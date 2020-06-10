В Киеве наконец-то нашли с кем вести переговоры по Донбассу. Вместо представителей ЛДНР Украина желает договариваться с украинскими националистами, уроженцами Донбасса, переехавшими в Киев. Новые участники переговоров известны тем, что активно выступали против мирного урегулирования и Минских договоренностей

С ними официальный Киев намерен обсудить перспективы выборов на неподконтрольных территориях и особый статус Донбасса. Такой «финт» нужен Киеву, чтобы фактически сорвать Минские договоренности.Вот как это организовано.

В состав Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе от Донецкой области вошли украинские журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, известные своими враждебными высказываниями в адрес жителей Донбасса задолго до 2014 года. Оба связаны с Фондом «Возрождение» Джорджа Сороса. Луганскую область должны представлять юрист, руководитель Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Сергей Гармаш подтвердил, что он будет играть на переговорах роль представителя неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. «Мне предложили войти в состав украинской делегации в Минской ТКГ. Сегодня уже буду участвовать в работе политической подгруппы. Как представитель ОРДЛО», — написал Гармаш. Минск по-киевски: переговоры с самим собой © president.gov.ua

Необходимо это, по его словам, чтобы не вести переговоры с ЛДНР, но формально не отойти от буквы договоренностей. «Консультации с представителями ОРДЛО заложены в Комплексе мер и Киеву (пока он не отказался от Минского алгоритма) все равно придется проводить их, пусть даже формально. Поэтому мы заинтересованы, чтоб наше правительство консультировалось с нами, а не с "министрами" "ДНР"-"ЛНР"», — утверждает Гармаш.

Он же буквально месяц назад опубликовал письмо президенту Зеленскому с требованием отказа от переговоров с ЛДНР и от выполнения Минские договоренности. «Чтобы прекратить конфликт нужно устранить причину. Минские соглашения её не устраняют, а усугубляют. Минские соглашения дают основания для какой-то мифической особенности Донбасса, наделение субъектностью тех, кто воевал со своей страной, и самое страшное — особые отношения региона с РФ, которые прописаны в Минске-2», — писал Гармаш.

Другой «переговорщик» от имени республик Донбасса, Денис Казанский, ранее откровенно называл жителей региона «стадом». «Как только в Донбассе бандиты захватили власть, там исчезли суды, банки, все хорошие люди выехали. Все, кто имел деньги и знания. А оставшихся сторонников русского мира сепаратисты с оружием превратили в стадо»,- писал Казанский, параллельно критикуя президента Украины за то, что власти не смогли как следует «зачистить Одессу». Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Ранее на роль представителя Донбасса в Киеве прочили Сергея Сивохо, но он оказался слишком уж мирно настроенным, подвергся атакам националистов и отошел от процесса урегулирования. Сейчас Сивохо, комментируя новые назначения в ТКГ, не видит в этом ничего хорошего. «Мы все дальше от мира… Опять непонятные телодвижения и слишком понятные люди в ТКГ. Похоже, никто не собирается договариваться. Мы все больше забиваемся в глухой и темный угол. Оттуда нас точно никто не услышит. А ТКГ — это просто красивые три буквы», — написал Сивохо

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко назвал этих «представителей Донбасса» порохоботами, иронически посоветовав включить в список еще и Сергея Стерненко (националист, подозреваемый в убийстве человека и обвиняемый своими же радикалами в "крышевании" в Одессе проституции и наркоторговли). «Помните, глава ОП Ермак нам о консультативном совете рассказал? Что в нём будут известные и авторитетные люди Донбасс представлять. Сегодня в ТКГ этих людей представили. Два диких и мерзких порохобота Казанский и Гармаш, и ещё три человека, о которых я услышал впервые. Отличная инициатива. Донецк оценит. Жаль, Стерненко не донецкий, а то и его можно было бы включить», — прокомментировал ситуацию известный блогер Александр Скубченко.

