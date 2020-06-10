По состоянию на 21:00 10 июня в мире зафиксировано более 7 млн 424 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 417 тыс. человек скончались, свыше 3,6 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Германия со 186,8 тыс. заболевших, следом идет Франция (189,2 тыс.).

На восьмом месте Перу (203,7 тыс.), потом Италия (235,7 тыс.) , затем Индия (286,7 тыс.), Испания (289 тыс.), Великобритания (290,4 тыс.), Россия (493,7 тыс.) и Бразилия (747,5 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 2 млн 53 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 114,4 тыс. человек, смертность 5,58%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции — 15,41%, более 29,2 тыс. человек.

В Великобритании — 41,1 тыс. (14,18%), В Бразилии — 38,7 тыс. (5,18%), в Италии — 34,1 тыс. умерших (14,47%), в Испании — 28,7 тыс. (9,95%).

Россия

В России по состоянию на 10 июня зафиксировано 493 771случаев заболевания, 6391 заразившихся умерли, 252 857 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,3%, что примерно в 12 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 4 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 13,5 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 22,2 млн проверок на COVID — 19.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 10 июня

Касперская в ходе совещания по связи и IT-индустрии предложила внести уточнения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), так как по существующим стандартам очень много компаний можно отнести к разработчикам программного обеспечения, среди которых есть пострадавшие.

«Если бы вы дали такое разрешение — уточнить ОКВЭДы по отрасли разработки ПО и выделить те компании, которые можно было бы признать пострадавшими, то это было бы очень хорошей помощью», — сказала Касперская.

«В целом справедливо, конечно. Потому что надо смотреть не по формальным признакам, а по реальному состоянию предприятия. Надо подумать. Перед сегодняшним совещанием мы обсуждали с некоторыми коллегами этот вопрос. Мы к нему обязательно вернемся», — сказал Путин.

По словам Касперской, в отрасли есть предприятия, которые совсем не пострадали от пандемии, часть — пострадала незначительно. Однако есть компании, чья выручка упала на 100% и которые оказались под угрозой банкротства.

Ну а пока бизнес трепещет в ожидании трудных дней, спортсмены не унывают и завлекают болельщиков разными акциями.

Например, хоккейный клуб «Спартак» предоставит всем медикам скидку в 30% на сезонный абонемент, сообщается на сайте москвичей.

Ранее «Спартак» объявил о старте абонементной программы на следующий сезон КХЛ.

«Вот уже много месяцев с бедой, вмешавшейся в нашу жизнь, борются врачи, медсестры, водители машин скорой помощи, санитары. Каждый день они спасают жизни с риском для себя. Выразить огромную благодарность — вот самое меньшее, что мы можем сейчас для них сделать. В знак признательности всем врачам за огромный и важный труд "Спартак" в рамках новой абонементной программы предоставляет скидку 30% на сезонные абонементы всем медикам, всем, кто защищает наши жизни», — заявили в клубе.

КХЛ в конце мая уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 — 2 сентября 2020 года.

Ну а Федерация регби России (ФРР) готвится принимать болельщиков на своих стадионах. Роспотребнадзор уже согласовал с ФРР заполняемость трибун на матчах чемпионата России до 10% от вместимости стадиона.

До этого Роспотребнадзор согласовал регламент проведения чемпионата России по регби на сезон-2020/21.

Турнир должен был стартовать в апреле, но из-за пандемии начнется позднее — 18 июня матчем «Локомотив» (Пенза) — «ВВА-Подмосковье».

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 10 июня зафиксировано 28 381 случая заболевания, 833 заразившихся умерли (смертность 2.94%), 12 769 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 445 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Известный доктор и телеведущий, харьковчанин Евгений Комаровский рассказал, как следует себя вести в тренажерном зале в период пандемии коронавируса.

«C тренажерным залом все очень плохо. Во-первых, потому, что там огромное количество ручек, за которые берется куча людей. Во-вторых, люди в спортзале все время потеют, а что они делают, когда потеют? Все время вытирают рукой пот, то есть создают все условия для заражения», — пишет в своем Instagram Комаровский.

Он отметил, что еще не видел ни одного спортзала, где бы поддерживались оптимальные параметры температуры и влажности. «18 градусов — да нигде, дышать нечем», — возмущается доктор.

Также он призвал не ходить в тренажерные залы, где отсутствуют дезинфицирующие средства и не обрабатываются ручки тренажеров. «Это прямой способ заразиться коронавирусом», — предупреждает Комаровский.

«Но если все меры по дезинфекции поверхностей грамотно выполняются, в зале оптимальные температура и влажность воздуха, осуществляется сквозное проветривание и соблюдается социальное дистанцирование, то в таком фитнес-клубе можно заниматься без существенного риска заражения. А если все же опасаетесь, то лето вам в помощь — множество тренажеров есть на свежем воздухе», — подытожил доктор.

