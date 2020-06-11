Выражение про «английские уши», которые торчат из каждого конфликта в любой точке мира, наглядно иллюстрируется медиахолдингом British Broadcasting Corporation (Британская вещательная корпорация). Этот информационный спрут запускает щупальца в мельчайшие поры геополитики, стараясь превратить их в трещины ради кажущейся монолитности самой империи

О том, что Британская империя почила в бозе после Второй мировой войны, могут рассказывать историки, но не политики. Влияние Лондона на мировые процессы по-прежнему очень значительно. Иначе не обсуждался бы так громко тот же Brexit, который, по мнению некоторых аналитиков, предназначен для спасения острова от обломков разваливающейся Старой Европы. Не просто вышки. Почему на самом деле мир ополчился на 5G © РИА Новости, Яков Андреев | Перейти в фотобанк

Еще будучи империей, Великобритания основала государственное средство массовой информации и назвала его BBC Empire (!) Service. Случилось это в 1932 году. В своем первом после создания службы рождественском послании король Георг V охарактеризовал ее как «предназначенную для мужчин и женщин, настолько отрезанных снегом, пустыней или морем, что достичь их могут только голоса из воздуха». О том, как слушали в «отрезанном снегом, пустыней и морем» СССР «Русскую службу Би-би-си», знают не только диссиденты и сотрудники спецслужб.

Если обратиться к истокам и выяснить, для чего же было создано сие образование, то обнаружится следующее: суть концепции public service заложена в реализации двух основных идей: доступности для каждого независимо ни от чего, служению человеку либо обществу. Какому человеку и какому обществу — это следующий интересный вопрос. В учредителях BBC числился ряд частных корпораций: Marconi's Wireless Telegraph Company, Metropolitan Vickers Electrical Company, Radio Communication Company, The British Thomson-Houston Company, Western Electric Company и The General Electric Company. Последняя корпорация является признанным американским лидером во многих сферах.

Выходит, что изначально Би-би-си должна была учитывать и интересы американский учредителей? А они не ограничились одним лишь статусом. Интересно, что Главная резиденция Всемирной службы (которая вещает на 28 языках), так называемый Буш-хаус, получил своё название от построившего его Ирвинга Буша, владельца нью-йоркской компании Bush Terminal и одного из родственников бывшего президента Соединённых Штатов Джорджа Буша. Явно же, что не за красивые глаза и английские уши было это сделано, а скорее всего, в рамках программы лояльности и информационного сотрудничества между бывшей метрополией и бывшей колонией. Ведь около пятой части доходов от продажи продукции и услуг той же The General Electric Company составляют военные заказы федеральных властей США (без учёта иностранных заказов вооружения и военной техники). Без военных конфликтов оружие и боеприпасы утилизировать сложно, а без утилизации новые заказы не получить. Вот и задачи для медиа по розжигу очагов готовы. Прикрыть их можно сюжетами о чем угодно — редакций хватит. Даже на языках, казалось бы, не самых популярных. Например, хинди, урду, пенджаби, бенгали, гуджарати, на которых, однако, говорят сотни миллионов жителей бывшей империи. На службе у Госдепа. Украинский StopFake и американский Facebook нашли друг друга © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

С другой стороны, происходит и сокращение вещания — на те страны, где уже состоялась победа так называемой демократии. Местные политические элиты деклассированы, экономика разрушена, в госадминистрацию заведены скороспелые выпускники Стенфорда и прочих Йелей. Например, Всемирная служба Би-би-си с 2007 года прекратила радиопередачи на 10 языках. Сокращения этого года коснулись в основном радиоредакций, вещающих на страны Центральной Европы, — были закрыты болгарская, венгерская, греческая, польская, словацкая, словенская, хорватская и чешская службы, позже албанская, македонская и сербская.

Сэкономленные средства пошли на создание нового телеканала на арабском языке. 11 марта 2008 года Би-би-си запустила международный спутниковый арабоязычный канал BBC Arabic Television, в 2009 году его вещание стало круглосуточным. А 14 января 2009 года стартовал международный спутниковый персоязычный канал BBC Persian Television. Напомним в этой связи, что «арабская весна» началась в 2011-м.

