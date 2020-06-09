Однажды утром я проснулась и поняла, что у меня к мирозданию ровно два вопроса. Первый: как одна маленькая девочка смогла с лёгкостью нокаутировать двух взрослых людей? Второй: а если бы всё это же, только ещё и без одноразовых подгузников, как во времена моего младенчества?

Я не знаю, стоит ли изобретателю одноразовых подгузников памятник, мне почему-то кажется, что непременно должен стоять. И не один, ведь каждый день матери всего мира благодарят этого святого светлого человека за изобретательность и смекалку. В новый мир с новым человеком. Будущая мать Анна Ревякина о том, каково рожать во время пандемии © Анна Ревякина

Раньше на примере подгузников я любила рассказывать своим студентам о революции и эволюции товара. Сегодняшний рынок заполонён всё ещё продолжающими свой эволюционный путь одноразовыми подгузниками самых разных марок. На какие только нововведения не идут производители, чтобы завоевать сердца покупателей. Тут вам и полоска-индикатор наполняемости «подгуза», и забавные рисунки, и резинки для удобства. Не удивлюсь, если одноразовые подгузники будущего заговорят по-человечьи: «Дорогая мама, твой малыш сделал свои делишки».

Ещё в античные времена существовали впитывающие подгузники из шкур. Предшественники современных одноразовых подгузников. Впитывающим материалом в древних подгузниках являлись: трава, мох, листья, лён и шерсть. Миф о рождении Ориона, в котором Зевс и Гермес мочились в шкуры, — это первое упоминание о впитывающих подгузниках. В начале XIX века использовались подгузники из трикотажа и льна, впитывающим материалом которых являлась мягкая шерсть.

Логично было бы предположить, что изобретательницей современных одноразовых подгузников должна была стать женщина, ведь это изобретение облегчило жизнь именно молодым мамам. Папы-то пропадали на работе и не особенно задумывались о том, сколько раз в день приходится переодевать малыша, а мамы сидели с детьми, успевали устать часам к 10 утра, а к 11 только причёсывались.

Американская изобретательница Марион Донован первой задумалась об облегчении материнской жизни. Свою версию подгузника она создала из водонепроницаемых занавесок для ванной. Она соорудила чехол для пелёнок, который предохранял простыни в манеже или люльке от намокания. Окончательная версия подгузника от Марион была сделана из парашютного нейлона. В 1951 году Марион получила патент на своё изобретение, которое стало довольно популярным. Донован обращалась к бумажным компаниям, предлагала создать одноразовые впитывающие детские пелёнки на бумажной основе, но ей ответили отказом с формулировкой, что это никому не будет нужно.

А реальным изобретателем одноразовых подгузников стал дедушка Виктор Миллс, инженер компании Procter&Gamble, ставшей производителем марки подгузников «Pampers». По легенде, на создание одноразовых подгузников Миллса вдохновили собственные внуки. Дедушка столкнулся с массой неудобств, связанных со сменой пелёнок. И он придумал! Стирать не надо! Надо выбрасывать! Миллс решил, что нужно создать одноразовый и по возможности недорогой подгузник. Стоимость первого подгузника была около половины доллара США. Для сравнения с сегодняшним временем: один подгузник марки «Pampers» стоит от 11 до 14 рублей, «Huggies» — около 10 рублей, «Merries» — около 14 рублей, «Lovular» — около 17 рублей, «Offspring» — около 26 рублей. Я сравнила цены на подгузники для самых маленьких детей. Мир был добрей. Анна Ревякина о счастье и детстве, которого больше нет © Анна Ревякина

В русском языке за одноразовыми подгузниками закрепилось слово «памперс». Почему? Просто именно эта компания самой первой вышла на отечественный рынок. Ровно такая же история произошла и с ксероксом. Конечно, и то, и другое слово являются жаргонизмами и не могут употребляться в официальных текстах, ведь их публичное воспроизведение нарушает закон о рекламе, но в быту редко кто подгузник называет подгузником, почти все памперсом. И даже Word его не подчёркивает! «Pampers» от английского глагола «to pamper» — «баловать» или «лелеять», «изнеживать».

Первый одноразовый подгузник появился в 1956 году, был изготовлен на основе древесных опилок. Массово одноразовые подгузники стали внедряться в тот самый год, когда русский парень Юрий Гагарин полетел в космос, а к концу 60‐х годов «Pampers» стал всемирным брендом. Первоначально они выпускались с застёжками в виде липучек и кнопок, но с 1980‐х годов липучки стали преобладающей формой застёжек. Все одноразовые подгузники поначалу выпускались белого цвета, без каких-либо рисунков, они на подгузниках появились только в 1980‐х годах. Самые распространённые подгузники — «Pampers», «Huggies», «Libero», «Merries», «Moony», «Goon» — занимают более половины рынка и распространены в большинстве стран мира.

Прообраз подгузников был изобретён в СССР при подготовке первых космических пилотируемых полётов, при этом бытовые целлюлозные подгузники до 90-х годов в стране отсутствовали полностью. В СССР одноразовый подгузник появился в начале 91‐го года, молодые мамы из-за дороговизны первых подгузников и сложного экономического положения в стране надевали их только на улицу, дома же обходились по старинке. Между поколениями детей, рождённых в 80-е и 90-е годы, пролегла пропасть!

