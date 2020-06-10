По состоянию на 12:00 среды, 10 июня, в мире официально зарегистрировано 7,2 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 411,3 тыс. человек, свыше 3,3 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

На первом месте в антирейтинге по-прежнему находятся Соединенные Штаты, где коронавирус выявили у более 1,9 млн человек. Болезнь забрала жизни 112 тыс. человек, 524,8 тыс. выздоровели.

Вторую позицию с 739,5 тыс. зараженных занимает Бразилия. Здесь 38,4 тыс. человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 396,7 тыс. выздоровели.

На третьем месте Россия, где, по официальным данным, выявлено 493,6 тыс. случаев заражения. Заболевание забрало жизни 6,3 тыс. человек, 252,7 тыс. выздоровели.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Великобритания (290,5 тыс.), Индия (275,4 тыс.) и Испания (241,9 тыс.).

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине на сегодняшний день зафиксирован 28 381 случай заражения коронавирусом. Болезнь забрала жизни 833 человек, 12 769 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 525 украинцев, из них 70 детей и 49 медицинских работников.

Лидерами по числу заражений остаются Черновицкая область (3757), Киев (3580) и Львовская область (2289).

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

На Украине снижается количество госпитализаций, а также количество людей, попадающих в отделения интенсивной терапии. По мнению главного санврача страны Виктора Ляшко, это может свидетельствовать о том, что введенные меры работают. Кроме того, он отметил, что летом вирус может терять свою агрессивность и вызывать меньше тяжелых последствий для здоровья.

С 10 июня на Украине стартовал новый этап ослабления карантина: заработали отели, возобновили работу базы отдыха и санатории, учреждения культуры и два пункта пропуска в Донбассе — «Станица-Луганская» и «Марьинка».

При этом в Киеве и еще шести областях Украины сегодня не ослабят карантин. В столице, а также в Львовской, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой области показатель инцидентности превышает 12 больных коронавирусной инфекцией COVID-19 на 100 000 населения.

Стало известно, что в Киевской области на карантин отправили детский сад — у одной из сотрудниц был выявлен коронавирус.

«Садик закрываем на карантин, а все контактные лица пройдут ПЦР-диагностику. Сразу хочу успокоить родителей. С детьми больная не контактировала. Последний раз она была в помещении 29 мая, когда заведение еще не работало», — заявил заммэра Ирпеня Александр Маркушин.

В настоящее время специалисты проводят дезинфекцию помещения детсада.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России с начала пандемии официально зарегистрировано 493 657 случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 6358 человек, 252 783 выздоровели.

За последние сутки COVID-19 диагностировали у 8404 россиян.

По всей стране, несмотря на отмену некоторых ограничений, по-прежнему сохраняется масочный режим, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Надо четко понимать, что вирус никуда не ушел. Вирус остается с нами», — пояснила она.

По словам Поповой, меры предосторожности необходимо будет соблюдать до появления вакцины.

После пандемии коронавируса и кризиса в России может наблюдаться длительный рост преступности в отдельных сферах, считает бывший премьер-министр РФ, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Наша задача, безусловно, — максимально предотвратить последствия, которые могут возникнуть из-за пандемии и экономического кризиса, причем мы понимаем с вами, что последствия пандемии, а значит, и рост преступности в определенных сферах <…> может быть достаточно длительным», — заявил он.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 9 июня © бюллетень

В Москве уточнили правила работы парикмахерских и салонов красоты, которым позволили возобновить свою деятельность с 9 июня. Так, отмечается, что всех клиентов необходимо будет принимать по предварительной записи в масках и перчатках. Средствами защиты нужно будет пользоваться как посетителям, так и сотрудникам. Также всем, кто находится в помещении, необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.

Ситуация в мире

Словакия заявила о полном снятии большинства ограничительных мер, связанных с пандемией. Так, маски можно будет больше не носить на улице — только в магазинах и общественном транспорте. С 10 июня в стране открываются ТРЦ, ночные клубы, а ресторанам разрешат ослабить меры безопасности. Также въезжать в Словакию позволят туристам из 16 стран: Германии, Лихтенштейна, Швейцарии, Словении, Хорватии, Болгарии, Греции, Кипра, Мальты, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии.

Коронавирус в Европе: карантин спас миллионы европейцев, итальянцы и французы подают жалобы, полицейские собаки вынюхивают COVID-19 © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

ООН предрекла миру крупнейший за 50 лет продовольственный кризис.

«Хотя в мире более чем достаточно еды, чтобы накормить всех, более 820 млн человек по-прежнему не получают достаточно пищи, и, несомненно, их число возрастет. У порядка 144 млн детей младше пяти лет наблюдается задержка в росте. Это означает, что они слишком малы для своего возраста, главным образом из-за недоедания», — отметил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, пандемия нарушила цепочки поставок продуктов, поэтому часть жителей Земли окажутся в условиях крайней нищеты.

На фоне пандемии коронавируса специалисты ВОЗ зафиксировали вспышку эпидемии лихорадки Эбола. Случаи заболевания зафиксировали в Демократической Республике Конго. Всего в результате новой вспышки заразились 12 человек. Отмечается, что шесть зараженных уже умерли.