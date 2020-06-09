По состоянию на 12:00 9 июня в мире официально зафиксировали более 7,1 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 406,5 тыс. человек, 3,2 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Соединённые Штаты: здесь COVID-19 выявили у 1,9 млн человек. Заболевание забрало жизни 111 тыс. человек, 518,5 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус обнаружили у 707,4 тыс. жителей. Более 37,1 тыс. человек скончались от осложнений, 378,2 тыс. выздоровели.

На третьем месте Россия: 485,2 тыс. случаев заражения, 6,1 тыс. смертей, 242,3 тыс. выздоровлений.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Великобритания (288,8 тыс.), Индия (267 тыс.) и Испания (241,7 тыс.).

Ситуация в России

За сутки в 83 регионах России подтвердились 8 тысяч 595 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 485 тысяч 253 в 85 регионах.

Справились с болезнью за минувшие сутки 11 709 россиян, всего вылечившихся 242 397. Умер за сутки 171 инфицированный. Всего от COVID-19 в стране погибли 6142 человека.

С 9 июня власти Москвы сняли большую часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, — отменяются электронные пропуска, график прогулок и режим самоизоляции. Москвичи могут свободно выходить на улицы, включая пожилых людей старше 65 лет. Вновь заработали социальные карты и проездные билеты, к открытию готовятся салоны красоты, спортклубы и рестораны.

«Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни», — заявил в обращении к москвичам мэр Сергей Собянин.

Следующие этапы отмены ограничений намечены на 16 и 23 июня.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ближайшие дни сообщит о планах по выводу города из режима изоляции. Порядок отмены ограничений городские власти разрабатывают вместе с Роспотребнадзором. Ранее в городе уже сняли ряд ограничений: открылись для посещения храмы и кладбища, а с 8 июня вновь заработали непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 кв. м.

Премьер Михаил Мишустин упростил въезд и выезд из России. Решение принято в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в стране.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал несколько доступных внутренних направлений для путешествий. Но эксперты не исключают, что стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%.

Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил правительству РФ выделить деньги на санаторно-курортное лечение гражданам, которые переболели коронавирусом и пневмонией, а также медикам, оказывающим помощь в период пандемии.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович считает, что система здравоохранения России должна сохранить готовность к возможному росту числа новых случаев заражения. По ее словам, эффективные меры необходимы и после снятия ограничений.

COVID-19 выявлен у работников предприятий «Роскосмоса» на Байконуре. Инфицированный перед госпитализацией контактировал с несколькими родными и близкими. После проведения тестов у восьми из 14 контактных лиц также был положительный результат. Сейчас они находятся в изоляции в медсанчасти.

Более 100 постояльцев дома престарелых под Воронежем заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Региональные власти уточнили, что 20 человек госпитализированы, их жизни на текущий момент ничего не угрожает. У остальных заболевание протекает в бессимптомной форме.

Академик РАН Виталий Зверев считает, что жаркая летняя погода вряд ли уменьшит активность нового коронавируса. Он напомнил, что СOVID чаще всего передается от человека к человеку не на улицах, а в помещениях. Именно поэтому погода не сократит количество случаев заражения.

Российский вирусолог Виктор Зуев рассказал, что вакцина будет готова в августе. Сейчас, по его словам, в институте имени Гамалеи ведутся испытания препарата.

Власти России и Италии обсудили возобновление туристических потоков между странами, когда все ограничительные меры будут сняты.

Коронавирус и Украина

За сутки в стране заболели коронавирусом 394 человека, умерли 13 больных, выздоровели 217 пациентов.

За все время пандемии от COVID-19 на Украине умерли 810 больных, вылечились 12 тысяч 412 из 27 тысяч 856 зараженных.

Наибольшее количество новых зараженных за сутки зафиксировано в Черновицкой (31), Львовской (49), Закарпатской (39) областях и Киеве (33).

Коронавирус и вирус цифрового контроля: что опаснее? © РИА Новости, Густаво Вальенте | Перейти в фотобанк

Из-за слишком большого количества новых случаев заражения коронавирусом 7 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина. По данным Минздрава, сложная эпидемиологическая ситуация зафиксирована в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Черниговской и Черновицкой областях, а также в столице.

Власти Львова просят Кабмин разрешить ослабить карантин в городе, несмотря на высокую заболеваемость и невыполнение требований Минздрава. Мэр Львова Андрей Садовый считает приоритетным возобновить транспортное сообщение с пригородами, а также позволить горожанам заниматься спортом.

Также, несмотря на высокие показатели заболеваемости, в Киеве возобновила работу городская электричка. Поезда ходят в часы пик и по субботам и воскресеньям. Основная задача — снять нагрузку с центра города, страдающего от не прекратившегося транспортного коллапса даже после открытия метро.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о начале нового этапа выхода из карантина, который начнется 10 июня. Он предусматривает в том числе начало функционирования баз отдыха.

Массовые мероприятия в стране не будут разрешены, заявил президент Владимир Зеленский.

«Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы вновь возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе развития событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия», — сказал Зеленский на совещании в Офисе президента.

С 10 июня в Донбассе откроются контрольно-пропускные пункты въезда и выезда. По информации Госпогранслужбы, все граждане, кроме абитуриентов и лиц, которые их сопровождают, обязаны пройти 14-дневный карантин.

Ситуация в мире

Всемирная организация здоровья считает, что в мире пандемия коронавируса ухудшается. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о резком скачке подтвержденных случаев за сутки — до 136 тысяч человек против порядка 100 тысяч заболевших ежедневно в течение девяти дней. В основном коронавирус подтвердили в 10 государствах Америки и Южной Азии. Он призвал страны «не снимать ногу с педали газа» в борьбе с COVID-19.

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа — Кейли Макинани — сообщила, что около 10% населения страны прошли тест. По ее словам, число новых случаев стабилизировалось, и данные свидетельствуют, что постепенное снятие ограничений является движением в положительном направлении.

Коронавирус в Европе: протесты против расизма и полицейского насилия затмили пандемию, ВОЗ пересмотрела взгляды на маски © РИА Новости, Густаво Вальенте | Перейти в фотобанк Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены начиная с 9 июня. Таким образом, государство с населением в пять миллионов человек станет первым, снявшим все ограничения.

На фоне пандемии коронавируса ВОЗ зафиксировала вспышку эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Вирусом уже заразились 12 человек.

Японская компания Fujifilm Holdings Corp заявила о том, что клинические исследования препарата Avigan (фавипиравир) будут продлены. Это связано с тем, что специалисты не смогли набрать достаточного числа пациентов для клинических исследований.

В США почти две недели идут протесты, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Медики и власти на местах опасаются, что массовые беспорядки в конце концов приведут к вспышкам COVID-19. И произойдет это в ближайшее время.