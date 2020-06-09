Украинские медики объявят масштабную забастовку, если власти продолжат второй этап медицинской реформы, из-за которой стали закрываться больницы и тубдиспансеры. Но есть нюанс - на продолжении медицинской реформы в этом ее, убийственном качестве, настаивает МВФ, без денег которого Украина может стать банкротом

"Если сегодня встанет вопрос о том, что будут увольнять министра (здравоохранения Максима Степанова. — Ред.), что будут продолжать реформу… Я делаю официальное заявление: мы объявим всеукраинскую забастовку медиков. И с нами выйдет не только медперсонал, с нами выйдут и наши пациенты. И это будет очень серьезно", — заявил директор Института сердца профессор Борис Тодуров в эфире украинского телеканала. Денег нет, но вы лечитесь. На Украине решили пересмотреть медицинскую реформу © president.gov.ua

Для отмены медицинской реформы необходимо отменить некоторые принятые ранее законы. Такие, как закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения» и закон об автономизации медицинских учреждений.

Однако, по словам Тодурова, «этого очень боятся люди — шакалы Сороса, которые разрывают нашу страну на куски». При этом Тодуров предупредил, что в случае давления на врачей со стороны властей забастовка пройдет сразу же после отмены карантина.

Медреформа «доктора Смерть»

Медицинская реформа на Украине была начата при деятельном участии гражданки США, и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, окрещенной украинцами «доктором Смерть». Несмотря на то, что Супрун покинула свой пост еще в августе 2019 года, реформа здравоохранения, которую многие эксперты уже назвали авантюрой, продолжается.

Именно в период руководства Супрун был создан «пациентский пакет законопроектов» по медреформе. В результате из четырех законопроектов Верховная Рада утвердила только один, обещающий украинцам бесплатные медицинские услуги на таких уровнях, как экстренная, паллиативная и первичная помощь. Решающим законом на пути запуска медреформы стал закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», а также Постановление Кабинета министров от 27 декабря 2017 года, которое в сжатые сроки запустило Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) — ключевой орган, контролирующий оборот финансов в здравоохранении. Медреформа среди чумы. Украина продолжит жить по заветам Супрун © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Главным достижением первого этапа реформы, на котором изменился принцип оплаты медработников первичного звена, чиновники Минздрава называют 29,8 миллиона подписанных деклараций, связывая эту цифру с заинтересованностью людей в реформировании отрасли. На самом деле все выглядит очень печально. Многие из тех, кто не успел подписать декларацию на первой волне в 2018 году, столкнулись с тем, что на них просто не хватило семейных докторов.

По состоянию на начало 2020 года на Украине было зарегистрировано 15 199 врачей семейной медицины. Согласно реформе, у каждого семейного врача может быть подписано не более 1800 деклараций с пациентами. Население Украины на конец 2019 года составило 31,721,5 млн человек (без учета несовершеннолетних). Естественно, что даже если каждый врач подпишет по 2 тысячи деклараций, полутора миллионам граждан просто не хватит докторов. А значит, этим украинцам придется платить за первичную медицинскую помощь из собственного кармана.

Но пострадали не только пациенты. Зарплата докторов «первички» тоже не поднялась на обещанные десятки тысяч гривен. Исходя из сумм, которые Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) платит врачу за каждого пациента, обычный врач семейной медицины должен зарабатывать в год около 1 миллиона гривен (2,6 млн руб.) — 83 тысячи гривен (213 тыс. руб.) в месяц. Однако средняя зарплата медиков, согласно официальной статистике, в 2019 году равнялась 6505 гривен (16,7 тыс. руб.).

Как оказалось, каждый врач первичного звена в случае подписания контракта с НСЗУ и вправду зарабатывает эти суммы, вот только вырученные средства идут еще и на потребности больницы: инвентарь, оборудование и коммунальные услуги. Поэтому увеличение зарплаты докторам превратилось в очередной миф.

В июле 2019 года должен был стартовать еще один этап медицинской реформы — проект по бесплатной диагностике. Она предусматривает, например, бесплатное ультразвуковое исследование, а также 54 диагностические и лечебные услуги по направлению вашего семейного врача. На запуск этого проекта в 2019 году правительство выделило миллиард гривен (2,6 млрд руб.) из госбюджета, но бесплатную диагностику в стране так и не смогли запустить. НСЗУ объяснили это низким уровнем компьютеризации лечебных кабинетов. Деньги были перенаправлены на реформу первичного звена, а запуск бесплатной диагностики сначала откладывали на зиму-2020, потом на весну, сейчас уже речь идет про лето этого года. Второй этап украинской медреформы. Новый шаг в пропасть © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Второй этап уничтожения системы Семашко

Второй этап медреформы стартовал на Украине совсем недавно — с 1 апреля. Основная идея заключается в том, что каждой больнице, которая имеет врачей-специалистов, нужно подписать договор с НСЗУ, после чего получить автономию от местных властей, например, изменив статус с районной больницы на коммунальное неприбыльное предприятие. Именно эта юридическая процедура узаконит отношения больницы и НСЗУ. Если проще, то больница становится продавцом медуслуг на рынке, а НСЗУ — их покупателем. На втором этапе медреформы больницы, которые не соответствовали требованиям Нацслужбы здоровья, больше не получают деньги из бюджета.

