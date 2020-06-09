По его словам, в вопросах функционирования американских биолабораторий в Украине «власть окончательно завралась». Как уже сообщало издание Украина.ру, ранее депутаты Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук направляли запрос относительно деятельности этих лабораторий президенту Владимиру Зеленскому.
Авторы запроса утверждают, что за время работы этих лабораторий на Украине не раз происходили вспышки разнообразных вирусных заболеваний, которые сопровождались смертями, а украинские власти уже находили в работе лабораторий нарушения, которые могли быть причиной утечки штаммов.
«Что ж, подводим промежуточные итоги нашей работы по изучению информации о незаконном функционировании в Украине американских военных бактериологических лабораторий. Напомню, что на многочисленные обращения депутатов ОПЗЖ по этому поводу президент, наконец-то, ответил. Он заявил, что вопросы национальной безопасности не входят в его компетенцию (!) и перенаправил наши запросы премьеру, который, действуя по той же логике, перенаправил их министру здравоохранения», — написал Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.
По его словам, от минздрава были получены два взаимоисключающих ответа. «В одном из них министр утверждает, что в Украине, цитирую: «отсутствуют американские биологические лаборатории», а в другом, что «американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность в Украине». Интересно, правда? «Отсутствуют» и «не осуществляют хозяйственную деятельность», это, как говорят в Одессе, «две большие разницы», — отметил Кузьмин.
Политик пояснил: «Законодательство Украины под хозяйственной деятельностью подразумевает деятельность, связанную с производством, реализацией товаров, выполнением работ, направленную на получение дохода. Конечно же, американские биолаборатории в Украине не занимаются «хозяйственной деятельностью» — они занимаются деятельностью разведывательной, а также деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах-украинцах некоторых вредоносных вирусов».
Что касается ответа, в котором утверждается, что американские биологические лаборатории «отсутствуют», то Кузьмин напомнил: «24 апреля 2020 года посольство США в ответ на наше депутатское обращение заявило о том, что Министерство обороны США в сотрудничестве с украинским правительством «работают над мирным изучением опасных вирусов» в Украине».
«Чувствуете разницу: «отсутствуют» и «совместно работают»? Короче говоря, дорогие вы наши государственные и политические деятели из «страны в смартфоне», мы, депутаты ОПЗЖ, готовим вам новые депутатские запросы, на которые вам обязательно придется ответить», — написал политик. И предложил, пока почта эти запросы доставит, вспомнить, в частности, о судьбе некоего уголовного дела (указан номер): чем закончилось расследование?
А также о том, «кто и на каком основании принял решения о ликвидации в Украине санитарно-эпидемиологической службы и о переоборудовании помещений областных СЭС под некие таинственные «эпидемиолого-мониторинговые лаборатории».
Наконец, депутат поинтересовался, что адресатам запросов известно «о проекте строительства в Украине 490 бактериологических дозорных пунктов и о его реализации».
«Заседание кружка рекомендую провести под руководством президента с обязательным участием руководителей ГПУ, СБУ, Минздрава, Минобороны и ОП. Ну и, чтобы вам два раза не собираться, вспомните ещё, что означает аббревиатура «ЭЛИССЗ» и что американские военные разведчики, те самые, которые «не осуществляют хозяйственную деятельность в Украине» и которые у нас «отсутствуют», установили на Киевском Подоле по ул. Ярославской. Читателям моей страницы в ФБ и Телеграмм-канале обещаю еще много интересного», — резюмировал Кузьмин.
Напомним, что депутатские запросы с требованием обнародовать данные о работе американских баклабораторий на территории Украины были направлены не только президенту, но и премьеру, министру здравоохранения и главе СБУ.
В мае этого года парламентарий сообщал, что «власть отказалась раскрыть правду об американских бактериологических лабораториях в Украине», и потому ОПЗЖ начинает самостоятельный сбор информации об их деятельности.
«Это не власть — это организованная преступная группа, а население Украины для них — биомасса для безнаказанного проведения опытов с боевыми вирусами!» — так оценил Кузьмин поведение высших должностных лиц. Он добавил, что, по его данным, реакция власти на запросы всё же есть: будто бы «генпрокурор Венедиктова дала указания «найти» (читай: сфабриковать) любые основания для привлечения нас к уголовной ответственности и, запугав «пiдозрами», заставить «забыть» об американских биологических лабораториях».
В связи с этим Кузьмин обратился к Венедиктовой, пообещав во что бы то ни стало довести до конца тему американских биолабораторий на Украине и посоветовав генпрокурору заняться своими непосредственными обязанностями, в частности расследовать деятельность тех же самых лабораторий.
По всей видимости, расследовать есть что. Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что деятельность этих объектов засекречена, а «украинских граждан и близко нет при проведении работ».
По его словам, решение о работе американских биолабораторий на территории Украины готовилось правительством Юлии Тимошенко. «А подписывалось соглашение между Минобороны США и Минздравом Украины о создании таких лабораторий в августе 2005 г. при президентстве Ющенко. Тимошенко к этому моменту была уже в отставке», — отметил Азаров, подчеркнув, что, «конечно, ни одна суверенная и независимая страна, которая думает о своем народе и будущем, не пустит чужих дядей в вопросы биологической безопасности населения».
Украина пустила. По словам Азарова, соглашение было секретным, и его правительство узнало о работе лабораторий практически случайно, из информационного письма Минздрава. В 2010 году были начаты переговоры с американцами по этому вопросу, в это же время украинский Минздрав, которому было поручено предоставить полную информацию, «безуспешно писал письма, просил доступ». В 2012 году Кабмин инициировал проверки деятельности лабораторий.
«С грехом пополам нам показали кое-что, но то, что мы увидели, нас не устроило», — написал экс-премьер. По его словам, в 2013 году было направлено официальное письмо в правительство США о расторжении этого соглашения, но — «что было дальше, вы сами знаете: госпереворот, Майдан, который, по сути, организовали именно американцы».
А биолаборатории продолжают работать по сей день, и «никто их не контролирует». Азаров сомневается в том, что их деятельность направлена на благо граждан Украины.
«Простой вопрос: какая помощь этими лабораториями оказывается в период эпидемии в Украине? Да никакая. Вот и ответ об их полезности», — отметил политик, добавив, что «деятельность этих лабораторий обязательно должна быть поставлена на контроль».
Напомним, по информации пресс-службы посольства США на Украине, «программа по снижению биологической угрозы Министерства обороны США работает с правительством Украины над консолидацией и обезвреживанием патогенных микроорганизмов и токсинов, вызывающих обеспокоенность, на украинских государственных объектах, в то же время позволяя проводить мирные исследования и разработку вакцин».