человек, умер 21 больной, выздоровели 372 пациента. За все время пандемии от COVID-19 на Украине умерли 854 больных, вылечились 13 141 из 29 070 зараженных.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки зафиксировано во Львовской (125), Волынской (52), Ровенской (53), Киевской (54), Винницкой (44) областях и Киеве (91). Ни одного случая болезни не выявлено в Полтавской, Луганской и Херсонской областях.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве и шести областях новые ослабления карантина не произойдут. По данным главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, недотягивают до требуемого показателя инцидентности (менее 12 новых зараженных за сутки на 100 тыс населения) Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области, а также столица.

В Минздраве изменили правила выписки пациентов с диагнозом COVID-19. Если ранее для того, чтобы признать пациента выздоровевшим, требовалось провести два негативных ПЦР-теста, то сегодня переболевшие коронавирусом определяются при отсутствии симптомов болезни и одном негативном тесте. Ожидается, что после этого количество вылечившихся украинцев вырастет.

На Украине изменили подход к тестированию на коронавирус, чтобы быстрее выписывать пациентов из больниц © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

«Мы не открываем два садика в Шевченковском районе, которые готовились к работе. Результаты проверки персонала… в одном из садов обнаружили 14 инфицированных работников, во втором саду — одного работника. Эти сады не работали и пока работать не будут», — проинформировал мэр столицы Виталий Кличко.

Полиция составила административный протокол на президента Владимира Зеленского из-за нарушения карантина во время посещения кафе в Хмельницком. Кроме главы государства штрафы выписаны владельцу заведения и посетителям: главе Офиса президента Андрею Ермаку, его первому заместителю Сергею Трофимову, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко, председателю Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрию Габинету и мэру Хмельницкого Александру Симчишину. Всем перечисленным грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен (44-88 тысяч рублей).

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения экономики Украины в этом году. По данным специалистов фонда, из-за пандемии коронавируса реальный ВВП страны сократится на 8,2%, безработица вырастет до 12,6%. Кроме того, ожидается уменьшение реальной зарплаты, сокращение на 6 млрд долл. резервов и двукратное уменьшение инвестиций до 0,8 млрд долларов. По словам министра финансов Сергея Марченко, падение экономики Украины в этом году будет лучше, чем ожидает МВФ. Правительство оценивает спад экономики в 4,8% реального ВВП.

Ситуация в мире

Число заболевших COVID-19 в США превысило 2 млн человек на фоне массовых протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. Вице-президент Майк Пенс заявил, что, хотя протесты продолжаются уже более двух недель, власти не наблюдают всплеска заражений коронавирусом.

Европейская комиссия планирует открыть границы Евросоюза с 1 июля. Ограничения должны снимать постепенно. Как заявил вице-президент Комиссии и главы внешнеполитического ведомства блока Жозеп Борелль, рекомендации «учитывают ряд принципов и критериев» и будут «основаны на общем скоординированном подходе государств-членов».

Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки фильмов с 12 июня. Также работу возобновят зоопарки, аквапарки, кемпинги, бассейны, гостиницы, а также теле- и киносъемочные компании.

Коронавирус в Европе: карантин спас миллионы европейцев, итальянцы и французы подают жалобы, полицейские собаки вынюхивают COVID-19 © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк Италии 50 родственников жертв коронавируса подали официальную жалобу против властей, обвинив их в неправильных действиях в разгар пандемии. Это первый юридический шаг такого рода, предпринятый коллективно. Жалоба подана в прокуратуру Бергамо.

Половина скончавшихся вследствие заражения COVID в Германии — это граждане, проживающие в специализированных домах для инвалидов и престарелых. Смертность среди постояльцев таких домов более чем в 50 раз выше по сравнению с остальным населением страны.

Германия продлила ограничения на поездки за рубеж до 31 августа. Правительство не рекомендует гражданам посещать более 160 стран из-за пандемии коронавируса, Украина в этом числе. Власти допускают, что предостережение может быть снято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации за пределами Евросоюза.

При этом правительство отменит пограничный контроль для граждан стран Евросоюза с 15 июня. По словам министра внутренних дел Хорста Зеехофера, они смогут въезжать в страну без необходимости проходить карантин. До 21 июня сохранятся ограничения для граждан Испании, которые прибывают на самолетах.