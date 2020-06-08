В минувший уик-энд во многих странах Европы карантинные ограничения исчезли: десятки тысяч людей вышли на протесты против расизма и полицейского насилия, причём не обошлось без столкновений с полицией

В воскресенье, 7 июня, массовые акции протеста из-за гибели в США от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда прошли в ряде городов Испании. Самая многочисленная акция состоялась в Мадриде. В ней приняли участие несколько десятков тысяч человек — не только выходцы из африканских стран, но и коренные испанцы, а также белые уроженцы США. Акция началась перед зданием посольства США в Мадриде. Участники почтили минутой молчания память Флойда. Они скандировали лозунги, направленные против расизма: «Нет справедливости — нет мира», «Здесь антифашисты и антирасисты», «Ни один человек не должен быть вне закона», «Чёрные жизни тоже имеют значение».

Примерно через 40 минут после начала акции протестующие направились через весь центр города к главной столичной площади Пуэрта-дель-Соль. Перед зданием правительства автономного сообщества Мадрид, расположенного здесь, были выставлены полицейские кордоны для предотвращения массовых беспорядков, ближайшие улицы перекрыла полиция. Однако шествие закончилось мирно, его участники лишь зачитали манифест, потребовав от испанского правительства усилить борьбу с проявлениями расизма. Маргарет Кимберли: «Люди учатся действовать вне рамок политической системы США» © cindysheehanssoapbox.blogspot.com

Аналогичные акции прошли в других городах Испании, в частности в Барселоне, Лериде, Севилье, Валенсии, Саламанке, Овьедо, Бильбао, Малаге, Сарагосе, Витории. В Барселоне акция проходила на площади Святого Иакова, где расположены мэрия Барселоны и здание женералитета (правительства автономии). Несмотря на дождь, в каталонской столице, по данным городской гвардии, в акции приняли участие более 3 тысяч человек. Большинство участников протестов во всех городах были в масках, но ни о какой социальной дистанции речь, естественно, не шла.

Премьер Испании Педро Санчес, выступая на пресс-конференции в тот же день, заявил, что «конституция Испании антирасистская, четырнадцатая статья ясно определяет, что собой представляет равенство прав и свобод», и задача правительства — гарантировать ее соблюдение. «В нашей стране не должно быть дискриминации по признаку расы, пола, религии, мнения или любого другого личного или социального обстоятельства. Наша страна всегда будет защищать права и свободы и будет защищать равенство граждан — вне зависимости от их происхождения или любых других обстоятельств», — сказал премьер.

Правда, в данный момент права жителей регионов Испании ограничены по-разному — в связи с действующим в стране до 21 июня режимом чрезвычайного положения, а также в связи с карантином. С понедельника, 8 июня, наиболее пострадавшие от коронавируса регионы Испании — Мадрид и Барселона — перейдут в «фазу 2» ослабления карантина, а остальные страны — к последнему, третьему этапу. Таким образом, с понедельника в «фазу 3» перейдут 52% населения Испании.

У них появится возможность поездок в пределах своего автономного региона. Летние террасы ресторанов смогут принимать посетителей с ограничением 75% от имеющегося количества мест, а в помещении заведений — до 50%. Кроме того, разрешили проведение свадеб — с участием не более 150 гостей. Также — с ограничениями — открываются развлекательные зоны торговых центров. Для Мадрида и Барселоны, которые переходят лишь к «фазе 2», отныне не будет ограничений по времени пребывания на улице, также позволят встречи в компании 10-15 человек, посещение родственников, смогут открыться пляжи и бассейны. При этом масочный режим в общественных местах останется обязательным на всей территории Испании. Эта страна по-прежнему занимает первое место в Европе по числу зараженных коронавирусом — 288 630 человек, умерло от COVID-19 тут более 27 тысяч людей. Грег Баттерфилд: «Я бы скорее сравнивал американские протесты с народным сопротивлением Донбасса» © prometej.info

Вторую позицию среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом продолжает удерживать Великобритания — более 286 тысяч случаев. Число умерших от COVID-19 в Соединённом Королевстве, по данным органов здравоохранения, перевалило за 40,5 тысяч человек. Несмотря на это, 6-7 июня в Лондоне и других больших городах страны состоялись массовые акции протеста, хотя ранее главы Минздрава Мэтт Хэнкок и МВД Прити Пател попросили британцев отказаться от участия в акциях из-за сохраняющейся серьезной угрозы коронавируса.

В субботу, 6 июня, тысячи человек прошли от посольства США к центру Лондона и провели митинг на площади и стен парламента Великобритании. Собравшиеся принесли самодельные картонные плакаты, в том числе «Я не могу дышать», «Никакой свободы не будет, пока для нас не будет равенства» и «Британия не невиновна». В толпе расположилась группа барабанщиков, окружающие танцевали под музыку и кричали. Поначалу акция была мирной, однако потом ряд её участников спровоцировали конфликт, бросая бутылки в конную полицию, полиция в ответ применила силу.