Ну а пока доктор рассуждал об особенностях здорового образа жизни во время карантина, украинские полицейские составили административные протоколы о нарушении карантина на президента Владимира Зеленского и других чиновников.

На прошлой неделе Зеленский побывал в Хмельницком и выпил кофе в одном из кафе. При этом президент и сопровождавшие его люди находились в помещении, хотя в то время заведения общепита могли открыть только летние площадки. Кроме того, на фотографии, опубликованной в фейсбуке президентского офиса, видно, что ни на Зеленском, ни на остальных не было медицинских масок.

«Несмотря на карантинные ограничения по деятельности кафе, владелец заведения возобновил работу, а затем обслуживал посетителей», — говорится в сообщении МВД в Telegram.

Полиция провела проверку и составила административные протоколы на владельца кафе, а также на Зеленского, руководителя президентского офиса Андрея Ермака и его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и городского главу Хмельницкого Александра Симчишина.

Безалаберность украинских властей несет угрозу и для республик Донбасса.

Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Яков Осадчий назвал одностороннее открытие Киевом пункта пропуска «Станица Луганская» в Донбассе провокацией, направленной на ухудшение эпидемиологической обстановки в республике.

Украинские контрольно-пропускные пункты в Донбассе возобновят работу с 10 июня. При этом во вторник представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева заявляла, что КПП «Станица Луганская», который является единственным между ЛНР и подконтрольной Киеву территорией, не возобновит работу в среду, как это анонсирует Киев, поскольку «коронавирус никто не отменял».

«Вызывает недоумение решение об открытии КПВВ "Станица Луганская", принятое командованием ООС на фоне продолжающегося роста инфицированных (украинских силовиков — ред.). Расцениваем данный шаг как провокацию украинского руководства, направленную на усугубление эпидемиологической ситуации в республике», — заявил на брифинге Осадчий.

Он добавил, что по данным Народной милиции, украинское командование скрывает от общественности реальную эпидемиологическую обстановку в частях и соединениях ВС Украины, дислоцирующихся в Донбассе.

В мире

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал Fox News за то, что он отказался освещать слушания в конгрессе по вопросам коронавируса.

«Невероятно! Fox News только что отключил слушания в конгрессе из эфира как раз перед важными заявлениями свидетелей. Это уже, скорее, похоже на CNN!!! Fox потерялся!!!» — написал Трамп в Twitter.

Утром в среду в конгрессе давал показания министр финансов Стивен Мнучин, который рассказывал о программе финансовой поддержки американцев на фоне коронавируса. Также в конгрессе выступал брат убитого полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Коронавирусные уроки. Какие проблемы Украины обнажил COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ну а ученые из Йельского университета (США) выявили разницу в работе иммунной системы при COVID-19 у мужчин и женщин, что объясняет, почему мужчины заболевают чаще или переносят болезнь в тяжелой форме. Об этом говорится в докладе, опубликованном на медицинском портале medRxiv.

Авторы работы отмечают, что "все больше фактов свидетельствует о том, что мужской пол может быть фактором риска для более тяжелой формы болезни". Они ссылаются на статистические данные и исследования, согласно которым около 60 процентов случаев смерти от коронавируса во всем мире приходится на мужчин, а «недавнее когортное исследование 17 миллионов взрослых в Англии показало сильную корреляцию между мужским полом и риском смерти от COVID-19».

«Наши результаты выявили ключевые различия в иммунных реакциях на ранней стадии инфекции SARS-CoV-2 у пациентов мужского и женского пола», — пишут авторы.

Специалисты взяли анализы у почти 100 пациентов, госпитализированных с положительным тестом на коронавирус с 18 марта по 9 мая. Они изучали пробы цельной крови, плазмы, проводили измерения антител.

Как выяснилось, у пациентов мужского пола были выше уровни некоторых важных провоспалительных врожденных иммунных цитокинов (информационных молекул, которые оповещают клетки о необходимости бороться с попавшим в организм вирусом), таких как интерлейкин 8 и белок CCL5. Это коррелировало с устойчивым увеличением неклассических моноцитов — клеток иммунного ответа, отмечают исследователи.

У женщин же были активнее ответы Т-клеток, регулирующих клеточный иммунитет.

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«Эти данные указывают на ключевые различия в базовых иммунных способностях у мужчин и женщин на ранней стадии инфекции SARS-CoV-2 и предполагают потенциальное иммунологическое обоснование различных механизмов прогрессирования заболевания между полами. Эти анализы также обеспечивают потенциальную основу для принятия зависимых от пола подходов к прогнозированию, профилактике, уходу и терапии для пациента с COVID-19», — делают вывод авторы.

В частности, они предполагают, что для пациентов-мужчин вакцина и методы лечения могут предусматривать повышение Т-клеточного иммунного ответа на SARS-CoV-2, тогда как для женщин может быть полезна терапия, ослабляющая активацию врожденного иммунитета на ранних стадиях заболевания.