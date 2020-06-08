По состоянию на 12:00 понедельника, 8 июня, в мире официально зафиксировано свыше 7 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 402,8 тыс. человек, 3,1 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Абсолютным лидером по числу зараженных остаются США: здесь с начала пандемии коронавирус диагностировали у 1,9 млн человек. Заболевание унесло жизни 110,5 тыс. человек, 506,3 тыс. выздоровели.

На второй позиции Бразилия, где официально зарегистрировано 691,7 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 36,4 тыс. человек скончались от осложнений, 283,9 тыс. выздоровели.

Третье место занимает Россия: 476,6 тыс. случаев заражения, 5,9 тыс. смертей, 230,6 тыс. выздоровлений.

Четвертую, пятую и шестую позиции занимают Великобритания (287,6 тыс.), Индия (258 тыс.) и Испания (241,5 тыс.).

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 27 462 случая заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 797 человек, 12 195 выздоровели.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:30 7 июня

В последние дни в стране фиксируется увеличение случаев заражения. По мнению экспертов, это происходит из-за игнорирования людьми рекомендаций по соблюдению карантина, в том числе при пользовании общественным транспортом.

В Киеве, по словам мэра столицы Виталия Кличко, COVID-19 заразились еще 72 жителя, среди них — 6 медиков. На сегодня в столице уже 3 490 подтвержденных случая заболевания.

«Больше всего случаев заражения обнаружили в Днепровском районе — 14 человек, Деснянском и Оболонском — по 10 случаев. А в Шевченковском районе обнаружены 9 случаев заражения», — рассказал Кличко.

Лычаковский райсуд Львова временно прекращает работу, поскольку у одного из судей подтвердили заражение COVID-19. В настоящее время проводится дезинфекция помещения. О возобновлении работы суда обещают сообщить дополнительно.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что санитайзеры и средства защиты в детские сады, которые недавно открылись в нескольких регионах страны, должна закупать администрация или собственники заведения. Он подчеркнул, что нигде не предусмотрено, что это должны делать родители.

Глава Минюста Денис Малюська признал, что карантин на Украине мог быть введен с нарушением Конституции. Решить, насколько он соответствует нормам права, должен суд.

«Действительно, есть много дискуссий по поводу того, была ли полностью соблюдена легальная процедура введения карантина, или нет. Короткий ответ: в конце концов оценку даст суд. У нас есть много исков в Окружном административном суде, где эти решения пересматриваются. Ключевой тезис, который нужно помнить: любое процедурное нарушение влечет за собой незаконность принятого решения… Только существенные нарушения процедуры, которые повлияли на суть акта, могут повлечь за собой признание его незаконным. Поэтому установим в суде. Мы считаем, что каких-либо серьезных нарушений не было при принятии любых постановлений Кабмина, касающихся карантина. Но опять же: решит суд», — заявил Малюська.

Он также отметил, что власти «прошли по самому краю полномочий».

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России с начала пандемии официально зарегистрировано 476 658 случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 5971 человек, 230 688 выздоровели.

За последние сутки в стране COVID-19 диагностировали у 8985 жителей. Отмечается, что при этом победить болезнь удалось почти 4 тыс. зараженных. Больше всего за день излечилось в Москве (1633).

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Берл Лазар заразился коронавирусом. В настоящее время 56-летний священнослужитель находится в больнице под присмотром медиков. По данным пресс-службы, его состояние не вызывает «особых опасений».

В Москве в ближайшее время могут отменить действие цифровой пропускной системы, введенной для борьбы с распространением коронавируса — это может быть сделано уже с 14 июня. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал «радикальное» послабление карантина — по его словам, власти наблюдают положительную динамику в ситуации с COVID-19 в столице.

Также частично будут сняты ограничения и в Алтайском крае: для всех жителей, кроме граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, отменяются ограничения по выходу из дома. Кроме того, въезжающим в регион больше не нужно будет соблюдать режим самоизоляции.

Росавиация направит в Роспотребнадзор предложение о частичном возобновлении международного авиасообщения с 15 июля. Ведомство предложит открыть границы со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей, но все будет зависеть от позиции этих государств, а также Роспотребнадзора.

Россия будет постепенно открывать туристический сезон, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По мнению премьер-министра, туристическая отрасль — не только одна из самых пострадавших, но и самая перспективная. Предполагается, что за лето туроператоры откроют 10 новых направлений, в том числе Алтай, Байкал, Хакасию и Калининградскую область.

Ситуация в мире

Власти Новой Зеландии решили отменить все ограничения, принятые в связи с распространением коронавируса, поскольку эпидемию в стране удалось остановить. К нормальной жизни жители страны смогут вернуться, начиная с полуночи 9 июня. Отмечается, что единственным ограничением останутся закрытые границы. При этом все предприятия Новой Зеландии возобновят работу, а жителям разрешат собираться в группы любой численностью.

Коронавирус в Европе: протесты против расизма и полицейского насилия затмили пандемию, ВОЗ пересмотрела взгляды на маски © РИА Новости, Густаво Вальенте | Перейти в фотобанк

Власти Китая заявили, что планируют сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру, после того, как она будет разработана и протестирована. По словам министра науки и техники КНР Ван Чжигана, в настоящее время Китай разрабатывает как минимум пять вакцин от COVID-19.

Тем временем Бразилия приостановила работу сайта, публикующего информацию о количестве случаев заражения коронавирусом. Ранее бразильские власти критиковали его за постоянные задержки в сообщении числа зараженных. Президент страны Жаир Болсонару заверил, что власти постараются исправить упущение. В настоящее время сайт показывает только число зараженных за сутки, при этом на сайте Университета Джона Хопкинса информация об общем количестве зараженных все еще доступна.