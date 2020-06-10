Исполнительный совет Международного валютного фонда 9 июня утвердил программу stand-by (SBA) для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около $ 5 млрд). Программа рассчитана на 18 месяцев. Как сообщили в МВФ, 10 июня Фонд уже направил первый транш кредита Украине

Как сообщили в Фонде, утверждение программы SBA позволяет осуществить немедленное выделение эквивалента 1,5 млрд SDR (примерно $ 2,1 миллиарда).

Деньги будут направляться на поддержку платежного баланса и бюджета для преодоления последствий COVID-19. То есть, для пополнения валютных резервов и для бюджетных нужд.

Изначально ожидалось, что первый транш кредита составит $1,9 млрд и полностью будет направлен на покрытие дефицита госбюджета. В итоге, первый транш будет на $200 миллионов больше, и получит его Украина буквально через несколько дней.

МВФ советует украинцам готовится к снижению зарплат и росту безработицы © CC0, Pixabay

Остальные средства планируют выделить еще четырьмя траншами. Второй транш ожидается в четвертом квартале 2020 года. Для получения следующих траншей Украина должна будет выполнить ряд условий — «структурных маяков».

Не всё так однозначно

При этом МВФ предупредил, что новая программа кредитования Украины связана с большим риском и неопределенностью.

«Риски новой программы очень велики. Неопределенность относительно того, насколько серьезным и длительным будет глобальный спад экономики, исключительно высока. Внутри страны сохраняется значительная неопределенность относительно направления экономической политики», — отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Она напомнила, что государственный долг Украины остается высоким, как и потребности в финансировании.

«Хотя фискальная политика в соответствии с программой будет изначально направлена на борьбу с влиянием кризиса, фискальную политику придется ужесточить по мере восстановления экономики, чтобы начать снижать государственный долг», — указала глава МВФ.

Георгиева также указала на необходимости сохранить независимость НБУ. Глава МВФ Георгиева предупредила Украину о больших экономических рисках © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Финансовая политика должна достичь баланса между сохранением финансовой стабильности и поддержкой восстановления экономики», — подытожила директор Фонда.

Продать суверенитет за дёшево

Президент Владимир Зеленский, Нацбанк Украины и предыдущее правительство страны в начале декабря 2019 года достигли staff level agreement с МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд, размер которой мог быть увеличен до $8 млрд. Взамен МВФ требовал от Украины принятия законов о банках и о рынке земли.

Опубликовать текст меморандума с Фондом украинская власть пообещала сразу же после его утверждения советом директоров. Однако украинским СМИ удалось узнать не только структурные маяки программы, но и другие условия предоставления средств.

Пакет маяков можно разделить на несколько блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный, связанный с COVID-19. Предполагается, в частности, изменение двух законов — по банковскому и судебному направлениям. В перечне маяков на данном этапе нет ничего, что касалось бы темы закона о рынке земли.

Стоит напомнить, что условия кредитования могут корректироваться по ходу реализации программы.

По энергетическому направлению, прежде всего для получения второго транша необходимо будет изменить устав НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Речь идет о пересмотре изменений устава, которые в марте 2019 года утвердил Кабинет министров Владимира Гройсмана. Тогда полномочия наблюдательного совета НАК были несколько ограничены.

Кроме того, необходимо будет в новых договорах на предоставление коммунальных услуг упростить процедуру смены поставщиков газа. Украина пообещала отказаться от продления спецобязательств по поставкам газа населению и предприятиям теплокоммунэнерго и предпринять ряд шагов, которые в перспективе приведут к повышению цен на газ и тарифов на коммунальные услуги. Помимо этого, среди данных МВФ обещаний — усиление борьбы с должниками путем увеличения штрафов и «упрощения правого принуждения» платить за газ и коммунальные услуги.

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По направлению фискальной политики по таможне и налоговой необходимо будет к осени разработать механизм, который бы позволил с 2021 года Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе работать как единым юридическим лицам. Пока каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работает как отдельное юрлицо.

По банковскому направлению к лету Нацбанку необходимо будет утвердить план работы с проблемными активами госбанков. Кроме того, нужно будет ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц. Для этого нужно будет внести изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов и изменить закон о банках и банковской деятельности в части структуры капитала банков и требований к капиталу.

По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит средств госбюджета, которые были потрачены на борьбу с COVID-19.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов, Международный валютный фонд не выдвигал властям Украины конкретных условий предоставления нового кредита. Он также опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что одним из условий для нового кредита является очередное повышение пенсионного возраста на Украине.

Удобнее разворовать

Экономист Алексей Кущ объясняет, почему Украина не получила от МВФ свой «антикоронавирусный займ» на $2 млрд, который по параметрам предоставления (сроки, ставка, отсутствие предусловий) был намного выгоднее, чем stand-by.

«Есть большой искус объяснить все это глупостью, непрофессионализмом. Но последние события открыли истинную подоплеку.