Что отличает детей, рождённых в 80-е годы (и я среди них), от современных малышей, избалованных памперсами? Конец 2019 года, как мы все знаем, прошёл под экологические лозунги девочки Гретты Тунберг. Сама девочка родилась в 2003 году, а значит, относится к «памперсному поколению». Одноразовые подгузники наносят ощутимый вред окружающей среде. На одноразовые подгузники для одного ребёнка на весь срок использования идёт около пяти деревьев. Технология переработки мусора не предполагает специальной программы для утилизации использованных одноразовых подгузников. За первые пару лет жизни ребёнок производит около одной тонны неразложимого мусора. Не знают жизни без звуков войны. О детях Донбасса в День защиты детей © предоставлено автором

Одноразовые подгузники — вещь довольно дорогая. По самым скромным подсчётам родители на подгузники для ребёнка в первый год жизни должны потратить не менее 21 тысячи рублей. По нескромным — до 94 тысяч рублей. Подгузники нельзя экономить. Их необходимо менять каждые четыре-пять часов. Врачи-урологи не рекомендуют держать ребёнка в подгузнике дольше шести часов, это может привести к серьёзным заболеваниям мочеполовой сферы у мальчиков и девочек.

Моя подруга, молодая мама и адвокат Анна Заксон, несмотря на соответствующее образование и профессиональную интуицию, несколько недель назад попала в неприятную ситуацию. Из-за карантина все необходимые товары для детей и я, и она заказываем в интернете. Анна нашла интернет-магазин, который предлагал купить одноразовые подгузники вдвое дешевле, чем они продаются в других магазинах. В описании магазина было написано, что открыли его родители, которые устали переплачивать за памперсы. Душевно так написано! Они, дескать, нашли оптовых поставщиков и начали заказывать подгузники. Сначала делали это небольшими партиями, только для своих. Потом для друзей и знакомых. И вот, наконец, они решились открыть интернет-магазин с отличными ценами для всех жителей России.

На этом сайте подгузники и правда продавались в два раза дешевле, Анна обрадовалась и заказала на сумму около двух тысяч рублей. После оплаты ей не прислали чек. И вообще никто с нею не связался. Анна поняла, что её обманули, и обратилась в Сбербанк вернуть деньги. Ей ответили, что это невозможно, так как это был перевод с карты на карту, хотя на сайте, когда ты платишь, создаётся ощущение, что все действия выполняешь, как при покупке через обычную для интернет-магазина платёжную систему.

«Я так злилась тогда на себя, — говорит Анна, — это ж надо было так попасться… Первый раз в жизни! Видимо, гормоны затмили сознание».

Почему родители делают выбор в пользу тех или иных подгузников? На самом деле все ведущие марки одноразовых подгузников очень похожи друг на друга и имеют по сути одинаковые характеристики. В детском отделении роддома малышам надевают подгузники марки «Pampers». Мой старший ребёнок, которому в этом году исполнится семнадцать лет, вырос на этих подгузниках. За годы подгузники этой марки изменились. Могу точно сказать — они стали лучше. Дизайн стал ненавязчивым, рисунки бледнее. Появился специальный вырез для пупка.

Историю с вырезом производителям ещё надо доработать. Моя дочь родилась 3 кг 400 г, как по учебнику. Памперсы размера от 2 до 5 кг были на неё велики, приходилось подворачивать пояс, чтобы не задеть пупок.

Появилась специальная полоска — индикатор влаги. Эта полоска меняет цвет с жёлтого на синий и подсказывает, когда надо менять подгузник. Это невероятно удобно, не нужно лишний раз расстёгивать подгузник и заглядывать внутрь. Сложно сказать, кто первым из мировых производителей подгузников придумал эту полоску, но сейчас она есть почти у всех подгузников, кроме подгузников марки «Offspring», но эти китайские подгузники берут покупателя другим. Они невероятно красивые, даром, что самые дорогие. Вопреки всему. Пятая история: о сломанной ключице и ключах от материнского сердца © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Сейчас на дворе 2020 год, а в России до сих пор нет своего собственного производства подгузников. При всех тех демографических программах, которые существуют для стимуляции рождаемости, это удивительно. Я до последнего сомневалась в этом, ведь я видела подгузник «Huggies» с русской надписью «животик», но оказалось, что эти подгузники просто предназначены для русского рынка. За комментарием я обратилась к менеджеру по продажам одной из самых старых торговых сетей для детей «Олант» Любови Щелкушкиной.

Магазин, в котором работала Любовь до карантина, сейчас временно закрыт, её перевели на склад, с которого каждый день отгружается огромное количество товаров для детей. Склад обрабатывает заказы из самых разных интернет-магазинов. Сегодняшние родители отдают предпочтение двум маркам подгузников — «Merries» и «Offspring». Первые оптимальны по соотношению цены и качества, добротные японские подгузники, с милыми бледно-розовыми рисунками. Вторые же, как мне кажется, покупают потому, что принцип «сделайте мне красиво» в отношении детей по-прежнему самый главный.

Совсем недавно, в январе 2020 года, у выдающегося артиста балета Сергея Полунина и олимпийской чемпионки Елены Ильиных родился сын, мальчик получил имя Мир. Кажется, родители так назвали сына потому, что сегодняшнему миру отчаянно нужен именно мир. Во всех смыслах. И родной для Сергея Украине нужен мир, и родной для Сергея России нужен мир. Мир внутренний и мир внешний. По словам Сергея, его сын Мир носит подгузники «Merries».

Безусловно, одноразовые подгузники существенно облегчили жизнь молодых родителей, но как это часто бывает в жизни, на место решённых проблем приходят новые. Сегодняшние родители борются с таким количеством сложностей, что мокрые пелёнки кажутся цветочками. С одной стороны, мы восхищаемся нашими родителями, что они нас без одноразовых подгузников растили, а с другой — наши родители восхищаются нами. Да, мы, современные мамы и папы, надеваем на наших детей подгузники, но при этом растим их в изменчивом и очень агрессивном мире, где едва ли не каждый день приходится отстаивать своё право на жизнь.