Включение этих фигур в ТКГ свидетельствует лишь о нежелании исполнять Минские договоренности, на что обращает внимание и экс-пресс-атташе ФК «Шахтёр» Руслан Мармазов. «Это хорошо, что в качестве прикроватных дончан Киева в ТГК потащили Гармаша и Казанского. Они очевидны и однозначны. Давние выкормыши USAID и тому подобных грантолитейных комбинатов, враги всего русского, интернационального, традиционно донбасского. Агенты разложения, короче говоря. Никогда они этого особо и не скрывали, гордились даже своей гадкой миссией. Работа у них такая. Сам по себе факт наличия этих персонажей в неких киевских схемах по Донбассу уже показателен. Разумеется, никто до чего-то позитивного договариваться не собирается. Никаким миром не пахнет. Общаться сами с собой они могут сколько угодно, на ситуации это не отразится. Но типажи, которых выбрал украинский режим для общения с тенью, обладают всеми качествами, чтобы у жителей ДНР и ЛНР не осталось никаких иллюзий по поводу перспектив», — написал Мармазов. «Воинственная неадекватность». Соцсети о назначении журналистов в переговорную группу по Донбассу © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Юрист Андрей Портнов считает, что выдвижение кандидатур, пропагандировавших войну, говорит о «скрытом сепаратизме» властей, поскольку такая политика лишь способствует дальнейшему отделению региона. «Дорогие случайные начальники, назвать это глупостью уже не поднимается рука, я вижу здесь немного другую тенденцию. Ваши действия направлены на продолжение политики отделения и обособления оккупированной у нас территории. Оказалось, что это ваша политическая и электоральная идеология, в конце которой ещё более жёсткое противостояние и конфликт. Энциклопедия называет подобные действия скрытой формой сепаратизма, в повестку которого вы зашли всеми своими действиями по Донбассу, законсервировав свои публичные обязательства по установлению мира. И это ещё одно доказательство вашей ориентации на проигравшее меньшинство, радикалов и политический мусор предыдущего режима», — считает юрист.

Одесский журналист Юрий Ткачев полагает, что мирное урегулирование конфликта никогда и не являлось целью переговоров, которые ведет Киев. Именно поэтому в ТКГ и сейчас включили таких людей, как Казанский. «Конечно, это начисто бессмысленно с точки зрения урегулирования конфликта, но урегулирование конфликта и не является и никогда не являлось приоритетом для режима Порошенко-Зеленского. Наоборот: я уверен, что существует задача сохранять и поддерживать конфликт. Это, конечно, невыгодно для самой Украины, но это очень выгодно для американского начальства Порошенко-Зеленского: пока на Донбассе стреляют, можно не беспокоиться о том, что начнётся урегулирование отношений между Россией и Европой, что США крайне невыгодно. А для того, чтобы Украину не обвиняли в отказе урегулировать кризис, и предпринимаются все эти креативные ходы», — пишет Ткачев. Он также полагает, что данная инициатива изначально исходила из посольства США, чтобы даже случайно на переговорах не произошло ничего конструктивного. Михаил Погребинский: Украинские власти хотят спровоцировать Москву на более решительную поддержку ДНР и ЛНР © РИА Новости, Владимир Трефилов

Телеграмм-канал «Легитимный», озвучивающий, как правило, позицию «Слуг народа» утверждает, что введение этих фигур в ТКГ является попыткой давления на Москву.

«Наш источник сообщает, что задача будет стоять от ситуации в торгах, если торги и переговоры будут идти гладко, и Россия будет идти на уступки, то риторика «наших переселенцев» будет мягкая, а если необходимо будет давить на РФ, то будут звучать месседжи с обвинением России в захвате территорий и т.д. Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел гениальную игру, уровняв ставки в ТКГ и на международной «информационной арене». Представитель Кремля Дмитрий Козак проиграл этот раунд. Будет интересно чем сейчас Москва ответит», — пишет «Легитимный». Авторы «Легитимного» также подтверждают, что эти фигуры в ТКГ пролоббировали западные структуры, а целью их включения является желание «позлить Кремль».

В Киеве может возникнуть еще множество «креативных предложений» в ходе симуляции исполнения Минских договоренностей. Главное — это вести переговоры не с другой стороной конфликта, а с кем-нибудь другим, хоть с йеменскими повстанцами-хуситами, хоть с победителями песенного конкурса Евровидение. Как говорится, язык без костей и разговоры разговаривать можно бесконечно. В ответ в Донецке могут разве что начать переговоры с выехавшими 6 лет назад из Киева противниками Майдана. Миру на Донбассе это, конечно, никак способствовать не будет, но Украина и без того дала четко понять, что на мир и надеяться не стоит.