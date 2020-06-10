В среду, 10 июня, «сериал» с вручением подозрения экс-президенту Петру Порошенко мог закончиться. Но не тут-то было. Порошенко вызвали в Госбюро расследований (ГБР) для вручения подозрения по одному из многих уголовных дел, в которых он фигурирует. Речь идёт о незаконном назначении главой Службы внешней разведки Сергея Семочко

«По данным следствия, будучи президентом Украины, Петр Порошенко в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — председателя Службы внешней разведки Украины — к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)», — говорится в сообщении ГБР. Коронавирусные уроки. Какие проблемы Украины обнажил COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Юрист Елена Лукаш считает это дело несущественным, подчеркивая, что на более серьезные обвинения украинские власти пока не решились.

«Посмотрела инкриминируемые Порошенко статьи. И вы посмотрите и оцените. За год вся правоохранительная система страны смогла разродиться подозрением, где Петро — всего-навсего подстрекатель… И это все, на что способны ГБР и Офис прокурора? Вы серьезно полагаете продать историю про Петра-подстрекателя, как историю про «весну» и справедливость?» — пишет Лукаш.

Юрист Андрей Портнов тоже не верит, что по этому делу Порошенко можно будет посадить. Он считает, что из всех дел это было выбрано специально для профанации «посадок».

«Из всех уголовных грехов Порошенко власть выбрала для его первого официального подозрения самое никчемное и труднообъяснимое для общества — неправомерный акт о назначении чиновника службы внешней разведки… Очевидно, что власть пытается продать людям ощущение, что она исполняет запрос на справедливость… Первое подозрение Порошенко — это продажа воздуха. Вы по всей вертикали — полностью неспособные и некомпетентные чиновники», — пишет Портнов.

Порошенко, проигнорировавший уже десятки вызовов следователей, на этот раз соизволил явиться в ГБР в окружении своих сторонников. Явился он только потому, что накануне Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе на допрос 10 июня. Однако подписать постановление о вручении подозрения он отказался.

По словам адвоката Порошенко, россиянина Ильи Новикова, по закону подозрение народному депутату должна вручать лично генпрокурор Ирина Венедиктова, но она передоверила это дело своим подчинённым. Венедиктова не первый день работает в прокуратуре и, по идее, должна знать такие нюансы. Сядет ли Порошенко в тюрьму © Стрингер

Похоже, мы наблюдаем своеобразную игру в кошки-мышки, целью которой является затягивание любых громких процессов. Сначала подозреваемый долго игнорирует вызовы следователей, а затем следователи или прокуроры бегают от вызванного ими подозреваемого. В следующий раз опять Порошенко будет бегать от следователей, а потом — они от него.

Аналогичную тактику мы, похоже, наблюдаем и в деле Сергея Стерненко, убийцы и экс-руководителя одесского «Правого сектора»*. Ему уже два года не могут вручить подозрение в убийстве, хотя он сам снимал процесс на видео. Сначала он сам игнорировал повестки в СБУ, а 9 июня, по словам адвоката, уже СБУ не вручила повестку явившемуся адвокату.

«Пришли сегодня в СБУ и поцеловали замок. Подозрение вновь не вручили», — сообщил адвокат Стерненко.

Сам Стерненко заявил, что следователи от него прячутся.

«Следователь вызвал повесткой, а сам спрятался и не вышел», — написал националист.

Ранее мэра города Черкассы Анатолия Бондаренко вызывали в Нацполицию на допрос по делу о самовольном ослаблении карантинных мер. Бондаренко явился на допрос, но не явились те, кто должен был проводить допрос.

Во всех этих случаях можно видеть, что правоохранительные органы и следователи боятся подозреваемых больше, чем подозреваемые — следователей.

В случае с Порошенко это проявилось еще и в том, как он, отказавшись подписывать подозрение, сам вломился в кабинет генпрокурора, требуя объяснений и возбуждения дел против следователей ГБР. Примечательно, что общались они на русском языке. Выйдя из офиса генпрокурора, Порошенко заявил журналистам, что Венедиктова убежала. Лакейство Порошенко и первый год Зеленского. Главное на неделе 16-22 мая от экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украинский журналист Александр Зубченко так описывает эту сцену: «Сразу после получения подозрения Петр Алексеевич ломанул вместе с верными бабами, Геращенко и Сюмар, прямо в офис генерального прокурора Венедиктовой. Типа, действительно ли Венедиктова хочет вручить жалкую, никчемную бумажку про подозрение величайшему светилу нации? Сели за стол. Венедиктова, Сюмар, адвокаты, какие-то собаки. Стала визжать Геращенко. Генпрокурор сказала, что да, подозрение есть… Лидер нации стал возмущаться прямо в маску, Геращенко — голосить, собаки сцепились. Венедиктова встала и вышла… А эти до сих пор ее ждут…», — пишет Зубченко.

Затем подозреваемый прямо в офисе ГБР начал угрожать нынешнему президенту Зеленскому, предрекая ему участь Виктора Януковича.

«Этим занимался на нашей памяти Виктор Федорович Янукович. Я очень сожалею, Владимир Александрович, что вы даете незаконные указания генеральному прокурору, на 300% вашему человеку, выполнять преступные приказы. Перезвоните Януковичу в Россию и спросите, чем он закончил, и своевременно остановитесь», — заявил Порошенко.

По данным на 14:30, сторонники Порошенко оставались в здании и требовали, чтобы убежавшая Венедиктова вернулась и лично вручила Порошенко подозрение. Охрана Порошенко порвала пиджаки охранникам генпрокурора. Сам же Порошенко спокойно сел с охраной в бронированный «Мерседес» и уехал. Только через полчаса после его отъезда на ступеньках появилась генпрокурор Венедиктова, заявившая, что подозрение Порошенко хоть и не было вручено, но было объявлено. Вендеиктова посетовала, что вручать подозрение народным депутатам очень тяжело, так у них есть охрана. Наговорил на срок. Как Порошенко узурпировал власть и признался в этом американцам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Венедиктовой, на данный момент Порошенко фигурирует в 21 деле.

«Я как никто в курсе, какие это дела. 17 дел открыл Руслан Рябошапка, четыре дела открыла я, причем три по решению суда, одно по заявлению Деркача (дело о записях разговоров Порошенко с Байденом), но решение суда совпадает с заявлением Деркача», — сообщила Венедиктова.

Однако неспособность даже вручить подозрение экс-президенту и ряду его подельников еще раз показывает украинцам слабость нынешней власти. И Порошенко это знает и использует в своих целях, пытаясь предстать в глазах сторонников сильным лидером и сгруппировать вокруг себя националистов, которые уважают культ силы.

«Порошенко хайпит сегодня весь день. В ГБР, в ГПУ, все СМИ пишут только о нём, а на его фоне власть выглядит «беззубой», — пишет Telegram-канал «Легитимный».

Нерешительность новых властей Украины говорит о том, что сериал под названием «Весенние посадки» будет длиться еще долго и предполагает много интересных поворотов сюжета. Мы не единожды увидим, как в Киеве следователи бегают за подозреваемыми, а потом подозреваемые — за следователями. Такая игра в догонялки будет держать избирателя в тонусе, создавая видимость существенных действий.