Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин обвинил украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях

По его словам, в вопросах функционирования американских биолабораторий в Украине «власть окончательно завралась». Как уже сообщало издание Украина.ру, ранее депутаты Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук направляли запрос относительно деятельности этих лабораторий президенту Владимиру Зеленскому. Американские охотники за вирусами прочно обосновались на Украине © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Авторы запроса утверждают, что за время работы этих лабораторий на Украине не раз происходили вспышки разнообразных вирусных заболеваний, которые сопровождались смертями, а украинские власти уже находили в работе лабораторий нарушения, которые могли быть причиной утечки штаммов.

«Что ж, подводим промежуточные итоги нашей работы по изучению информации о незаконном функционировании в Украине американских военных бактериологических лабораторий. Напомню, что на многочисленные обращения депутатов ОПЗЖ по этому поводу президент, наконец-то, ответил. Он заявил, что вопросы национальной безопасности не входят в его компетенцию (!) и перенаправил наши запросы премьеру, который, действуя по той же логике, перенаправил их министру здравоохранения», — написал Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

По его словам, от минздрава были получены два взаимоисключающих ответа. «В одном из них министр утверждает, что в Украине, цитирую: «отсутствуют американские биологические лаборатории», а в другом, что «американские лаборатории не осуществляют хозяйственную деятельность в Украине». Интересно, правда? «Отсутствуют» и «не осуществляют хозяйственную деятельность», это, как говорят в Одессе, «две большие разницы», — отметил Кузьмин.

Политик пояснил: «Законодательство Украины под хозяйственной деятельностью подразумевает деятельность, связанную с производством, реализацией товаров, выполнением работ, направленную на получение дохода. Конечно же, американские биолаборатории в Украине не занимаются «хозяйственной деятельностью» — они занимаются деятельностью разведывательной, а также деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах-украинцах некоторых вредоносных вирусов». На Украине пытаются раскрыть секрет американских биолабораторий. «Вспышки болезней вызывают подозрение» © CCO, Pixabay

Что касается ответа, в котором утверждается, что американские биологические лаборатории «отсутствуют», то Кузьмин напомнил: «24 апреля 2020 года посольство США в ответ на наше депутатское обращение заявило о том, что Министерство обороны США в сотрудничестве с украинским правительством «работают над мирным изучением опасных вирусов» в Украине».

«Чувствуете разницу: «отсутствуют» и «совместно работают»? Короче говоря, дорогие вы наши государственные и политические деятели из «страны в смартфоне», мы, депутаты ОПЗЖ, готовим вам новые депутатские запросы, на которые вам обязательно придется ответить», — написал политик. И предложил, пока почта эти запросы доставит, вспомнить, в частности, о судьбе некоего уголовного дела (указан номер): чем закончилось расследование?

А также о том, «кто и на каком основании принял решения о ликвидации в Украине санитарно-эпидемиологической службы и о переоборудовании помещений областных СЭС под некие таинственные «эпидемиолого-мониторинговые лаборатории».

Наконец, депутат поинтересовался, что адресатам запросов известно «о проекте строительства в Украине 490 бактериологических дозорных пунктов и о его реализации».

«Заседание кружка рекомендую провести под руководством президента с обязательным участием руководителей ГПУ, СБУ, Минздрава, Минобороны и ОП. Ну и, чтобы вам два раза не собираться, вспомните ещё, что означает аббревиатура «ЭЛИССЗ» и что американские военные разведчики, те самые, которые «не осуществляют хозяйственную деятельность в Украине» и которые у нас «отсутствуют», установили на Киевском Подоле по ул. Ярославской. Читателям моей страницы в ФБ и Телеграмм-канале обещаю еще много интересного», — резюмировал Кузьмин.

Напомним, что депутатские запросы с требованием обнародовать данные о работе американских баклабораторий на территории Украины были направлены не только президенту, но и премьеру, министру здравоохранения и главе СБУ.

В мае этого года парламентарий сообщал, что «власть отказалась раскрыть правду об американских бактериологических лабораториях в Украине», и потому ОПЗЖ начинает самостоятельный сбор информации об их деятельности. Подопытная Украина. Чем занимаются американские секретные лаборатории © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Это не власть — это организованная преступная группа, а население Украины для них — биомасса для безнаказанного проведения опытов с боевыми вирусами!» — так оценил Кузьмин поведение высших должностных лиц. Он добавил, что, по его данным, реакция власти на запросы всё же есть: будто бы «генпрокурор Венедиктова дала указания «найти» (читай: сфабриковать) любые основания для привлечения нас к уголовной ответственности и, запугав «пiдозрами», заставить «забыть» об американских биологических лабораториях».

В связи с этим Кузьмин обратился к Венедиктовой, пообещав во что бы то ни стало довести до конца тему американских биолабораторий на Украине и посоветовав генпрокурору заняться своими непосредственными обязанностями, в частности расследовать деятельность тех же самых лабораторий.

По всей видимости, расследовать есть что. Ранее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что деятельность этих объектов засекречена, а «украинских граждан и близко нет при проведении работ».

По его словам, решение о работе американских биолабораторий на территории Украины готовилось правительством Юлии Тимошенко. «А подписывалось соглашение между Минобороны США и Минздравом Украины о создании таких лабораторий в августе 2005 г. при президентстве Ющенко. Тимошенко к этому моменту была уже в отставке», — отметил Азаров, подчеркнув, что, «конечно, ни одна суверенная и независимая страна, которая думает о своем народе и будущем, не пустит чужих дядей в вопросы биологической безопасности населения».

Украина пустила. По словам Азарова, соглашение было секретным, и его правительство узнало о работе лабораторий практически случайно, из информационного письма Минздрава. В 2010 году были начаты переговоры с американцами по этому вопросу, в это же время украинский Минздрав, которому было поручено предоставить полную информацию, «безуспешно писал письма, просил доступ». В 2012 году Кабмин инициировал проверки деятельности лабораторий. Секретные лаборатории США: Украину поражают вирусы-мутанты © CCO, Pixabay

«С грехом пополам нам показали кое-что, но то, что мы увидели, нас не устроило», — написал экс-премьер. По его словам, в 2013 году было направлено официальное письмо в правительство США о расторжении этого соглашения, но — «что было дальше, вы сами знаете: госпереворот, Майдан, который, по сути, организовали именно американцы».

А биолаборатории продолжают работать по сей день, и «никто их не контролирует». Азаров сомневается в том, что их деятельность направлена на благо граждан Украины.

«Простой вопрос: какая помощь этими лабораториями оказывается в период эпидемии в Украине? Да никакая. Вот и ответ об их полезности», — отметил политик, добавив, что «деятельность этих лабораторий обязательно должна быть поставлена на контроль».

Напомним, по информации пресс-службы посольства США на Украине, «программа по снижению биологической угрозы Министерства обороны США работает с правительством Украины над консолидацией и обезвреживанием патогенных микроорганизмов и токсинов, вызывающих обеспокоенность, на украинских государственных объектах, в то же время позволяя проводить мирные исследования и разработку вакцин».