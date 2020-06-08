По состоянию на 16:00 понедельника, 8 июня, в мире официально зафиксировано более 7 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 403,2 тыс. человек, 3,1 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

На первом месте в антирейтинге по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему находятся Соединенные Штаты: здесь COVID-19 выявили у 1,9 млн человек. Заболевание забрало жизни 110,5 тыс. человек, 506,3 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус обнаружили у 691,7 тыс. жителей. Более 36,4 тыс. человек скончались от осложнений, 283,9 тыс. выздоровели.

На третьем месте Россия: 476,6 тыс. случаев заражения, 5,9 тыс. смертей, 230,6 тыс. выздоровлений.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Великобритания (287,6 тыс.), Индия (258 тыс.) и Испания (241,5 тыс.).

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 27 462 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 797 человек, 12 195 выздоровели.

За прошедшие сутки по всей стране коронавирус диагностировали у 463 граждан.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки был зарегистрирован лишь один новый случай заболевания Covid-19. Служащий ВСУ в Днепропетровской области находится на лечении дома, под наблюдением медиков. Всего за время пандемии в ВСУ выздоровели 143 человека, летальных случаев — 4. В настоящее время коронавирусом болеют 142 военнослужащих.

По данным Минздрава, Киев и еще семь областей Украины не готовы к смягчению карантина — из-за несоответствия критериям, установленным ведомством. Согласно этим критериям, общее количество новых случаев коронавируса за последние 7 дней на 100 000 населения должно быть меньше 12.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 8 июня

Также стало известно, что в Броварах вспышку коронавируса зафиксировали в детском саду — заболевание диагностировали у 9 детей и 3 взрослых. Детсад закрыт на обсервацию, все сотрудники, дети и родители детей, которые посещали детсад с 1 июня, находятся на карантине под наблюдением медиков.

Мэр Львова Андрей Садовый попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля разрешить в регионе работу спортивных учреждений, а также транспортных маршрутов в режиме спецперевозок. По словам городского головы, из-за отсутствия транспорта уже третий месяц страдают почти 150 тысяч человек, которые каждый день ездят в город из окрестных городов и сел. Кроме того, по его мнению, Львов готов к возобновлению работы фитнес-центров.

«Люди имеют право на физическую активность и здоровье. Надеюсь, Кабмин нас услышит и уже завтра на заседании эти инициативы будут учтены», — отметил Садовой.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России с начала пандемии официально зарегистрировано 476 658 случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 5971 человек, 230 688 выздоровели.

За последние сутки в стране COVID-19 диагностировали у 8985 жителей страны.

В Москве с 9 июня отменяют режим самоизоляции, пропуска и график прогулок. Все жители столицы, в том числе старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями, смогут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, введенные ранее меры позволили избежать «взрывного характера пандемии».

«Уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идет на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает на койки. <…> Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты», — заявил он.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

С 16 июня начнут работу библиотеки, музеи, зоопарки, заработают летние веранды ресторанов.

С 23 июня разрешат посещать фитнес-залы, бассейны, солярии, бани, сауны, спортивные площадки, рестораны кафе и другие заведения общепита.

Кроме того, Россия открывает границы для выезда граждан за рубеж для ухода за родственниками, на учебу и работу, а также лечение. Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями. Соответствующие указы уже подписаны.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить 207 женихам, столкнувшимся с кризисом из-за пандемии, средства на выкуп невест. Семьи женихов, список которых составило духовенство, получат по 50 тысяч рублей на традиционный мусульманский обряд бракосочетания.

Ситуация в мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и его семья переболели коронавирусом.

«Дорогие сограждане. Только что получит результаты двойных тестов нашей семьи. Они все негативные. Вчера мы также получили негативные результаты», — написал он на своей странице в Facebook.

Коронавирус в Европе: протесты против расизма и полицейского насилия затмили пандемию, ВОЗ пересмотрела взгляды на маски © РИА Новости, Густаво Вальенте | Перейти в фотобанк

В Греции с понедельника, 8 июня, возобновили работу все бары и ночные клубы — раньше посетителей можно было принимать только на верандах, теперь же можно и в помещениях. При этом придется соблюдать меры предосторожности, в частности сохранять социальную дистанцию.

Власти Дании позволили собираться группами до 50 человек, а также разрешили соревнования, работу фитнес-центров и бассейнов. Участники спортивных соревнований должны будут уделять особенное внимание мытью рук и дистанции. 8 июля в Дании будут разрешены собрания групп численностью до 100 человек, а 8 августа их число увеличится до 200.