Финансирование «вторички» несколько отличается от финансирования «первички». Так, предложено ввести понятие «исторического бюджета» — средства, которые получала больница по старой системе из расчета на количество больничных коек. После трех месяцев действия реформы учреждения должны отчитаться в количестве предоставленных услуг. Так, по замыслу Минздрава, сразу станет понятно, в какие поликлиники и больницы обращается больше пациентов, и уже в соответствии с этим будут в дальнейшем распределяться средства.

Бюджет стационарных заведений будет на 60% формироваться из «исторического бюджета», а на 40% — за счет денег, полученных за каждый пролеченный случай. В планах чиновников довести к 2021 году это соотношение до 50 на 50.

Врачи обоснованно опасаются, что с внедрением второй части медреформы придется закрыть часть больниц, тубдиспансеры, инфекционные больницы и психиатрические лечебницы.

Владимир Зеленский сам в начале апреля заявил, что власти не имеют никакого морального права закрывать больницы в разгар пандемии. Но, заметим, коронавирус не будет свирепствовать вечно. И результатом такой реформы медицины, опасаются эксперты, может стать очевидное: медперсонал просто уедет в те страны, где условия труда лучше, а зарплаты — выше. По данным Профсоюза медработников Украины, ежегодно страну покидают в среднем 6 тысяч специалистов. Дёшево и очень сердито. Смертоносная "декоммунизация" украинской медицины © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Продолжая дело Супрун

Учитывая, что реформа «имени Супрун» вызывает отторжение как у медиков, так и у пациентов, президент Владимир Зеленский 21 февраля 2020 года создал рабочую группу для того, чтобы реально оценить ход реформирования медицинской отрасли и внести нужные изменения в законодательство страны. К слову, профессор Тодуров также является членом этой группы.

Но уже 5 марта в эфире политического ток-шоу на одном из украинских телеканалов, где выступил на тот момент новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль, и он, и уже бывший министр здравоохранения Илья Емец в один голос заявляют, что «нельзя давать заднюю, когда 80% медицинской реформы уже позади».

Спустя ровно неделю, 12 марта, на Украине был объявлен тотальный карантин из-за пандемии, и уже в 20-х числах тысячи врачей по всей стране стали бить в набат: больницы не готовы к эпидемии, если количество заболевших превысит несколько тысяч, в стране недостаточно аппаратов для искусственной вентиляции легких, далеко не у всех врачей есть защитные костюмы и даже маски. И возникает резонный вопрос: если медицинская реформа завершена на 80%, то почему страна оказалась совершенно беспомощной перед эпидемией?

Более того, теперь в процесс реформирования здравоохранения вмешался и Международный валютный фонд. Как следует из текста меморандума, который власть обещает обнародовать только после подписания, важным маркером дальнейшего сотрудничества с МВФ будет продолжение медицинской реформы, а именно финансирование вторичного звена и специализированной помощи.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, в рамках меморандума с МВФ будет изменена система финансирования медреформы. По его словам, введение реформы выявило немало именно финансовых проблем. «Я считаю, что сам процесс финансирования может происходить через Национальную службу здоровья так, как он происходит сейчас. Но по четким критериям, по признакам, которые не могут уничтожать медицину», — пояснил он.

Степанов добавил, что не могут закрываться больницы и не должны устанавливаться тарифы, которые не покрывают стоимость лечения. «Чтобы медицина была бесплатная, к которой мы все привыкли, ее должно оплачивать государство. Поэтому, если мы говорим именно о финансировании медицины, действительно, мы можем финансировать через НСЗУ и мы будем продолжать это делать. Но по четким понятным правилам, с использованием стандартов оказания медицинской помощи по использованию наших национальных протоколов, с использованием того, что предлагают наши врачи и наши медицинские работники», — резюмировал министр.

Проблема медицинской реформы на Украине кроется не в ее модели, а в отношении государства к своим гражданам. По мнению экспертов, какую бы модель медицинской реформы ни выбрало правительство, при ее ненадлежащем финансировании населению будет угрожать любая эпидемия. Согласно данным исследования ВОЗ за 2019 год, США тратят на здравоохранение 17,1% своего ВВП — это приблизительно $3,4 трлн, а в перерасчете на каждого гражданина — это чуть больше чем $10 тыс. Италия занимает 41-е место и тратит на здравоохранение 8,9% своего ВВП — $178 млрд, или $3 тыс. на каждого гражданина. А Украина оказалась на 81-м месте, тратя на медицину 6,7% ($10 млрд) своего ВВП, то есть $239 на каждого украинца.