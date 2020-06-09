По состоянию на 16:00 9 июня в мире зафиксировали почти 7 миллионов 142,5 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 407 тысяч человек скончались, более 3 миллионов 314,7 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 9 июня США, где коронавирусную инфекцию выявили почти у 1 миллиона 961,2 тысячи человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 111 007.

Второе место по числу заболевших занимает Бразилия: выявлено более 707,4 тысячи случаев заражения, свыше 37,1 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Россия. Здесь зафиксировано почти 485,3 тысячи случаев заболевания COVID-19, 6,1 тысячи человек скончались.

В Великобритании заболели свыше 288,8 тысячи человек, а умерли почти 40,7 тысячи пациентов.

Ситуация в России

Россия по числу выявленных случаев коронавируса занимает третье место в мире — 485 253 случая заражения. По состоянию на 16:00 в стране зафиксировано 6142 скончавшихся и 242 397 выздоровевших. В Москве за сутки коронавирус подтвердился у 1572 человек — это минимальное число с 16 апреля.

В Подмосковье же за последние сутки было выявлено 739 новых случаев заражения COVID-19 — общее число превысило 45 тысяч. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что до конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в области.

«Мы видим, что Москва вчера допустила, разрешила дополнительно работать разным сферам услуг. Наша задача — внимательно посмотреть и соответствующие изменения подготовить, как только будет первая возможность», — сказал он на заседании с членами регионального правительства.

Тем не менее столичные офисы рискуют остаться полупустыми. По данным «Ъ FM», бизнес не спешит возвращать сотрудников на рабочие места, несмотря на отмену режима самоизоляции. С 9 июня москвичи могут свободно перемещаться по городу, но работодатели планируют оставить персонал на удаленке до конца лета, а некоторые — и вовсе навсегда. В числе таких компаний оказались «Росатом», Odgers Berndtson и целый ряд иностранных фирм.

Так, согласно опросу Райффайзенбанка, 40% компаний малого и среднего бизнеса за время карантина избавились от офисов. Еще 35% респондентов намерены частично или полностью сохранить удаленку после снятия всех ограничений.

В то же время, по данным портала SuperJob, решение властей об отмене самоизоляции одобрили 37% москвичей, еще 12% считают, что ее можно было отменить раньше. Только 15% жителей столицы считают, что снимать ограничения слишком рано, — нет признаков того, что эпидемия пошла на спад.

Но, несмотря на снятие почти всех ограничений, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует гражданам РФ продолжать носить маски в общественных местах. По словам представительницы ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, лицам, особо подверженным риску заражения, например пожилым людям старше 60 лет, рекомендуется использовать именно медицинские маски, поскольку они обеспечивают для них большую защиту.

В масках можно будет посетить Государственную Третьяковскую галерею и музей современного искусства «Гараж», которые могут открыться для посетителей 16 июня. Музей русского импрессионизма намерен открыться 1 июля, а Государственный музей изобразительного искусства (ГМИИ) им. А. С. Пушкина — с 10 июля.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 16:00 зафиксировано 28 479 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 818 стали летальными. В то же время 12 892 пациента выздоровели.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на своем примере показать, «что это не чума».

«Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: "Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой… И проживу это нормально". Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума, чтобы не было "депрессухи"», — сказал он в интервью украинскому изданию.

Тем временем стало известно, что 10 июня Кабинет министров на своем заседании внесет изменения в постановление о введенных карантинных мероприятиях. Планируется ряд точечных послаблений для всей Украины. По данным источников, одно из них касается увеличения количества человек в туристических группах.

Вместе с тем на заседании не планируют делать исключений и ослаблять карантин для отдельных регионов, как этого просила, например, Львовская область. Источник в правительстве назвал обращение львовских властей «политическим», так как есть критерии Минздрава, которые не позволяют смягчить ограничения.

Что касается туризма, то Министерство иностранных дел Украины, по данным замглавы ведомства Евгения Енина, активно обсуждает возобновление авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.

Ситуация в мире

Кипр, кстати, возобновил международное авиасообщение. Открылись международные пассажирские аэропорты Ларнаки и Пафоса. Первый коммерческий рейс после карантина вылетел утром 9 июня в Афины. Все пассажиры, которые прибывали в аэропорт, были в масках, на входе в терминал им измеряли температуру. В аэропорту Ларнаки на сегодня запланировано пять прилетов и пять вылетов.

Тем временем в Нью-Йорке (США) началась первая фаза смягчения карантина. На работу вернулись 400 тысяч человек. Открылись магазины розничной торговли и стройки. Офисы, парикмахерские, внутренние помещения ресторанов и кафе остаются закрытыми.

Правительство Польши планирует до 11 июня обнародовать информацию о дальнейших шагах по снятию ограничений на пересечение границ страны.

В связи с постепенным возвращением людей к прежней жизни Google добавил новые функции в Google Maps, чтобы помочь людям на фоне все еще действующих ограничений. Теперь, когда пользователь ищет маршруты общественного транспорта, он увидит «соответствующие предупреждения» о мерах предосторожности, например о ношении маски. Если на запрашиваемом участке общественного транспорта временно нет движения из-за мер профилактики COVID-19, пользователь сможет узнать об этом. Также Google Maps предоставит данные о железнодорожных вокзалах.

Тем временем стало известно, что нагрузка на медицинские учреждения в городе Ухане, который принято считать нулевой координатой распространения коронавируса, необычно возросла еще в августе 2019 года — за несколько месяцев до «официального» начала эпидемии в городе. Исходя из этого эксперты Гарвардской медицинской школы под руководством Джона Браунстина утверждают, что COVID-19 появился в Ухане раньше, чем предполагалось.