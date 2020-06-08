В начале июня 2020 года Верховная Рада приняла закон о «ворах в законе», который должен прекратить деятельность преступных сообществ, их участников и привлечь к ответственности так называемых воров в законе

Официально законопроект называется №2513 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом». При этом юристы считают, что теперь любого человека могут подвести под преступный статус, даже президента.

Принятый законопроект даёт определение понятию «вор в законе», вводит уголовную ответственность для таких лиц, определяет ответственность за преступления, совершенные преступным сообществом, или за организацию/участие в преступном собрании (сходке). ЛЖЕ-КОРОНОВАННЫЙ © Дмитрий Выдрин

Согласно положениям проекта закона, статья 255 Уголовного кодекса Украины определяет, что создание преступной организации, руководство ею или ее структурными частями наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Участие в ней наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Если такие действия совершены должностным лицом с использованием служебного положения, они наказываются лишением свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.

Организатор и глава объединения двух или более преступных организаций наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Преступное сообщество определяется как стойкое иерархическое объединение из пяти и более лиц, в котором участвует «вор в законе».

Под лицом, находящимся в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе», следует понимать лицо, которое благодаря авторитету, другим личным качествам или возможностям осуществляет преступное влияние и координирует преступную деятельность других лиц.

Законопроект также устанавливает уголовную ответственность за организацию или проведение преступного собрания (сходки). Наказание — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Это основное и самое яркое в законе, что, по мнению парламентариев, должно напугать «воров в законе», а также помочь полиции всех пересажать.

К ворам в законе отнесены те, кто оказывает преступное влияние на группы людей и координирует их преступную деятельность.

«Особенность статуса «вора в законе» состоит в том, что эти лица сами не совершают активных преступных действий. Каждый вор создает целую пирамиду сторонников. По подсчетам полиции, на Украине в таких группах состоит несколько тысяч человек», — сказал в парламенте глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, представляя новый закон.

Воры в законе подкупили БПП

Принятие этого законопроекта в первом чтении, в начале 2020 года, вызвало бурную дискуссию. Тогдашний генпрокурор Украины Руслан Рябошапка изложил свою позицию касательно законопроекта о ворах в законе, так как считал, что реализация законопроекта может быть проблематичной. Украину пугает наплыв воров в законе из России. Кто «держит» общак и территории? © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Понадобится установление и доказательство (коронации, признание статуса преступным миром). Коронация не протоколируется, а удостоверения ворам в законе преступным миром не выдаются. В каждом конкретном случае установление такого статуса будет усложнено, а иногда и невозможно», — отметил Рябошапка.

Исходя из законопроекта, правовые основания для привлечения гражданина к ответственности за пребывание в статусе «вора в законе» будут существовать постоянно, пока он носит этот титул. А значит, каждый день будет существовать «объективная необходимость» внесения сведений в ЕРДР о совершении уголовного правонарушения. Генпрокурор считал, что это требует доработки.

Как поговаривали, генпрокурор это сделал неспроста, а под давлением авторитетных законников, в том числе днепропетровского «Нарика», близкого к окружению президента Петра Порошенко. «Нарик», или же Александр Налекрешвили (Петровский), уроженец Грузии, гражданин Украины. ОПГ Нарика начинала в 90-х с вымогательства. Сегодня уже не ОПГ, а бизнес-группа Нарика продолжает оставаться наиболее мощной в днепропетровском регионе. Сфера нынешних интересов — импорт металла, торговля нефтепродуктами и сельхозпродукцией, оборот драгоценных металлов и камней, продажа автомобилей, ресторанный бизнес, производство минеральной воды и т.д.).

Бизнес-элита Днепропетровска уверенно относит гражданина Петровского-Налекрешвили к влиятельнейшим лицам региона и даже страны.

Прошлое правительство было против принятия этого законопроекта. Были против и другие влиятельные люди, в отличии от Нарика постоянно проживающие на Украине, в том числе и Андрей Недзельский (Неделя), недавно раскоронованный «вор в законе». Подконтрольные украинским авторитетам нардепы из "Блока Петра Порошенко" (БПП) тормозили принятие закона, хотя на этом настаивала полиция. В МВД с помощью этого закона собирались пересажать всех неугодных, в том числе «пиковых» и криминальных авторитетов.

Хотели сделать как в Грузии: признался, что ты «вор в законе», иди в тюрьму.