Как сообщила в воскресенье руководитель полиции Лондона Крессида Дик, более дюжины полицейских получили ранения во время антирасистских протестов в центре Лондона в субботу, а четырнадцать человек были задержаны в ходе акций, в том числе неподалёку от резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. «Я сильно расстроена и подавлена тем, что вчера вечером в центральной части Лондона некоторые протестующие проявили насилие. Это привело к ранению 14 офицеров», — говорится в сообщении Дик. «Количество нападений потрясает и абсолютно неприемлемо», — добавила она. Дик призвала протестующих найти другой способ выразить свое мнение, который «не предусматривает выхода на улицы Лондона» из-за риска распространения коронавируса.

Однако 7 июня тысячи людей вновь собрались в центре Лондона, и опять не обошлось без столкновений с полицией. После того, как один полицейский был ранен, был издан приказ об очистке правительственного квартала от протестантов — там запрещено находиться до 6 утра понедельника. В ходе акции также был осквернён памятник Уинстону Черчиллю рядом с парламентом. К статуе политика скотчем примотали картонки с лозунгами акции, а его фамилию на постаменте перечеркнули и дописали: «Был расистом».

В тот же день массовые протесты против расизма прошли также в Бристоле, Манчестере, Ноттингеме, Глазго и Эдинбурге. Наиболее театрализованной была акция в Бристоле: там протестующие свалили, протащили по улицам города и утопили в заливе статую Эдварда Колстона. При этом многие участники акции становились коленом на шею бронзовой фигуры — напоминая о том, как американские полицейские убили Джорджа Флойда. Колстон жил в XVII-XVIII веках, он был не только депутатом британского парламента, но и работорговцем, одним из основателей Королевской Африканской компании, которая доставила из Африки в Северную Америку более 80 тысяч невольников. После смерти Колстона в 1721 году всё его немалое имущество было предназначено на благотворительные цели, и ныне результаты его использования можно увидеть на многих улицах Бристоля.

На протесты вечером в воскресенье отреагировал премьер-министр Великобритании. «Люди имеют право мирно протестовать, соблюдая социальную дистанцию, но не имеют права нападать на полицию. Эти демонстрации были подорваны бандитизмом — и они являются предательством дела, которому они призваны служить. Ответственные будут привлечены к ответственности», — написал Борис Джонсон в Twitter. Ранее власти Великобритании и мэр Лондона неоднократно призывали протестующих соблюдать меры предосторожности из-за коронавируса: носить маски и выдерживать двухметровую дистанцию. Многие участники выходят на протесты в масках, однако соблюдать дистанцию при большом скоплении народа не представляется возможным, да к этому никто и не стремится.

Утром 7 июня министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок был гостем в студии телекомпании Sky News. На вопрос ведущей, угрожают ли протесты ростом числа больных COVID-19, Хэнкок ответил: «Это, несомненно, риск». «Я очень поддерживаю аргумент, который выражают протестующие, — за большее равенство и против дискриминации. Но сам вирус не дискриминирует. А собрание большими группами временно противоречит правилам именно потому, что увеличивает риск распространения этого вируса», — сказал министр. «Пожалуйста, не распространяйте вирус, который уже привел к такому большому вреду», — добавил Хэнкок, но его призыв не был услышан. В последние дни в Великобритании регистрируется более полутора тысяч новых зараженных коронавирусом в сутки.

В Германии прирост заболеваемости неуклонно снижается: два дня назад тут было выявлено почти 500 новых инфицированных коронавирусом, день назад — менее 300, а в воскресенье — всего 63 новых случая. Эта страна находится на четвёртой позиции в Европе по общему числу зараженных — 185 759 человек, от COVID-19 в Германии умерло 8 770 людей. Хотя в ФРГ уже с начала мая постепенно ослабляются карантинные ограничения, массовые собрания тут до сих пор запрещены — что не помешало организаторам протестов против расизма, которые прошли в Берлине и других городах страны.

В субботу, 6 июня, около 15 тысяч человек вышли на митинг в центре Берлина в знак солидарности с американскими протестующими. В 14:00 площадь Александерплатц была уже заполнена людьми. Призыв оратора «соблюдать дистанцию минимум в полтора метра» участники встретили смехом — если они будут держать дистанцию, то большинству придется уйти за пределы площади. Полиция не разгоняла митингующих за то, что они не соблюдают дистанцию, хотя и просила участников акции делать это, а также создавала дополнительное место, убирая ограждения, выставленные на подступах к площади и отделяющие ее от проезжих путей.

