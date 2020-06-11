Новый посткоронавирусный мир неприветлив к украинским мигрантам. Они хотят вернуться на работу в Польшу, но с трудом преодолевают бюрократические преграды. Польский бизнес их ждёт, но сами поляки уже нет

Совершенно новое явление

Польская газета Newsweek опубликовала интервью с Агатой Гурны — экономистом, сотрудницей экономического факультета и Центра исследования миграции Варшавского университета, посвященное украинской миграции в Польшу на фоне пандемии. В ожидании второй волны: западные СМИ заглядывают в будущее © REUTERS, Antonio Parrinello

Массовая трудовая миграция из Украины началась в Польше с 2014 года, когда в стране началась война. С тех пор число мигрантов только растёт.

«Нужно отметить, что украинская миграция — совершенно новое явление, — говорит Гурны. — На первом этапе люди приезжали на короткий срок и возвращались домой, заработанные в Польше деньги позволяли им содержать остающуюся на Украине семью. В среднем в таком «маятниковом режиме» они жили пять лет».

Однако с тех пор стратегии мигрантов с Украины значительно изменились. Теперь многие хотят остаться здесь навсегда. Изменился и состав миграции. В первые годы начала украинского исхода в Польшу ехали в основном неквалифицированные кадры. Сейчас 40% украинцев в Польше имеют высшее образование и амбиции работать по специальности. Это сложно, все к этому стремятся.

С начала пандемии начался массовый отток мигрантов. Гурны говорит, что «с середины марта из Польши уехало от 155 тысяч до 175 тысяч человек, то есть примерно 10% работников. Больше всего пострадали от этого аграрии: те украинцы, которые находились здесь, уехали, а тех, кого ждали, не прибыли». Да, Польша предприняла меры для помощи местному бизнесу. В нее входит и пункт о том, что оставшиеся в стране украинцы могут работать без дополнительного разрешения, но это не спасает ситуацию.

«Сельскохозяйственный сектор серьезно встревожен, — говорит Гурны, — это насущная проблема, ведь клубника уже поспела, а собирать ее некому».

Отъезд украинцев вызван не страхом пандемии. Как показывают исследования, говорит Гурны, «украинцы хотели бы остаться в Польше, в контексте эпидемии они чувствуют себя у нас безопаснее, чем на Украине». Однако тревогу вызывает экономическая ситуация. Многие предприятия или уволили мигрантов, или сократили рабочий день, а это потери в доходах. Украинцы рискуют остаться без жилья и работы. Этот страх гонит их домой, где у них тоже нет работы, но по крайней мере есть где жить.

Вроде бы украинские мигранты должны вернуться к началу сезонных работ. Но массового наплыва людей из Украины пока нет. Гурны объясняет это проблемами с украинской стороны. Украина «довольно долго не соглашалась давать разрешение на чартерные рейсы в ЕС, которые организовали работодатели».

«Сначала самолеты полетели в Англию и Данию, — объясняет эксперт, — а к нам первый прибыл только в конце мая. Сложно сказать, что это было: осознанная стратегия или хаос в процессе принятия решений». Безработица становится украинской проблемой номер один © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Польская политика в отношении мигрантов далеко неоднозначна.

«В польской правящей партии сталкиваются две фракции: одна поддерживает работодателей, вторая стоит на антииммигрантских позициях, — рассказывает Гурны. — Первая хотела обеспечить бизнес рабочими руками, а вторая думала скорее о партийных интересах, играла на настроениях избирателей. Это продолжается уже не первый год».

Косо смотреть на украинцев стало и местное население.

«Пока их не было видно, они нам не мешали», — говорит Гурны.

Но в последнее время их становится все больше. И поляки этому не рады.

Будет интересно

Австралийское издание The Conversation опубликовало статью Кристин Дюгуан-Клеман под названием «Украина между санитарным и политическим кризисом».

Очевидно, австралийский читатель плохо знает украинскую повестку, поэтому статья представляет собой просто рассказ о том, что там происходит: новый президент, смена Кабмина, пандемия и политический кризис.

«Президент Зеленский не смог добиться долгожданного мира в Донбассе и вынужден сейчас бороться с эпидемией covid-19 после политического кризиса, который привел к перестановкам в правительстве, — пишет автор. — Все это на фоне падения его рейтингов и отсутствия у населения уверенности в том, что страна идет по верному пути».

С одной стороны, Украине нужно второе дыхание, рассуждает Кристин, а с другой стороны, страна остро нуждается в стабильности: «Это означает, что новый премьер должен достаточно прочно держаться за свою должность и не вызывать подозрений касательно своей компетентности или связей с олигархическими кланами». Мир после пандемии: западные СМИ строят планы и надеются на лучшее © REUTERS, Yves Herman

Особенно беспокоит автора назначение Саакашвили, который может перетянуть на себя внимание СМИ и «стать чем-то вроде «полезного смутьяна», создающего раскол среди открыто или потенциально враждебных Зеленскому групп». Впрочем, Саакашвили сам может все испортить своим дурным характером.

«Ситуация, безусловно, непростая, но она хотя бы обещает быть интересной», — несколько по-людоедски резюмирует автор.

Снова за старое

Французское издание Le Figaro пишет о том, что с наступлением коронакризиса стратегическое соперничество НАТО с Москвой не ослабло — скорее наоборот. Об этом можно судить по нескольким учениям войск НАТО, которые проводятся в настоящее время около российских границ. Например, в Польше на военном полигоне в Дравске-Поморском начали свою подготовку 4 тысячи американских и 2 тысячи польских военнослужащих. Учения под названием "Союзный дух" продлятся до 19 июня и будут включать в себя переправу через реку, что является одним из самых сложных военных маневров в плане координации.

«Хотя эта первая масштабная операция после начала эпидемии коронавируса официально носит строго "оборонительный" характер, Москва смотрит на нее неодобрительно. Россия, конечно, распознала наступательный потенциал таких маневров», — комментирует автор статьи Николя Барот. Дымовая завеса Запада. Эксперты о России как «главной угрозе НАТО» © РИА Новости, Георгий Базаев | Перейти в фотобанк

В минувший понедельник начались учения НАТО Baltops на Балтике. В них примут участие 30 кораблей и подводных лодок и около 3 тысяч человек. Учения будут проводиться только в море.

«Но месседж, адресованный России, остается прежним, — пишет автор. — "Гарантия стабильности в Балтийском море", заявила в понедельник вице-адмирал Лиза Франкетти, командующая 6-м оперативным флотом ВМС США. "Я не думаю, что эти учения способны усугубить напряженность" с Россией, — заверила она».

НАТО активно нагнетает страсти по поводу того, что Россия усилила свое присутствие на западных границах. Истерикой встречаются и сомнительные новости о том, что Россия якобы несет ответственность за кибератаку против Бундестага в 2015 году. В Соединенных Штатах Агентство национальной безопасности подняло тревогу и предъявило обвинение некой российской кибергруппе.

В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг размышлял о будущем альянса в 2030 году. Альянс должен "оставаться сильным в военном отношении, быть более политически сплоченным и иметь глобальный подход", — пояснил генсек. Помимо России, он упомянул о возвышении Китая как о новом вызове для НАТО, «который нарушил баланс сил». Столтенберг заверил, что ни Европа, ни Соединенные Штаты не смогут в одиночку ответить на встающие перед ними новые вызовы.

«Мы должны противостоять искушению национальных решений», — сказал он.