Кабмин Украины готов до середины июня представить обновлённый вариант программы действий, «программу действий правительства 2.0». Об этом сказал президент страны Владимир Зеленский во время встречи с членами правительства, представителями парламентских комитетов и руководителями правоохранительных органо

При этом Зеленский напомнил, что парламент не поддержал первый вариант программы действий правительства, парламентские комитеты высказали многочисленные замечания и выдвинули свои предложения.

Сославшись на полученную от премьера информацию, президент сообщил: «Правительство внимательно проработало все конструктивные предложения и готово на этой неделе представить парламенту обновленную Программу действий правительства 2.0»

Депутаты принесли Шмыгалю рюкзак со сникерсом, чтобы он «не тормозил» с программой правительства © Кабинет министров Украины Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин представит новую программу, составленную с учётом замечаний парламентариев, 18-19 июня, и будет просить поддержать её.

По словам премьера, эта программа состоит из двух разделов: первый — антикризисный, и второй — долгосрочные приоритеты деятельности правительства. При этом «каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы».

Украина прошла 90 дней карантина, введённого в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Экономике нанесён серьёзный ущерб. Как ранее сообщил премьер Денис Шмыгаль, за полтора месяца карантина на Украине статус безработных получили 200 тысяч человек (при этом общее число официально зарегистрированных безработных на Украине выросло до 487 тысяч человек).

По итогам апреля, количество безработных в стране выросло с примерно 9% до 20%, из 17 миллионов трудоустроенных украинцев работу потеряли 3,4 миллиона человек, сообщает издание «Новое время» со ссылкой на данные инвесткомпании Dragon Capital.

Прогнозы тоже не утешают. Так, председатель Нацбанка Яков Смолий заявил, что «обусловленный коронакризисом уровень безработицы достигнет пика во втором квартале, это — 11,5% против 8,2% в прошлом году».

Понятно, что необходимо принимать срочные меры для поддержки отечественного производителя, создания рабочих мест. Но какие меры власть готова предпринять и насколько они могут быть эффективны, не вполне ясно. Представители оппозиции указывают, что правительство разрабатывает антикризисную программу «непублично и скрыто».

Сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко в своей программе «Диалог с Донбассом» подчеркнул, что правительство должно перейти от слов к делу и срочно начать реализацию антикризисных мер, создавать рабочие места.

Бойко: Кабмин прячет отсутствие экономической стратегии за продолжением карантина © Facebook, Оппозиционный Блок

«Правительство не сделало ничего, чтобы обеспечить работой людей, оставшихся без средств к существованию. 500 тысяч рабочих мест, которые обещал Кабмин, так и остались на бумаге.

Я много лет своей жизни отдал промышленности и знаю цену рабочего места. Пустые разговоры здесь не помогут — нужно заниматься конкретно каждой отраслью, определять векторы развития, выстраивать производственные цепочки внутри страны, обеспечивать отечественные предприятия поддержкой и доступными кредитами. Одним словом — делать всё, чем занимаются все нормальные страны, чтобы поддержать своего производителя», — сказал Юрий Бойко, слова которого приводит сайт ОПЗЖ.

Говоря о перспективе запуска Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, политик отметил, что для этого необходимо восстановление отношений с Российской Федерацией и прекращение взаимных санкций — как только это произойдёт, «этот завод будет запущен, и сразу будет легче дышать всем».

Бойко добавил, что очень много предприятий в Донбассе были ориентированы на российский рынок — но «политика взаимных санкций практически остановила много заводов».

«Придётся восстанавливать отношения с Россией, потому что нужно торговать с ними, нам надо продавать туда продукцию, а это наши рабочие места. Это самый быстрый и эффективный выход, который на поверхности, который будем реализовывать», — сказал сопредседатель ОПЗЖ.

Что касается действий украинской власти, то, по мнению политика, она теряет время: «На начало июня страна имеет только нуждающийся в доработке даже не драфт антикризисной программы, а ее презентацию».

Бойко подчеркнул, что «при этом проект документа, имеющий ключевое значение для всей страны, разрабатывался непублично и скрыто».

Политик напомнил, что ещё в самом начале карантина ОПЗЖ представила Антикризисный план, «где пошагово расписано, что нужно сделать для поддержки экономики в условиях кризиса».

«Власть же «прокарантинила эпидемию» и не в состоянии вывести страну из кризиса», — констатировал Бойко.

Израильский политолог: Без мира с Россией восстановление Украины невозможно © Facebook, Solomon Mann

«Быстрое и эффективное решение для вывода украинской экономики из кризиса — восстановить торговлю и экономические взаимовыгодные отношения с соседями. Ведь многие предприятия были ориентированы на российский рынок, и политика взаимных санкций нанесла по ним сильнейший удар, лишив людей работы, а местные бюджеты — доходов», — сказал политик.

По его мнению, «мир и экономический прагматизм — вот главные составляющие для процветания Украины».