Согласованное мероприятие прошло мирно, но после его окончания часть протестующих устроила стихийный митинг на соседней улице, где выступление приняло более агрессивную форму и собравшиеся выкрикивали оскорбления в адрес полиции. Один из участников этой акции попытался повредить автомобиль полиции, был задержан, в результате другие протестующие начали бросать в полицию камни и бутылки. «В целом были задержаны 93 человека из-за нарушения общественного порядка, сопротивления сотруднику полиции, нападения на сотрудника полиции, попытки освобождения задержанного, нарушения закон об инфекционной защите, а также нарушения неприкосновенности частной собственности», — говорится в пресс-релизе полиции Берлина. В результате стычек между полицией и протестующими 28 полицейских получили легкие травмы, троим из них была оказана помощь в госпитале. Также ушиб головы в результате попадания бутылкой получил фотограф-фрилансер.

При этом почти две трети жителей Германии по-прежнему с одобрением относятся к антикризисной политике правительства, направленной на преодоление последствий пандемии коронавируса. Таковы результаты опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD. 62% участников этого исследования общественного мнения заявили, что «довольны» или «очень довольны» работой кабинета канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время кризиса. Степень одобрения работы лично канцлера достигла пика за текущий период её полномочий: в поддержку Меркель высказался 71% опрошенных. Тем не менее, доля респондентов, высказавших такое мнение, была на 2 процента меньше, чем во время предыдущего аналогичного опроса, проводившегося в мае. С другой стороны, число тех, кто «в меньшей степени» или «совсем не доволен» работой правительства, возросло на 3 процента, достигнув 38% респондентов.

Согласно результатам этого же опроса, работу министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана одобрили 57 процентов респондентов. Сам же глава Минздрава Германии в воскресенье выступил с идеей создания европейского альянса по борьбе с пандемиями. «Европа нуждается в более эффективном механизме для преодоления кризисов в области здравоохранения по примеру того, который мы создали для борьбы с финансовыми кризисами», — заявил он в интервью газете Rheinische Post. При этом ЕС должен стать ядром альянса, созданного для взаимной поддержки его членов в случае пандемии, «чем-то вроде НАТО в области здравоохранения», добавил Шпан. А днём ранее глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил, что НАТО готовится к возможной второй волне коронавируса. В частности, НАТО планирует «подготовить достаточные ресурсы для транспортировки медицинских материалов и создать склады для быстрого доступа к медицинскому оборудованию», сообщил Столтенберг. В ближайшее время подготовка плана будет завершена, в середине июня он будет представлен на виртуальном совещании министров обороны НАТО.

Пятое место в Европе по числу зараженных коронавирусом занимает Франция — почти 154 тысячи человек, умерло от COVID-19 в этой стране более 29 тысяч пациентов. В целом эпидемия во Франции идёт на спад, одним из символов этого стало закрытие 6 июня морга, оборудованного в начале апреля на территории склада одного из самых больших европейских продуктовых оптовых рынков в Ренжисе под Парижем. Как сообщили в префектуре полиции Парижа, эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает улучшаться, а похоронные службы теперь работают в обычном режиме. По данным властей, тела умерших во время пандемии коронавируса не отправляли в морг в Ренжисе с 13 мая. Гробы хранили там в ожидании похорон и кремации, временный морг мог вмещать до 20 тысяч гробов.

Во Франции, как и в подавляющем большинстве европейских стран, несмотря на постепенное смягчение карантина, любые массовые собрания до сих пор запрещены. Однако 6 июня более 23 тысяч демонстрантов приняли участие в акциях против расизма и полицейского насилия по всей Франции, сообщило Министерство внутренних дел страны. В частности, в Париже собрались более 5,5 тысяч человек, несмотря на запрет полиции. Первоначально акция планировалась у посольства США в Париже, но правительственный квартал оцепили сотрудники правопорядка, потому граждане вышли на площадь Согласия.

В Лионе на шествие против расизма вышли несколько тысяч человек. Участники акции протеста, разрешенной полицией, прошлись по улицам центра города, манифестация была мирной и прошла без серьезных происшествий. Митинги и шествия состоялись также в Бордо, Нанси, Пуатье и других городах. В Париже ранее прошло несколько акций против расизма и полицейского насилия, в частности, 2 июня на улицы города вышли около 20 тысяч человек. Манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией, однако субботние акции, несмотря на формальный запрет, закончились мирно.

