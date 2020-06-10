По состоянию на 16:00 среды, 10 июня, в мире официально зарегистрировано 7,2 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 411,6 тыс. человек, свыше 3,3 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Лидером рейтинга заболеваемости остаются США: здесь коронавирус был выявлен у 1,9 млн человек. Болезнь забрала жизни 112 тыс. граждан, 524,8 тыс. выздоровели.

На второй позиции с 739,5 тыс. заболевших разместилась Бразилия. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 38,4 тыс. человек, выздоровели 396,7 тыс.

Третье место занимает Россия, где, по официальным данным, выявлено 493,6 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни 6,3 тыс. человек, 252,7 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Великобритания (290,5 тыс.), Индия (276,5 тыс.) и Испания (241,9 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине на сегодняшний день зафиксирован 28 381 случай заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 833 человек, 12 769 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 525 украинцев.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в столице в настоящее время госпитализированы 223 человека с коронавирусом — это наибольшее количество пациентов, находящихся в больницах, за все время пандемии.

Как рассказал Кличко, среди госпитализированных с диагнозом Covid-19 — девять детей. Еще 56 человек, в тяжелом состоянии, пятеро — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также в больницах — 84 больных с подозрением на коронавирус, среди которых восемь детей.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 10 июня

Кличко добавил, что карантин в столице могут усилить. Пока что количество заболевших на 100 тыс. населения не позволяет говорить о его ослаблении.

Полиция оштрафовала президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина во время посещения кофейни в Хмельницком. Об этом сам глава государства заявил на брифинге в Чернигове.

«Можно снять маску? А то будет так, как на Хмельниччине — выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали», — сказал президент.

По данным Нацполиции, материалы дела были переданы в суд. Главе государства грозит штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. гривен (от 43,8 тыс. до 87,7 тыс. рублей).

Самым тяжелым месяцем для украинских ресторанов за период коронавирусного карантина стал апрель — их выручка за это время составила всего 26% от той, которую они получили в феврале, говорится в результатах исследования компании по автоматизации ресторанов Poster. С открытием летних площадок она составила 50% от докризисных показателей. После ослабления карантина свою работу возобновили 70% заведений общепита.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России с начала пандемии официально зарегистрировано 493 657 случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 6358 человек, 252 783 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8404 россиян.

Все ограничения, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, будут отменены примерно через два месяца, заявил мэр столицы Сергей Собянин. При этом, по его словам, позитивные маркеры, которые говорят о снижении заболеваемости и управляемости ситуации в столице, позволяют постепенно переходить к нормальной жизни.

Собянин также рассказал, что за период пандемии московские врачи спасли десятки тысяч пациентов с COVID-19, в том числе около 65 тысяч тяжелобольных.

«Это огромный, колоссальный труд. Медработники не покладая рук круглые сутки, не щадя свое здоровье и порой жизнь, боролись за спасение горожан. Это огромная победа», — заявил градоначальник.

Иммунитет к коронавирусу, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, есть уже у 14% населения России. Такие выводы были сделаны после тестирования примерно 650 тысяч человек в 46 субъектах страны. Попова отметила, что лучше всего иммунитет к коронавирусу вырабатывается у детей, у лиц старше 65 хуже — антитела к инфекции имеют только 11% из них.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко отправят в Дагестан для борьбы со вспышкой коронавируса. Помимо Проценко, на помощь врачам Дагестана, Северной Осетии, Алании, Ингушетии, Забайкальского края, Дагестана, Владимира и Пскова направят еще шесть медицинских бригад из Москвы.

Ситуация в мире

Германия порекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в 160 стран за пределами ЕС до 31 августа. Отмечается, что возможны исключения для стран, в которых ограничительные меры привели к сдерживанию распространения коронавируса. При этом власти будут учитывать статистику по инфицированным, эффективность системы здравоохранения, правила гигиены и меры безопасности для туристов.

Коронавирус в Европе: карантин спас миллионы европейцев, итальянцы и французы подают жалобы, полицейские собаки вынюхивают COVID-19 © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

«Министр [иностранных дел Италии] Ди Майо предоставил мне последние данные по Италии, которые значительно улучшились. Греция будет постепенно отменять все ограничения с Италии со следующего понедельника до конца месяца. Я выражаю чувство солидарности от греческого народа итальянскому народу», — заявил глава МИД Греции Никос Дендиас.

Первая вакцина от коронавируса может стать доступна уже осенью 2020 года, сообщили в ВОЗ. Имеется в виду препарат, который разрабатывает Оксфордcкий университет совместно с итальянской компанией Irbm. Отмечается, что в вопросе разработки вакцин Европа опережает США, а итальянско-английский препарат находится на более продвинутой стадии готовности, чем остальные.