Лобби МВД

Закон №2513 — историческое событие для Украины в вопросе борьбы с организованной преступностью, заявил глава профильного комитета ВР Денис Монастырский после его принятия. По его мнению, закон сможет ликвидировать существование института «воров в законе». Как отметил депутат, для «пиковых» наказание не наступает просто за сам факт пребывания в статусе вора в законе, правоохранителям придётся доказать факт совершения им соответствующей преступной деятельности или же преступного влияния. Свои против приезжих. На Украине разгорается война воров в законе © РИА Новости, Андрей Луковский | Перейти в фотобанк

Перед тем как инициировать уголовное производство, должно быть доказано, что конкретное лицо, благодаря своему авторитету и качествам, конкретным образом способствует (создает условия), побуждает, координирует или организует и распределяет средства для обеспечения преступной деятельности.

Как отметил Монастырский, будет сделано все, чтобы предотвратить въезд в Украину воров в законе из постсоветских государств.

«Такие лица хорошо известны правоохранителям, информацией о них систематически обмениваются между собой правоохранительные органы различных государств. Поэтому если вор в законе или другой криминальный авторитет приедет в Украину, то в интересах борьбы с оргпреступностью на границе ему могут временно запретить въезд сроком на 3 года. Конечно, с правом пересмотреть этот запрет. Для криминальных авторитетов предполагается содержание в одиночных камерах, чтобы они не смогли влиять на других осужденных и не угрожали расправой их родственникам в обмен на выполнение преступных задач. Усиливается наказание за организационную преступность», — подчеркнул Монастырский.

Не удивительно, что законопроектом остались довольны члены фракции "Слуги народа", в том числе и Монастырский. До того, как стать нардепом, он был помощником-консультантом экс-советника Авакова, депутата от НФ Антона Геращенко, который после прихода к власти Зеленского стал заместителем Авакова.

Аваков будет решать, кого обвинить

Впрочем, не все разделяют пафос лоббировавших законопроект депутатов. Бывший глава пенитенциарной службы Сергей Старенький отметил: он надеется, что президент не подпишет данный закон, потому что это реальный инструмент для репрессий, который получит глава МВД. Миллионы из общака. «Воры в законе» на Украине собирают доллары для покупки новых депутатов Рады © goodfon.ru

«Теперь только он (Аваков) будет решать — кого обвинить, кого «не заметить». Этот закон позволит посадить того, кого захочет полиция. Например, Нелю из Кагарлыка (изнасилованную сотрудниками полиции девушку) или президента, который координирует деятельность (не всегда законную) правоохранительных органов. Или любого опера, который по роду своей деятельности контактирует с преступниками.

Даже меня можно назвать «вором в законе». Поскольку я в 2006-2010 годах, пользуясь своим авторитетом, знанием воровских традиций, как начальник оперчасти, а затем и как начальник киевского СИЗО, «координировал» деятельность воров в законе, которые там содержались. Иногда трех одновременно. Это была моя работа.

Что вкладывается в понятие "координировал"? Если это передача преступных приказов и заказов на совершение преступлений, то и сейчас это уголовное деяние по Уголовному кодексу и название ему «подстрекатель» или «организатор». И даже имея такой инструмент, полиция их еще не пересажала. Но опасность для президента заключается в том, что потом с этим министром МВД он уже ничего не сможет сделать. В лучшем случае будет развлекать его на корпоративах», — подчеркнул Сергей Старенький.

Адвокат Анна Скрипка уверена, что в нашу жизнь теперь прочно войдет жаргон «вор в законе», который фактически легализовала ВР. В статус субъекта повышенного преступного влияния можно завести любого человека.

«Например, я тоже имею авторитет среди осужденных, так как предоставляю им юридические консультации. Я не могу знать, кто ко мне обращается — это «вор в законе», правоохранитель или кто-то другой. Нельзя судить человека сугубо за статус, потому что действие или бездействие в обязательном порядке должны сопровождаться общественно опасными последствиями и нанесением материального или морального вреда», — отмечает Скрипка.

Примечательно, что сегодня настоящих «воров в законе» на Украине проживает всего несколько десятков человек. Остальные живут за границей, откуда и дают распоряжения своим подручным. После принятия закона заволновались некоронованные авторитеты, оставленные на «хозяйстве», но, как отмечают юристы, их вину и связь с «вором в законе» еще надо доказать.