А вот в столице соседней Бельгии, точнее — в брюссельском квартале Матонге, населенном в значительной степени выходцами из Африки, в воскресенье возникли беспорядки после акции против расизма и полицейского насилия. Поначалу манифестация под лозунгом Black Lives Matter собрала в центре Брюсселе около 10 тысяч человек. Бургомистр Брюсселя Филипп Клоз из-за эпидемии коронавируса не разрешил проведение «классической» манифестации, как этого просили активисты Belgian Network for Black Lives. Однако была разрешена «статичная акция», её участники для соблюдения дистанции не только распределились по площади перед Дворцом правосудия, но также заполнили прилегающие улицы.

Но после мирной акции в квартале Матонге начались беспорядки: зачинщики громили магазины, разбивали витрины и полицейские автомашины, самих полицейских закидывали камнями и бутылками, те отвечали слезоточивым газом. На место столкновений прибыл водомет для разгона толпы, над кварталом для наблюдения за ситуацией летал полицейский вертолет. Через несколько часов ситуация была взята под контроль и погромы прекращены.

Ранее премьер-министр Бельгии Софи Вильмес призвала воздержаться от массовых акций в поддержку демонстрантов в США из-за опасности распространения коронавируса. Однако окончательное решение было за местными властями, которые акцию все же разрешили. Бельгия является одной из самых пострадавших от эпидемии коронавируса стран Европы: на 59 тысяч инфицированных тут приходится 9,6 тысяч смертей от COVID-19 (828 смертей на миллион жителей).

В занимающей третье место среди европейских стран по числу инфицированных Италии (235 тысяч случаев) в субботу также прошли массовые акции протеста, но они были посвящены не борьбе с расизмом, а требованиям отставки правительства Италии. Представители правых политических сил, поддержанные футбольными фанатами, выступали в Риме за отставку премьера Джузеппе Конте из-за реакции на коронавирусный кризис и вреда, который он причинил экономике и рабочим местам. Столкновения вспыхнули, когда один из представителей протестующих начал общаться со СМИ. Некоторые демонстранты бросали бутылки и камни в сторону полиции, журналистов и фотографов, и кричали: «Журналисты — террористы». Полиция отреагировала водомётами и слезоточивым газом, а также осуществила несколько арестов.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ответ на требование протестующих заявил, что правительство работает над ускорением социальных выплат, и пообещал «серьёзную налоговую реформу». В Италии число смертей от COVID-19 приближается к 34 тысячам, а согласно отчету Istat, экономика этой страны в первом квартале 2020 года снизилась на 5,4% в годовом выражении. При этом показатель официального числа безработных в мае месяце был на отметке в 8,4%.

А вот в Варшаве протесты под лозунгом Black Lives Matter превратились в антиамериканскую акцию, хотя для нынешних властей Польши США являются самым главным союзником. 7 июня несколько сотен людей собрались возле посольства США в Варшаве, и среди привычных в других странах плакатов видны были и надписи Trump must go! (Трамп должен уйти). Лейтмотивом всех выступлений была резкая критика политики американских властей, расизма и насилия со стороны полиции и национальной гвардии США, общей фашизации жизни в этой стране. Акция прошла мирно, практически все её участники были в масках, присутствовавшая полиция не вмешивалась, хотя массовые акции в Польше также пока запрещены.

Ныне в этой стране зафиксирован 26 561 случай заражения коронавирусом, однако в последние два дня тут зарегистрирован рекордный рост заболеваемости — более 500 случаев в сутки, в основном среди шахтёров. От COVID-19 в Польше умерли 1137 человек. В этой стране сохраняется масочный режим в транспорте, магазинах и других закрытых помещениях. Немецкая хранительница Украины и друг России. Куда уходит Меркель © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Этот режим может сохраниться надолго, и не только в Польше: в конце минувшей недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела взгляды на маски и советует носить их всем, но в определенных случаях. Как пояснил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, носить маски следует, к примеру, в общественном транспорте, магазинах или других помещениях, которые люди часто посещают. «В свете новых обстоятельств ВОЗ советует правительствам призывать общественность носить маски, когда существует активное массовое распространение и трудно соблюдать физическую дистанцию», — сказал Гебрейесус. ВОЗ также теперь рекомендует носить медицинские маски всем медицинским работникам, даже если они не работают в учреждении, принимающем больных с коронавирусом. При этом в ВОЗ подчеркивают, что одно лишь ношение маски не спасет — важно соблюдать весь комплекс профилактических и защитных мер.

Ранее организация воздерживалась от рекомендации всеобщего ношения средств защиты на лице. Так, в апреле ВОЗ констатировала, что медицинская маска не нужна здоровым людям, «так как нет данных о её полезности для защиты здоровых людей». Тогда их советовали надевать только больным коронавирусом, чтобы не заразить окружающих. Отмечалось, что ношение масок при отсутствии показаний может привести к ненужным затратам, увеличить нагрузку на систему закупок и создать ложное чувство безопасности, которое может привести к пренебрежению другими важными мерами, такими как практика гигиены рук.