Привлечение льготного "антикоронавирусного займа" требует от страны-реципиента выполнение лишь одного условия — целевого использования.

К примеру, получаем заем в эквиваленте 54 млрд. грн. и тратим его на индивидуальные средства защиты для населения (раздача медицинских масок бесплатно или за символическую цену), спецодежду для медиков, аппараты ИВЛ и насыщения крови кислородом, антисептические средства, переоборудование больниц, создание мобильных инфекционных модулей, доплаты врачам и т.д.

А теперь обратим внимание, куда собирается тратить бюджетный "антикоронавирусный спецфонд" наш Кабмин — в основном, на дороги. Которые имеют такое же отношение к пандемии, как наше правительство к здравому смыслу.

Плюс министр внутренних дел потребовал в свое ведомство пару ярдов.

Представляю себе лица функционеров МВФ, если бы в запросе на льготный кредит, наши политики написали бы, что деньги будут закатаны в асфальт и потрачены на силовиков. А вовсе не на каких-то там "людей, врачей, маски и медоборудование"», — считает Алексей Кущ. Оптимизация с ликвидацией. МВФ готовит Украине участь страны рабов © zagittya.com.ua

По его мнению, именно поэтому власть и вернулась к старой, доброй программе сотрудничества с МВФ в формате stand-by.

«Не беда, что в ее рамках пообещали продать оставшийся суверенитет за гроши, почти как базарный торговец, спешащий на вечернюю электричку и продающий последний кусок сала за полцены.

Главное, что эти деньги будет удобнее "тратить" с помощью привычных схем и без целевого ограничения, на любимые властью "дороги", которые превращаются в переходящее знамя обогащения, передающееся от одного правительства к другому.

С похожими слоганами: "большая стройка", "ремонт страны" и т.д.», — пояснил экономист.

История сотрудничества

Международный валютный фонд является крупнейшим кредитором Украины на протяжении всего периода ее независимости. Страна стала участником Фонда в 1992 году, оказавшись 167-м членом организации. За эти годы Украина получила от МВФ в два раза меньше средств, чем он был готов предоставить.

Как отмечается на сайте МВФ, на первом этапе (1994-1995 годы), во время президентства Леонида Кучмы, сотрудничество страны и Фонда проходило по программе «Механизм финансирования системных преобразований» на $763 млн. Тогда МВФ поддерживал страны, которые осуществляли переход от плановой экономики к свободному рынку.

Задачи были следующие: снизить темпы инфляции, уменьшить разницу между официальными и рыночными обменными курсами, а также повысить реальные процентные ставки.

После этого сотрудничество страны и Фонда стало системным. В 1995 году стороны начали сотрудничество по программе stand-by. За три последующих года МВФ предоставил Украине тремя траншами свыше $1,9 млрд на финансирование дефицита платежного баланса и поддержание курса гривны.

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В последующие шесть лет Украина обходилась без финансирования МВФ. В частности, правительство страны приняло решение, что в дальнейшем будет сотрудничать с организацией по мере необходимости, а не в рамках фиксированных кредитов.

В 2004 году стороны договорились о программе, по которой МВФ мог выдать Украине транш в размере $605 млн, если резко ухудшится платежный баланс или уменьшатся золотовалютные резервы. Однако в связи с проблемами в выполнении ряда требований Фонд сотрудничество прервал.

В 2008 году, во время президентства Виктора Ющенко, Украина, как и весь мир, пережила финансовый кризис, и поэтому она снова обратилась за помощью к МВФ. Последний утвердил программу stand-by, по которой Украина должна была получить $16,5 млн. Однако до 2009-го МВФ предоставил $10,6 млрд. Первый транш на сумму $4,5 млрд сразу зачислили в золотовалютные резервы Нацбанка. Остальные два пошли в государственный бюджет.

В 2010 году, когда президентом страны был Виктор Янукович, страна отменила все договоренности по предыдущей программе и заключила с МВФ новую, которая предполагала выделение свыше $15,1 млн. Однако Киев получил всего $3,4 млрд. Они нужны были для того, чтобы консолидировать госфинансы, восстановить устойчивую банковскую систему и разработать более привычную основу денежно-кредитной политики.

В 2014-м, после «Майдана» и прихода к власти Петра Порошенко, Украина договорилась с МВФ о новом сотрудничестве на свыше $17 млрд. В мае того же года страна получила первый транш на $3 млрд, а в сентябре — второй, на сумму $1,3 млрд. Больше Украина по этой программе денег не получала. Свыше половины средств Киев потратил на покрытие дефицита госбюджета.

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В 2018 году МВФ утвердил новую 14-месячную программу stand-by объемом $3,9 млрд. По ней Украина получила лишь $1,4 млрд. Еще два транша по $1,3 млрд должны были выдать после пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

Однако позже Украина договорилась с Фондом о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF, которую в мае 2020-го переориентировали на 18-месячную программу stand-by.