На вопрос «за чей счет этот информационный банкет?» можно ответить официально: стабильный бюджет компании формирует специальный налог, который платят все жители Великобритании, владеющие телевизорами, а также любыми устройствами, позволяющими просматривать видеосигнал в режиме реального времени, включая мобильный телефон. Ежегодный бюджет ВВС равен около 3,7 млрд фунтов стерлингов. Но вряд ли жители английской глубинки согласны с тем, что на их деньги осуществляется вещание, например, на бенгали. Хотя кто их спрашивает. Не спрашивают их и о том, кто и для каких целей использует столь ценный ресурс. А среди «юзеров» попадаются заметные персоны. Чтобы не помнили. Чернобыльский миф и как с ним бороться © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Вот, например, этой весной мистер Джон Хербст, бывший в 2003-2006 годах послом на Украине (во время первого — «оранжевого» — Майдана) возник в поле зрения в связи с презентацией некоего фильма. Сам мистер более широко очерчивает круг своих интересов: «Примерно половина из 24 лет, проведённых на дипломатической работе, пришлась на деятельность в СССР, а затем в независимых государствах, образовавшихся в результате распада Союза. С 1994 по 1997 год я работал с правительством Украины по многим направлениям, в том числе и по развитию отношений Украина — НАТО». И то, что под его эгидой 24 апреля с. г. был организован показ видео «Русский дятел» об объекте «Дуга-2», находящемся в Чернобыльской зоне, — это логичное продолжение интересов Джона, который в настоящее время возглавляет программу Украины в Атлантическом совете.

Пора сказать несколько слов о самом фильме, который на сайте Би-би-си появился с титром «The Soviet's top secret military flop» — «Совершенно секретный военный провал Советского Союза». Чернобыльская авария на фоне короновирусной пандемии © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

По всем законам иезуитской журналистики в фильме используют авторитетных персон с объективными заявлениями. Но используют для необъективных выводов. Например, Сергей Бабаков, историк музея Чернобыля, рассказывает о ложных версиях относительно функций «дуги», а также сетует на то, что фактической информации о технической сути этого сооружения нет, приходится использовать только воспоминания сотрудников объекта. А Валерий Каминский, генерал-лейтенант Советской Армии, сообщает, что это загоризонтный радиолокатор, который предназначался для обнаружения старта баллистических ракет. Далее какой-то гид в кадре говорит, что ракете "Трайдент-2" надо 28 минут, чтобы долететь до Москвы от Невады, и если этот пуск был обнаружен, то было 20-25 минут, чтобы принять решение: нажимать «красную кнопку» или не нажимать. То есть время для принятия решения об ответной ракетной атаке. Заметьте, ответной!

Однако цель фильма не в том, чтобы объяснить оборонные цели Дуги-2. Цель в том, чтобы привести еще несколько надуманных аргументов в пользу развала СССР — явившегося самой крупной геополитической катастрофой XX века, как ее охарактеризовал однажды президент РФ.

После чего тот же гид рассказывает об устаревшей аппаратной базе этой системы (на фоне кадров давно заброшенных помещений) и делает вывод: его смартфон на сегодня более совершенен, чем весь этот комплекс. Однако о том, может ли его смартфон обнаружить запуск баллистической ракеты из Невады, почему-то умалчивает. Наверное, потому, что советские военные комплексы составляли достойную конкуренцию американским. И только развал СССР как политического проекта позволил США ненадолго сделать мир однополярным.

В подпитывании иллюзии, что так может продолжаться вечно, как говорится, все средства хороши. Но не Би-би-си единой жив иностранный человек. О чем свидетельствуют разгорающиеся по миру протесты против социального неравенства, родившиеся в стране-экспортере демократии. Вот о чем надо снимать фильмы сейчас, а не заниматься эксгумацией холодной войны. Но, как говорится, кто платит — тот и заказывает музыку.